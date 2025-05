L'ITHQ CÉLÈBRE SES DIPLÔMÉ(E)S HONORÉ(E)S PAR LE GUIDE MICHELIN

MONTRÉAL, le 15 mai 2025 /CNW/ - L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) tient à féliciter chaleureusement ses diplômé(e)s qui brillent aujourd'hui grâce aux premières distinctions du Guide Michelin au Québec! Chef(fe)s, propriétaires, membres des brigades en cuisine et équipes en salle ont aujourd'hui vu leur talent, leur créativité et leur rigueur reconnus par l'une des plus prestigieuses sélections gastronomiques au monde.

Huit restaurants de diplômé(e)s de l'ITHQ se distinguent

Parmi les mentions de prestige du Guide Michelin Québec, l'ITHQ tient à souligner plus spécifiquement les distinctions obtenues par les établissements détenus ou codétenus par des personnes diplômées de l'ITHQ :

Tanière 3 (2 étoiles) : Frédéric Laplante et François- Emmanuel Nicol

Sabayon (1 étoile) : Marie-Josée Beaudoin

Annette bar à vin (Bib gourmand) : Marc-André Jetté

Casavant (Bib gourmand) : Charles-Tristan Prévost et Amélie Demchuk

L'Express (Bib gourmand) : Marc-Olivier Gavina

Parapluie (Bib gourmand) : Robin Filteau Boucher

Rôtisserie La Lune (Bib gourmand) : Marc-Olivier Frappier et Jessica Noël

Quant aux prix spéciaux :

Prix Michelin des Cocktails exceptionnels : Véronique Dalle, sommelière, Foxy

Prix Michelin du Service : Roxan Bourdelais , Tanière3

L'ITHQ félicite également ses diplômé(e)s qui œuvrent au sein des brigades en cuisine et des équipes en salle de tous les restaurants s'étant distingués dans le cadre de cette sélection.

« C'est avec une immense fierté que nous voyons nos anciens étudiants et étudiantes recevoir les honneurs dans le cadre de cette annonce tant attendue du Guide Michelin Québec. Cette distinction exceptionnelle témoigne d'un savoir-faire hors pair, d'un sens de l'innovation sans limites et d'une passion profonde pour l'art de l'accueil. Et quel bonheur de voir le Restaurant de l'ITHQ se retrouver dans la liste des établissements recommandés! Le seul restaurant pédagogique au Canada, mentionné dans cette édition du Michelin! Au nom de toute l'équipe de l'ITHQ, mille bravos à tous et à toutes! » Liza Frulla, directrice générale l'ITHQ

La gastronomie québécoise rayonne

L'arrivée du prestigieux Guide Michelin en terre québécoise est une reconnaissance majeure pour l'ensemble de l'industrie et affirme plus que jamais son statut de grande destination gastronomique. Elle met également en lumière le travail acharné, le souci d'excellence et l'audace qui animent les artisans de notre terroir, de la terre à la table. Une inspiration pour les futures générations de professionnel(le)s de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme qui évoluent chaque jour au sein de la plus grande école hôtelière au pays.

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration et de la sommellerie. Répondant aux plus hauts standards de l'industrie, il est la seule école au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (professionnel, technique et universitaire). Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école, deux restaurants d'application pédagogique et un bar, il compte deux unités de recherche (GastronomiQc Lab et ExperiSens) et un centre d'expertise. En plus de ses formations diplômantes, l'ITHQ propose aussi des formations aux professionnels, des services aux entreprises et aux institutions ainsi que des ateliers au grand public (Ateliers SAQ par ITHQ).

