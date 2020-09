L'ITHQ collabore à la Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois : pour une alimentation locale dans les institutions publiques

« À l'ITHQ, nous nous faisons un devoir d'être une vitrine des produits québécois depuis des années, autant auprès de notre clientèle que de nos étudiants, à qui nous transmettons chaque jour l'importance de valoriser notre terroir et notre savoir-faire. Faciliter l'achat local dans les institutions publiques permettra à davantage de Québécois de manger des produits de chez nous, en plus d'encourager le développement économique de nos régions. Une excellente nouvelle pour le Québec et un beau mandat pour l'ITHQ! » - Liza Frulla, directrice générale de l'ITHQ

Des conseillers en approvisionnement local

L'ITHQ mettra sur pied un réseau de conseillers seniors en approvisionnement local qui, dans un premier temps, accompagneront les organismes publics dans l'identification de leur cible d'achats d'aliments québécois, en tenant compte de leurs besoins et restrictions. Après l'analyse de leurs méthodes de planification, ces conseillers aideront les institutions à développer une nouvelle stratégie d'approvisionnement qui favorisera l'achat local. L'équipe de l'ITHQ travaillera avec le Répertoire des aliments québécois (RAQ), un registre des produits d'ici créé par le MAPAQ, pour créer des occasions d'affaires entre les organisations gouvernementales et les fournisseurs alimentaires du Québec.

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et de la gastronomie. Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école quatre étoiles, deux restaurants d'application pédagogique et deux unités de recherche, il est le seul établissement au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (secondaire, collégial et universitaire). Reconnu pour l'excellence de sa formation qui répond aux plus hauts standards de l'industrie, l'ITHQ offre également des cours aux professionnels et au grand public (Ateliers SAQ par ITHQ et camp culinaire).

SOURCE Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

Renseignements: Ophélie Simoncelli, Responsable des relations publiques, Direction des communications, ITHQ, 514 282-5111, poste 4078, [email protected]

Liens connexes

www.ithq.qc.ca