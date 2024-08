L'IRSST dévoile les résultats d'une étude approfondie sur l'absentéisme et les départs dans le secteur de l'éducation au Québec

MONTRÉAL, le 29 août 2024 /CNW/ - L'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) publie aujourd'hui les résultats d'une étude portant sur l'analyse longitudinale des absences et des départs hâtifs dans un centre de services scolaire québécois. Cette recherche vise à mieux comprendre les liens entre les absences du travail pour invalidité psychologique ou/et physique, les retraites anticipées et les démissions dans le secteur de l'éducation.

Des tendances soulevées

Les absences pour raisons de santé ainsi que la pénurie de la main-d'œuvre représentent des enjeux majeurs pour les organisations, et le secteur de l'éducation n'y échappe pas. « En suivant une approche méthodologique innovante, notre étude a permis d'étudier l'évolution des jours d'absence sur des périodes de cinq et dix ans, tout en regardant leurs liens dans le temps avec les départs hâtifs et le maintien en emploi dans un centre de services scolaire. Nous avons identifié différents groupes ayant des caractéristiques spécifiques selon l'occurrence et la durée de l'absence, le sexe, l'âge, la fonction, le secteur et l'étape de carrière », souligne Alessia Negrini, chercheuse à l'IRSST.

Elle ajoute aussi que les analyses conduites par son équipe de recherche ont permis de confirmer que la durée d'une absence du travail pour invalidité peut varier selon sa nature. « Dans les groupes analysés, les absences de nature physique étaient plutôt de courte durée, tandis que celles de nature psychologique pouvaient dépasser les 91 jours. Ses constants nous ont fait réfléchir une fois de plus à l'importance de sensibiliser les milieux de travail aussi aux enjeux liés à la santé psychologique. »

Parmi les constats de cette étude, les femmes semblent plus susceptibles de prendre des congés de maladie, particulièrement pour des problèmes de santé psychologique tandis que les congés de nature physique ont été plutôt observés chez le personnel plus âgé. Par ailleurs, le personnel enseignant du secteur préscolaire et primaire est plus nombreux à prendre une retraite anticipée, tandis que les employés qui démissionnent ont généralement moins d'années de service et moins de jours d'absence par année, ce qui indique que d'autres facteurs peuvent les inciter à quitter leur emploi.

« Ces résultats offrent une nouvelle perspective pour mieux comprendre les absences et les départs dans le secteur de l'éducation, ajoute Alessia Negrini. Ils pourront aider les centres de services scolaires à penser à des interventions ciblées pour prévenir l'invalidité au travail, promouvoir le maintien en emploi dans des conditions favorables à la santé de leur personnel. »

Méthodologie

Cette étude s'appuie sur l'analyse de données administratives recueillies sur des périodes de cinq et dix ans auprès d'un centre de services scolaire québécois. L'équipe de recherche a utilisé des méthodes d'analyse de trajectoires et de séquences pour identifier des groupes selon les absences et étudier les transitions entre les absences pour invalidité physique et psychologique d'une année à l'autre.

L'étude est disponible sur le site Web de l'IRSST.

