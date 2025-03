SHENZHEN, Chine, le 4 mars 2025 /CNW/ - ISLE 2025, la plus grande exposition asiatique présentant des innovations et des solutions en matière d'affichage LED et de systèmes audiovisuels intégrés, ouvrira ses portes au Shenzhen World Exhibition & Convention Center (SHENZHEN WORLD) le 7 mars 2025.

Sur 80 000 mètres carrés, ISLE 2025 présentera les dernières technologies et applications innovantes en matière de technologie d'affichage, l'ensemble de la chaîne industrielle DEL, l'intégration audiovisuelle, ainsi que la fusion et l'application du son, de la lumière et de la vidéo. Des centaines de nouveaux produits feront leurs débuts à l'ISLE 2025, notamment :

Les grands écrans à faible émission de carbone et à faible consommation d'énergie de la série A25 d'Absen consomment moins de 1 kWh par mètre carré et par jour. Un écran de 300 ㎡ peut permettre d'économiser jusqu'à 150 000 dollars en frais d'électricité sur cinq ans.

La nouvelle solution de vente au détail d'AOTO avec commande intelligente pilotée par l'IA et LED de la série RM pour XR & Virtual Production, dotée d'un taux de rafraîchissement ≥7680Hz et d'un rapport de contraste≥15000:1.

L'écran Unatural Texture d'Unilumin et ses nouveaux matériaux décoratifs LED, qui insufflent une nouvelle vitalité aux espaces.

L'écosystème de produits Micro DEL de Ledman, qui redéfinit l'esthétique des scènes grâce à la technologie 5G+8K.

L'écran transparent M3 Pro de MUXWAVE, qui présente un entraînement unilatéral de 4,22 mètres avec une résolution de 1080P.

QSTECH : L'affichage tout-en-un DEL MIP pour les applications de cinéma maison, ainsi que l'affichage tout-en-un DEL de troisième génération pour les applications de conférence, le nouveau produit d'intérieur CX27 COB et l'écran de cinéma à DEL certifié DCI.

Sansi : un système d'affichage créatif doté d'un matériel et d'un logiciel entièrement développés par l'entreprise elle-même, qui offre une expérience visuelle unique aux clients du monde entier.

Technologie Dahua : la série MIP intègre des millions de DEL de l'ordre du micron sur un substrat, ce qui permet d'obtenir un pas de pixel fin, une luminosité très élevée, une faible consommation d'énergie et une durée de vie prolongée.

Le téléviseur AI Super TV de 135 pouces de Skyworth avec emballage SCOB est son premier téléviseur à DEL multimodal avec AI Smart Mode, idéal pour les conférences, les expositions, les théâtres privés et d'autres scénarios.

L'armoire à DEL de la 5e génération de Hikvision, ultra-mince de 29,3 mm, légère de 17 kg/m², avec une plate-forme unifiée pour diverses méthodes d'encapsulation, offrant une installation efficace et des coûts réduits.

BOE : MLED BYH-COB Pro P0.9 et Ultra P0.9 redéfinissent la luminosité, l'efficacité énergétique, le contraste et la couleur pour une nouvelle ère d'écrans haut de gamme.





Les écrans à DEL tout-en-un de la série U de Hisense sont dotés de la puce de pilotage ASIC développée par Hisense et de la puce de traitement d'image Xinxin X, qui offrent une qualité d'image de référence pour une expérience visuelle inégalée.

Technologie Uniview : L'écran à DEL à armoire en graphène de la série XC, chef de file mondial, se caractérise par une dissipation thermique, une résistance et une robustesse élevées.

Le dispositif MIP de NATIONSTAR, qui renferme la puce micro DEL au niveau de la puce, présente les caractéristiques suivantes : luminosité élevée, bonne cohérence et séparation spectroscopique à 100 %.

INFiLED apportera sa technologie SolidSkin pour permettre à ses clients de rêver grand et de construire robuste.

Colorlight propose une solution d'affichage 5G+Ultra 16K, et le processeur vidéo U9max facilite l'affichage sur grand écran en ultra-haute définition.

La solution COEX 5G de NovaStar permet la transmission de données des sources vidéo vers les écrans à DEL avec une plus grande bande passante, jetant les bases de la transmission de sources vidéo avec une plus grande profondeur de bits et des taux d'images plus élevés.

Le contrôleur DigiBird de dernière génération, LC3G48, de Yukit, présente une capacité de charge ultra-large de 31,2 millions de pixels. Il prend en charge l'entrée vidéo HDMI 2.1, la lecture USB 3.0, la gestion centralisée du contrôle, la prévisualisation, etc.

Chipone présentera sa solution de découpage d'écran 4K entièrement automatisée avec une interface standard, ainsi qu'une solution de contrôle et d'entraînement 8K tout-en-un.

AVCiT : solutions de salle de contrôle tout-en-un par KVM sur IP et technologie d'informatique en périphérie de l'IA pour l'autonomisation des systèmes et dispositifs existants.

Technologie de Guangzhou Zhihuiyun : Des réunions plus intelligentes sans papier grâce à l'IA.

Chiu Cheung intègre la technologie Al dans la console. La nouvelle console hautement intelligente avec une conception technologique futuriste pour rendre le travail plus efficace.

La solution de surveillance AI+ à faible coût de MediaComm intègre la collaboration par fibre optique 4K60, des caméras alimentées par l'IA et des modèles d'IA avancés pour une analyse intelligente, une prise de décision améliorée et des opérations de commandement efficaces, accélérant ainsi la transformation intelligente.

Guangzhou YinQiao présentera de nouvelles solutions audio professionnelles, permettant la diffusion d'un son original pour les conférences intelligentes pour « la synchronisation audiovisuelle, la symbiose intelligente. »

Technologie SOYO : logiciels et matériel de haute technologie pour la transmission audio et vidéo numérique sans fil, tels que 2.4G/5.8G/Bluetooth/IR/UHF.

