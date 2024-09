L'ITAQ lance une première campagne publicitaire audacieuse Écoute ta voix !

La Pocatière, QC et Saint-Hyacinthe, QC, le 30 sept. 2024 /CNW/ - L'Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) est fier d'annoncer le lancement d'une campagne publicitaire innovante et ludique destinée aux futurs étudiants qui débute ce lundi 30 septembre pour se terminer en février prochain. Baptisée Écoute ta voix, cette initiative marque une première pour l'ITAQ depuis sa création, rompant avec les conventions habituelles du milieu collégial pour offrir un message engageant et décalé.

Vidéo de la campagne publicitaire Écoute ta voix, de l'ITAQ

C'est l'agence SQU4D qui a été sélectionnée pour concevoir et déployer une stratégie 360 qui met en avant la singularité de l'ITAQ. Les objectifs de la campagne étant d'attirer l'attention, faire connaître l'Institut qui est le seul établissement spécialisé en agroalimentaire de niveau collégial au Québec et ultimement, pousser les futurs étudiants à s'inscrire d'ici le 1er mars prochain dans un des programmes de l'ITAQ. Le résultat est une campagne qui invite les jeunes à écouter leur voix intérieure pour choisir un métier qui résonne avec leurs passions et leurs aspirations.

« Nous sommes particulièrement fiers d'avoir collaboré avec l'ITAQ dans l'idéation, la création et la diffusion de la campagne publicitaire Écoute ta voix, spécialement destinée aux jeunes à la recherche d'un domaine d'études collégiales. Cette campagne innovante, déployée partout au Québec, a pour objectif de sensibiliser les jeunes aux opportunités passionnantes offertes par les programmes techniques dans le domaine agroalimentaire, souligne Anne Durocher, Directrice marketing associée de l'Agence SQU4D. Nous avons misé sur des concepts créatifs et des formats interactifs pour capter l'attention de cette génération, en rendant l'agroalimentaire à la fois attrayant et accessible. Nous sommes convaincus que la campagne Écoute ta voix aura un impact significatif et inspirera de nombreux jeunes à explorer ces parcours professionnels enrichissants, déclare Mme Durocher.

À chacun sa « voix »

La campagne Écoute ta voix met en lumière sept personnages différents. Chacun d'eux possède une couleur et un attribut qui font écho au programme qu'il représente.

« Ce concept incarne notre objectif : aider les jeunes à prendre des décisions éclairées sur leur avenir professionnel en écoutant ce qu'ils ont vraiment envie de faire », explique Geneviève Desruisseaux-Labranche directrice des communications et du secrétariat général de l'ITAQ. « Aussi, nous n'avons pas hésité à nous adresser à cette génération via leurs propres codes en nous associant avec des influenceurs connus par exemple, ou encore en annonçant sur des plateformes sur lesquelles nous étions absents auparavant. », conclut Mme Desruisseaux-Labranche.

L'ITAQ s'engage à offrir un environnement éducatif stimulant, et cette campagne est une belle opportunité pour les futurs étudiants de découvrir les nombreuses possibilités qui s'offrent à eux dans le domaine agroalimentaire.

Découvrez la nouvelle campagne publicitaire ici : https://youtu.be/ZgR-FvBYLMc

Et la page de destination ici : ecoutetavoix.ca

Mot-clic #ecoutetavoix

À propos de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Depuis plus de 60 ans, l'ITAQ est le seul établissement spécialisé en agroalimentaire de niveau collégial au Québec. Il se démarque par ses laboratoires-écoles, ses fermes-écoles, des grands animaux, ses usines-écoles (transformation laitière, boulangerie, carné et végétaux), en plus de ses programmes uniques et exclusifs en techniques équines, en technologie du génie agromécanique et technologie des productions animales. Positionné comme étant la référence en perfectionnement en agroalimentaire, l'Institut a développé une expertise qui répond aux besoins de la main-d'œuvre et des gestionnaires d'entreprises agroalimentaires du Québec. L'Institut poursuit une longue tradition et effectue un virage signifiant pour la transition agroécologique. Pour plus d'information sur l'Institut, rendez-vous au www.itaq.ca.

SOURCE Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Pour information : Caroline Nadeau, Conseillère en communications externes et relations publiques, Institut de technologie agroalimentaire du Québec, Cell. : 450 513-2513, mailto:[email protected]