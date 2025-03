SHENZHEN, Chine, 11 mars 2025 /CNW/ - ISLE 2025, la plus grande exposition d'Asie sur l'affichage intelligent et l'intégration de systèmes, a eu lieu avec succès au Shenzhen World Exhibition and Convention Center (Shenzhen World) du 7 au 9 mars 2025.

ISLE 2025 a attiré plus de 220 000 visites d'acheteurs professionnels mondiaux de plus de 100 pays. Plus de 1 000 exposants en ligne et sur place ont présenté les derniers produits et solutions en matière d'affichage et de système intégré, couvrant une surface d'exposition de 80 000 mètres carrés.

1 2

L'IA redéfinit les limites de l'industrie de l'affichage

L'une des technologies les plus transformatrices de notre époque, l'IA redéfinit les scénarios d'application au sein de l'industrie de l'affichage. Dans les domaines des conférences intelligentes, des cinémas maison, des écrans commerciaux, des solutions d'affichage éducatif et médical, des centaines d'entreprises ont présenté des produits alimentés par l'IA et équipés de systèmes d'exploitation intelligents à ISLE 2025. Ces solutions de pointe s'harmonisent avec les tendances technologiques émergentes, optimisant les fonctionnalités d'affichage intelligent et améliorant l'expérience utilisateur.

Une synergie intersectorielle entre les écrans et les systèmes audiovisuels

À ISLE 2025, la fusion de la présentation visuelle, du son et de l'interaction a atteint une nouvelle dimension. Les exposants ont présenté des solutions de systèmes intégrés de pointe au moyen de spectacles et de démonstrations en direct et à grande échelle. Le spectacle visuel immersif « YUE Glamour Gloshine » de 1 000 mètres carrés a été une expérience palpitante et enrichissante pour les visiteurs. La fusion et la collaboration harmonieuses de dizaines d'exposants de marque, comme le système de commande d'affichage à DEL de NovaStar et l'équipement audio de scène d'ARTSOUND, ont permis une synchronisation précise entre les éléments visuels et audio, et ont offert une expérience sensorielle captivante et immersive au public.

L'innovation mondiale, axée sur la différenciation

Shenzhen, plaque tournante de l'innovation et de la fabrication de pointe en Chine, offre aux acheteurs des avantages uniques pour trouver des fournisseurs à la fine pointe de la technologie. Les exposants d'ISLE ont adopté des stratégies différenciées (en tirant parti d'écrans à haute luminosité, de conceptions écoénergétiques et de solutions interactives intelligentes) pour étendre leur présence sur le marché international.

Le comité d'organisation d'ISLE a décerné 100 prix d'excellence pour les produits parmi les dizaines de milliers d'expositions sur place, rendant hommage aux exposants qui ont repoussé les limites de la haute performance, de l'entretien efficace et du caractère écoresponsable.

La prochaine séance d'ISLE aura lieu du 6 au 8 mars 2026 au Shenzhen World Exhibition and Convention Center.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2637668/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2637669/2.jpg

SOURCE ISLE 2025

PERSONNE-RESSOURCE : Xiang Liu, [email protected]