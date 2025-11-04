L'ITAQ ouvre ses portes les 15 et 29 novembre! Écoute ta voix AGRO!

LA POCATIÈRE et SAINT-HYACINTHE, QC, le 4 nov. 2025 /CNW/ - L'Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) propose aux futurs étudiants et futures étudiantes de visiter ses installations les samedis 15 novembre au campus de Saint-Hyacinthe et le 29 novembre à celui de La Pocatière afin de découvrir l'ensemble des programmes offerts. Inscrivez-vous dès maintenant aux visites guidées.

Ces visites permettent aux futurs étudiants d'en apprendre davantage sur les programmes, de rencontrer les enseignants et les étudiants de l'ITAQ et ainsi confirmer leurs choix d'études.

Étudiants de l'ITAQ (Groupe CNW/Institut de technologie agroalimentaire du Québec)

4 fois plutôt qu'une

Cette année, les portes ouvertes seront également offertes en soirée lors du mois de janvier.

Campus de Saint-Hyacinthe : jeudi 22 janvier 2026, de 18 h à 20 h

Campus de La Pocatière : jeudi 29 janvier 2026, de 18 h à 20 h

Ainsi, ce sont quatre dates qui sont proposées pour visiter nos installations. Car une visite à l'ITAQ n'est pas qu'une simple visite de locaux, c'est une véritable expérience de ce qu'est la vie étudiante sur le campus avec des mini-ateliers, des kiosques d'information scolaire, des sports inter-collégiaux, de l'aide pour trouver un logement ou encore découvrir les légumes et autres produits offerts par les étudiants au marché pédagogique.

Étant le seul établissement de formation collégiale à se consacrer exclusivement à l'agroalimentaire au Québec, l'ITAQ offre un milieu de vie et d'apprentissage où il est possible de développer son plein potentiel dans des champs d'intérêt variés : agriculture, agroalimentaire, agroenvironnement, horticulture et domaine équin.

Pour s'inscrire aux journées portes ouvertes du campus de votre choix, choisissez l'horaire qui vous convient le mieux en complétant le formulaire se trouvant ici : ecoutetavoix.ca

Enfin, rien de mieux que de vivre le quotidien d'un étudiant de l'ITAQ grâce à la formule « Étudiant d'un jour » pour confirmer un choix de programme. L'inscription à cette activité, se fait dès maintenant via la même page : ecoutetavoix.ca

À propos de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Depuis plus de 60 ans, l'ITAQ est le seul établissement spécialisé en agroalimentaire de niveau collégial au Québec. Il se démarque par ses laboratoires-écoles, ses fermes-écoles, des grands animaux, ses usines-écoles (transformation laitière, boulangerie, carné et végétaux), en plus de ses programmes uniques et exclusifs en techniques équines, en technologie du génie agromécanique et technologie des productions animales. Positionné comme étant la référence en perfectionnement en agroalimentaire, l'Institut a développé une expertise qui répond aux besoins de la main-d'œuvre et des gestionnaires d'entreprises agroalimentaires du Québec. L'Institut poursuit une longue tradition et effectue un virage signifiant pour la transition agroécologique. Pour plus d'information sur l'Institut, rendez-vous au www.itaq.ca .

SOURCE Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Pour information : Caroline Nadeau, Conseillère en communications externes et relations publiques, Institut de technologie agroalimentaire du Québec, Cell. : 450 513-2513, [email protected]