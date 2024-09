L'IRSST publie un nouveau rapport de recherche sur le développement d'un modèle d'intervention préventive en santé et sécurité du travail (SST) par et pour les préposés aux bénéficiaires en CHSLD.

MONTRÉAL, le 26 sept. 2024 /CNW/ - L'institut de recherche Robert-Sauvé en santé et sécurité du travail annonce la publication de son plus récent rapport intitulé Recherche-action visant le développement d'un modèle d'intervention préventive en SST par et pour les préposés aux bénéficiaires en CHSLD. Cette recherche propose un modèle d'intervention novateur développé en collaboration avec les préposés aux bénéficiaires (PAB), un groupe clé dans le réseau de la santé.

Ce projet de recherche-action s'est concentré sur l'élaboration d'un modèle participatif en matière de SST, axé sur l'implication directe des PAB dans les centres d'hébergements et de soins de longue durée (CHSLD). L'objectif est de mieux comprendre et adresser les risques professionnels auxquels ils sont exposés, tout en proposant des solutions durables pour améliorer leurs conditions de travail.

Nathalie Jauvin, coauteure du rapport, explique : « Nous avons voulu développer une approche innovante en impliquant les travailleuses et travailleurs directement dans le processus, afin de garantir que les interventions répondent réellement à leurs besoins. »

Le rapport met en avant les facteurs de risque physiques et psychosociaux identifiés, ainsi que les recommandations pour améliorer la santé et la sécurité des PAB. Parmi les mesures proposées figurent des solutions pour agir de façon préventive sur la charge de travail (incluant la charge émotionnelle), améliorer le soutien social et renforcer la reconnaissance du rôle des PAB au sein des équipes soignantes.

[Lien de l'étude]

Pour en savoir davantage sur les recherches de l'IRSST, suivez-nous sur le Web, Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram et YouTube.

À propos de l'IRSST Solidement implanté au Québec depuis 1980, l'IRSST est un organisme de recherche scientifique reconnu pour l'expertise de son personnel et la qualité de ses travaux. L'Institut est une corporation sans but lucratif dont le conseil d'administration est composé d'un nombre égal de représentants d'employeurs et de travailleurs. La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) lui fournit la majeure partie de son financement, à même les cotisations qu'elle perçoit des employeurs. De plus, l'IRSST est reconnu depuis 1982 comme organisme de bienfaisance enregistré.

SOURCE Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST)

Source: Lina Benqassmi, Conseillère en communications, IRSST, 438 529-9290, [email protected]