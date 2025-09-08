GSK appuie la vaccination contre la grippe saisonnière au Canada avec la fourniture de vaccins Fluviral à l'échelle nationale avant la saison de la grippe

MISSISSAUGA, ON, le 8 sept. 2025 /CNW/ - GSK Canada (GlaxoSmithKline Inc.) a annoncé aujourd'hui qu'elle a commencé à expédier des doses de son vaccin trivalent contre la grippe saisonnière, Fluviral, aux provinces canadiennes en prévision de la saison de la grippe 2025-2026.

Fluviral est un vaccin trivalent utilisé chez les adultes et les enfants âgés de plus de 6 mois pour les protéger contre les virus de la grippe A et B qu'il contient.i

On estime que l'influenza, communément appelée grippe, cause plus de 12 000 hospitalisations et 3 500 décès chaque année au Canada, ce qui la place parmi les 10 principales causes de décès dans le pays.ii Selon Santé Canada, la vaccination annuelle est le moyen le plus efficace de réduire le risque de grippe et ses conséquences potentiellement graves.iii L'Agence de la santé publique du Canada recommande la vaccination annuelle chez toute personne âgée de 6 mois ou plus et qui ne présente pas de contre-indications, idéalement avant le début de la saison de la grippe.iv

L'approvisionnement en Fluviral au Canada est produit à notre installation de fabrication de vaccins à Sainte-Foy, au Québec, qui fournit le vaccin antigrippal aux Canadiens et Canadiennes depuis 1997. Le site produit actuellement la majorité de l'approvisionnement en vaccins contre la grippe saisonnière au Canada et, en cas de pandémie de grippe, est le principal fournisseur du vaccin contre la grippe pandémique du pays.

Chaque année, différentes souches de grippe circulent pendant la saison. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) étudie les tendances mondiales et recommande d'inclure les souches dans le vaccin annuel contre la grippe.v Pour les vaccins antigrippaux à base d'œufs pour la saison de la grippe 2025-2026 dans l'hémisphère Nord, l'OMS a recommandé d'inclure un virus apparenté à la grippe A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09, un virus apparenté à la grippe A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2) et un virus apparenté à la grippe B/Austria/1359417/2021 (lignée B/Victoria)6. L'approvisionnement en Fluviral pour la saison 2025-2026 est conforme à ces recommandations.

À propos de la grippe

La grippe est une maladie respiratoire contagieuse causée par des virus de l'influenza qui infectent le nez, la gorge et parfois les poumons. Elle peut provoquer une maladie bénigne à grave, et peut parfois entraîner la mort.vi Les symptômes les plus courants sont la fièvre, les maux de gorge, la toux, les douleurs générales, les maux de tête, la faiblesse et la fatigue.vii

Tout le monde, y compris les personnes en bonne santé, peut contracter la grippe; toutefois, elle peut être plus grave pour les peuples autochtones, les enfants de moins de six ans, les adultes de 65 ans et plus, les personnes vivant dans des habitations collectives de soins, les femmes enceintes et les personnes qui ont des problèmes de santé chroniques préexistants, comme l'asthme, le diabète et les maladies cardiaques.viii

À propos de Fluviral

Fluviral est un vaccin trivalent à virion fragmenté utilisé chez les adultes et les enfants âgés de plus de 6 mois pour leur fournir une immunisation active contre les maladies causées par les virus de la grippe A et B qu'il contient.

Pour obtenir des renseignements complets sur l'innocuité et le produit, veuillez consulter la monographie du produit à http://www.gsk.ca

À propos de GSK

GSK est une société biopharmaceutique mondiale qui a pour ambition et raison d'être de réunir science, technologie et talent, car ensemble, on peut prendre une longueur d'avance sur la maladie. Pour en savoir plus, consultez le site gsk.ca.

