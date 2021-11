L'ITHQ décerne un diplôme honoris causa à Jean-Paul Grappe

« L'ITHQ est fier de réserver cet honneur à M. Jean-Paul Grappe, professeur de l'ITHQ ayant marqué son époque et dont la contribution à l'évolution de notre gastronomie est incontestable. M. Grappe a partagé son savoir-faire à des centaines d'étudiants, dont plusieurs sont devenus des chefs renommés et le considèrent encore comme un mentor. M. Grappe demeure un ambassadeur d'exception pour l'ITHQ, mais aussi plus largement pour l'ensemble de la gastronomie québécoise. » - L'honorable Liza Frulla, C.P., C.M., O.Q., directrice générale de l'ITHQ

Jean-Paul Grappe

Français d'origine, Monsieur Grappe travaille en cuisine dès l'âge de 14 ans. À 24 ans, il débarque au Canada pour diriger les services de restauration du pavillon de la France à l'Expo 67 de Montréal. Séduit par notre belle province, il décide de poser ses valises et d'y poursuivre sa carrière.

18 années durant, Chef Grappe dirige plusieurs adresses montréalaises ayant marqué notre histoire culinaire. Parmi ces belles tables, La Marée, Le Kir et La Brioche Lyonnaise sont devenus des références de la cuisine française au pays.

En 1984, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec lui offre de jouer un tout nouveau rôle. M. Grappe devient alors professeur de cuisine et forme, pendant plus de 20 ans, une relève hautement qualifiée.

Véritable pionnier de la valorisation des produits du Québec, il tisse des liens précieux avec de nombreux artisans d'ici. Pour ses classes, il organise régulièrement des visites chez les pêcheurs, agriculteurs et autres maraîchers de son vaste réseau. Bien avant que les Québécois s'intéressent à la provenance de leurs aliments, M. Grappe sensibilise déjà ses étudiants à l'origine des produits qu'ils travaillent en cuisine.

Plusieurs des meilleurs chefs du Québec ayant fréquenté l'ITHQ ont pu bénéficier de son savoir-faire, de sa grande curiosité et de son ouverture d'esprit. Par conséquent, année après année, le Québec a vu apparaitre de plus en plus de produits locaux au menu de ses restaurants.

En parallèle de sa carrière de professeur, M. Grappe collabore à plusieurs émissions de télévision et de radio, écrit comme chroniqueur dans différentes revues québécoises et publie pas moins de 10 livres de cuisine, dont le célèbre ouvrage de référence La cuisine traditionnelle du Québec. Il milite également pendant des années pour la reconnaissance professionnelle du métier de cuisinier.

Au fil de son parcours, M. Grappe reçoit de nombreux prix prestigieux. Reconnaissant son apport à la progression de notre cuisine et à l'évolution du secteur agroalimentaire, le Gouvernement du Québec lui remet en 2011 sa plus haute distinction, en le nommant Chevalier de l'Ordre national du Québec.

Aujourd'hui à la retraite, M. Grappe continue de nourrir sa passion. Depuis de nombreuses années, il se rend dans le Grand Nord pour enseigner la cuisine et la gestion des activités de restauration. Il signe chaque semaine une chronique dans le journal local de St-Jean-sur-Richelieu, avec une recette à la clé. Il s'implique régulièrement auprès de la grande cheffe Helena Loureiro qui organise plusieurs fois par année des événements caritatifs pour différentes causes qui lui tiennent à cœur. Et puis tous les étés, sans exception, il passe du temps aux Îles-de-la-Madeleine où il visite les restaurateurs et leur offre ses bons conseils.

Chef Grappe a contribué toute sa carrière au développement de notre identité culinaire. Il est certainement l'un des chefs les plus respectés au Québec et ailleurs dans le monde. Et il continue, même retraité, à s'investir dans l'univers de la cuisine, auquel il a consacré sa vie.

Les diplômes honoris causa de l'ITHQ

Chaque année, l'ITHQ décerne des diplômes honoris causa à des personnalités de tous les horizons qui contribuent de façon significative à valoriser les métiers et professions du tourisme, de l'hôtellerie ou de la restauration. Ces personnes sont des modèles d'entrepreneuriat, de créativité et d'excellence, des valeurs que l'ITHQ s'efforce d'inculquer à ses étudiants.

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et de la gastronomie. Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école quatre étoiles, deux restaurants d'application pédagogique et deux unités de recherche, il est le seul établissement au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (secondaire, collégial et universitaire). Reconnu pour l'excellence de sa formation qui répond aux plus hauts standards de l'industrie, l'ITHQ offre également des cours aux professionnels et au grand public (Ateliers SAQ par ITHQ et camp culinaire).

