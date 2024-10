L'IRSST publie un rapport sur le dépistage précoce de l'asthme relié au travail

MONTRÉAL, le 24 oct. 2024 /CNW/ - L'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) annonce la publication d'un rapport intitulé Validation du questionnaire pour le dépistage de l'asthme relié au travail (QDART(L)TM). Ce rapport présente les résultats d'une étude réalisée auprès de personnes asthmatiques travaillant au Québec et en Ontario, visant à valider un questionnaire pour dépister les cas d'asthme relié au travail (ART).

L'asthme relié au travail est souvent sous-diagnostiqué, ce qui peut entraîner des répercussions sur la qualité de vie des personnes concernées et augmenter l'absentéisme. Cette recherche propose un outil qui pourrait faciliter la prise en charge des cas d'ART et ainsi réduire l'absentéisme et les coûts associés.

Catherine Lemiere, coautrice du rapport, précise : « Ce questionnaire permet d'améliorer la détection précoce des cas d'asthme relié au travail, même en l'absence de changements objectifs de la fonction respiratoire. »

Le rapport souligne l'importance de la détection précoce et de la gestion de l'asthme relié au travail, afin d'améliorer la santé des personnes exposées à des environnements à risque.

À propos de l'IRSST Solidement implanté au Québec depuis 1980, l'IRSST est un organisme de recherche scientifique reconnu pour l'expertise de son personnel et la qualité de ses travaux. L'Institut est une corporation sans but lucratif dont le conseil d'administration est composé d'un nombre égal de représentants d'employeurs et de travailleurs. La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) lui fournit la majeure partie de son financement, à même les cotisations qu'elle perçoit des employeurs. De plus, l'IRSST est reconnu depuis 1982 comme organisme de bienfaisance enregistré.

