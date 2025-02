SHENZHEN, Chine, 11 février 2025 /CNW/ - intégrés, se tiendra au Shenzhen World Exhibition & Convention Center (SHENZHEN WORLD) du 7 au 9 mars 2025.

Situé à Shenzhen, réputé pour être le centre mondial de R&D et de production d'écrans DEL et de systèmes intégrés, ISLE 2025 accueillera plus de 1 000 exposants en ligne et sur place, sur une surface d'exposition de 80 000 mètres carrés.

(PRNewsfoto/ISLE 2025) Plan du hall d'exposition ISLE 2025 (PRNewsfoto/ISLE 2025)

Cet événement de trois jours présentera les dernières technologies et les réalisations innovantes dans des domaines professionnels tels que la technologie d'affichage et l'équipement de soutien, les produits de la chaîne industrielle DEL, l'intégration audio-vidéo ainsi que l'intégration et l'application du son, de la lumière et de la vision, en mettant en avant les innovations de grandes marques telles que Leyard, Absen, Unilumin, LEDman, AOTO, LianTronics, BOE, Skyworth, Hisense, Novastar, Cedar, etc.

Gloshine, le géant de la location, présentera un spectacle en direct de 1 000 mètres carrés « YUE Glamour Gloshine » pour les scénographes et les intégrateurs de systèmes, avec sa gamme toujours plus large d'écrans DEL, d'écrans 3D à l'œil nu, d'écrans transparents, de sphères DEL et d'écrans immersifs à 360°.

Des zones spéciales sont prévues pour les micro-DEL, les écrans Smart City et la production virtuelle. Des centaines de nouveaux produits seront présentés par des fabricants d'écrans DEL (scènes XR, petits écrans, écrans transparents, écrans au sol, écrans irréguliers et écrans interactifs intelligents), d'équipements de scène professionnels, de systèmes audiovisuels, d'écrans commerciaux (applications VR/AR/MR et 3D), d'éclairage DEL, d'intégration et d'applications audiovisuelles.

Plan du hall d'exposition ISLE 2025 :

Technologie d'affichage et associés, intégration de la lumière, de l'audiovisuel et de la communication (hall 5)

Technologie et système d'affichage et équipement de soutien (halls 6, 7 et 8)

Pour des mises à jour, veuillez suivre ISLE sur :

Facebook : https://www.facebook.com/isleshenzhen

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/international-smart-display-and-integrated-system-exhibition-shenzhen-3a6a6a10a/

YouTube : https://www.youtube.com/@ISLEOfficialAcc

Twitter : https://x.com/ISLEOfficialAcc

Veuillez consulter le site https://www.isle.org.cn/? lang=fr&locale=fr pour vous inscrire à ISLE 2025 et accéder aux dernières informations.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2616438/image.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2616439/ISLE_2025_exhibition_hall_layout.jpg

SOURCE ISLE 2025

PERSONNE-RESSOURCE : Liuxiang, [email protected]