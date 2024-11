L'ITAQ investit 200 000 $ pour se doter de nouveaux laboratoires d'automatisation

Saint-Hyacinthe, QC, le 15 nov. 2024 /CNW/ - L'Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) a investi près de 200 000 $ dans l'aménagement et l'achat de nouveaux équipements pour uniformiser et moderniser ses laboratoires d'automatisation. Ainsi, ce sont cinq automates, des postes de travail, les systèmes électrique et pneumatique, de même que celui de la réseautique qui ont connu une cure de rajeunissement pour se rapprocher le plus possible à ce qu'on retrouve dans l'industrie.

Une partie du laboratoire d'automatisation de l'ITAQ, au campus de Saint-Hyacinthe (Groupe CNW/Institut de technologie agroalimentaire du Québec)

« Loin d'être uniquement un projet d'immobilisation, il s'agit d'un investissement dans la relève qui est en forte demande dans ce secteur en constante évolution, fait valoir M. Alexandre Porlier, ingénieur et enseignant. En fait, ce sont particulièrement les étudiants et les étudiantes des programmes de Technologie des procédés et de la qualité des aliments (TPQA) et ceux de Technologie du génie agromécanique (TGA) qui pourront profiter de ces outils à la fine pointe de la technologie. », ajoute-t-il.

La technologie et l'innovation au cœur des priorités

Les étudiants des deux programmes concernés par ces améliorations doivent développer des compétences afin d'assurer le fonctionnement d'un système automatisé, réaliser un système de contrôle avec un automate programmable, concevoir des panneaux de contrôle et résoudre des problèmes de commande en utilisant un système micro-informatique pour éventuellement offrir un soutien technique.

« Au sein de notre Institut, nous croyons fermement que la science est le moteur de l'innovation. Chaque jour, nos équipes travaillent avec passion pour allier rigueur scientifique et connaissance académique. Nous explorons des techniques avancées, de la biotechnologie à l'analyse des données, pour transmettre les meilleures pratiques à nos étudiants et nos étudiantes afin de garantir que les produits agroalimentaires sur lesquels ils travailleront plus tard répondent aux exigences de qualité et de salubrité », affirme Mme Karine Mercier, directrice générale de l'ITAQ.

Le soutien de l'industrie

L'équipe qui a coordonné le projet s'est assuré d'acheter des composantes auprès d'entreprises locales. À la suite d'un appel d'offres, les entreprises Modjo, Pharmacos, MScorpion et Fila 3D ont fabriqué, livré et rendu fonctionnel le nouveau local en près de deux mois et demi. Un véritable tour de force compte-tenu des exigences demandées auprès de ces fournisseurs.

À propos de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Depuis plus de 60 ans, l'ITAQ est le seul établissement spécialisé en agroalimentaire de niveau collégial au Québec. Il se démarque par ses laboratoires-écoles, ses fermes-écoles, des grands animaux, ses usines-écoles (transformation laitière, boulangerie, carné et végétaux), en plus de ses programmes uniques et exclusifs en techniques équines, en technologie du génie agromécanique et technologie des productions animales. Positionné comme étant la référence en perfectionnement en agroalimentaire, l'Institut a développé une expertise qui répond aux besoins de la main-d'œuvre et des gestionnaires d'entreprises agroalimentaires du Québec. L'Institut poursuit une longue tradition et effectue un virage signifiant pour la transition agroécologique. Pour plus d'information sur l'Institut, rendez-vous au www.itaq.ca.

