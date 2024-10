OTTAWA, ON, le 23 oct. 2024 /CNW/ - L'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) se joint à l'Association canadienne des employés professionnels (ACEP) pour exhorter le Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires (OGGO) à mener une enquête approfondie sur le mandat de retour au bureau (RAB) du gouvernement fédéral.

Cet appel découle des préoccupations croissantes concernant l'absence de prise de décision fondée sur des données probantes qui a conduit au mandat actuel, l'impact sur la productivité et le moral des employé•es, ainsi que les sérieuses préoccupations relatives à la santé et à la sécurité soulevées par les membres de la fonction publique.

L'IPFPC est alarmé par l'approche du gouvernement concernant le retour des employé•es au bureau. C'est particulièrement vrai à la suite des changements importants dans les modèles de travail provoqués par la pandémie de COVID-19, des gains de productivité connus qu'occasionnent la flexibilité du télétravail et de la reconnaissance de ses avantages par le gouvernement lui-même. Le syndicat souligne que de nombreux fonctionnaires se sont adapté•es à des modèles de travail flexibles qui améliorent la productivité et favorisent l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, qui sont menacés par l'approche « universelle » obligatoire.

« Nos membres sont contraint•es de retourner dans des bureaux largement inadéquats sans justification ni prise en compte des différentes circonstances dans lesquelles ils/elles opèrent », déclare la présidente de l'IPFPC, Jennifer Carr. « L'absence de prise de décision solide et fondée sur des données probantes a de graves répercussions sur les employé•es et ne tient absolument pas compte des avantages des modalités de travail flexibles pour l'ensemble des Canadien•nes, qu'il s'agisse des gains de productivité, de l'amélioration de l'équité, de la diversité et de l'inclusion, ou de la création de bons emplois dans le secteur public à travers le Canada. »

« Les modèles de travail modernes et flexibles améliorent la prestation des services publics », poursuit Jennifer Carr. « Les Canadien•nes devraient s'inquiéter du fait que le gouvernement a choisi une approche qui érode la confiance, le moral, la productivité et, en fin de compte, la force des services publics sur lesquels ils/elles comptent. Nous voulons des réponses - et une meilleure voie à suivre, c'est pourquoi nous demandons une enquête. »

L'Institut professionnel de la fonction publique du Canada représente plus de 75 000 professionnel•les de la fonction publique à travers le Canada, y compris des ingénieur•es, des travailleur•ses de la santé, et des scientifiques et chercheur•ses fédéraux. Suivez-nous sur Facebook, sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter) et sur Instagram.

