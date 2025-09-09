Arexvy représentera la majorité des doses de vaccin contre le VRS faisant l'objet d'un financement par le secteur public dans le pays durant la période 2025-2026

MISSISSAUGA, ON, le 9 sept. 2025 /CNW/ - GSK a annoncé aujourd'hui qu'Arexvy (vaccin contre le virus respiratoire syncytial - recombinant, avec AS01 E comme adjuvant) sera offert dans le cadre de certains programmes financés par les provinces afin d'aider à prévenir les maladies des voies respiratoires inférieures (MVRI) causées par le virus respiratoire syncytial (VRS) chez les adultes canadiens admissibles.

Ajout d’Arexvy, vaccin contre le VRS de GSK, dans les programmes de prévention financés par le secteur public ciblant les adultes âgés au Canada (Groupe CNW/GlaxoSmithKline Inc.)

L'ajout d'Arexvy fait suite à la mise à jour de mars 2025 effectuée par le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI), dans laquelle on recommande la vaccination contre le VRS chez tous les adultes âgés de 75 ans et plus, ainsi que chez ceux étant âgés de 60 ans et plus et résidant dans une maison de soins infirmiers ou dans un autre établissement de soins de longue durée. On conseille aux adultes âgés de 50 à 74 ans d'envisager la vaccination contre le VRS en consultation avec leur professionnel de la santé.

Anthony Quinn, président, Association canadienne des personnes retraitées, a pris la parole : « La population du Canada est vieillissante. Il est donc essentiel que les adultes âgés aient un accès rapide et équitable aux vaccins qui aideront à les protéger contre les maladies respiratoires graves comme l'infection par le VRS. Puisque l'automne et l'hiver sont à nos portes (et que le risque d'infection par les virus respiratoires augmente), la vaccination contre le VRS peut réduire le nombre d'hospitalisations, de même que protéger la santé et l'autonomie des personnes âgées partout au pays. »

Alison Pozzobon, vice-présidente, Communications, Affaires gouvernementales et Accès aux marchés, GSK, a déclaré : « Nous sommes fiers qu'Arexvy figure dans les programmes d'immunisation financés par le secteur public. Cela permettra d'offrir un accès élargi à un vaccin important pour les Canadiens âgés qui font partie des personnes présentant un risque accru de maladie grave liée au VRS. Alors que le nombre de provinces accordant la priorité à la prévention de l'infection par le VRS augmente, GSK entend bien collaborer avec les partenaires en santé publique de partout au pays pour continuer d'élargir l'accès à Arexvy et pour aider à veiller à ce que les Canadiens vulnérables soient protégés contre le virus et les complications qui lui sont associées.

Les adultes âgés de 50 ans et plus qui ne sont pas admissibles à la vaccination contre le VRS dans le cadre d'un programme public peuvent avoir accès à Arexvy dans les pharmacies partout au Canada. Dans la plupart des cas, une ordonnance du fournisseur de soins primaires est exigée.

À propos d'Arexvy

Arexvy est actuellement approuvé au Canada pour la prévention des maladies des voies respiratoires inférieures (MVRI) causées par le virus respiratoire syncytial (VRS) chez les adultes de 60 ans et plus et chez les adultes de 50 à 59 ans qui présentent un risque accru de maladie liée au VRS. Arexvy a été le premier vaccin contre le VRS approuvé au Canada pour les adultes âgési.

Le vaccin contre le virus respiratoire syncytial avec adjuvant, contient la glycoprotéine F recombinante stabilisée dans la conformation de préfusion (RSVPreF3). Cet antigène est combiné à l'adjuvant AS01 E exclusif de GSK.

Le système adjuvant exclusif AS01 E de GSK contient l'adjuvant QS-21 STIMULON, dont la licence appartient à Antigenics Inc., une filiale en propriété exclusive d'Agenus Inc. STIMULON est une marque de commerce de SaponiQx, une filiale d'Agenus.

À propos du VRS chez les adultes

Le VRS est un virus contagieux courant qui touche les poumons et les voies respiratoires. Les adultes peuvent présenter un risque accru d'infection par le VRS en raison de comorbidités, d'une immunodéficience ou d'un âge avancéii. Le VRS peut exacerber des troubles, y compris la MPOC, l'asthme et l'insuffisance cardiaque chronique et peut entraîner des complications graves, comme la pneumonie, l'hospitalisation et la mortiii. Au Canada, on estime que plus de 23 000 adultes sont hospitalisés chaque année en raison d'une infection par le VRSiv. Malheureusement, l'infection par le VRS peut agir comme point de basculement, entraînant potentiellement de graves conséquences à long terme sur la santé. Des patients hospitalisés en raison d'une infection par le VRS, environ 1 sur 9 ne survit pasv.

La monographie du produit, disponible sur le site gsk.ca, doit être consultée pour obtenir des renseignements complets sur l'innocuité et l'administration du vaccin.

À propos de GSK

GSK est une société biopharmaceutique mondiale qui a pour ambition et raison d'être de réunir science, technologie et talent, car ensemble, on peut prendre une longueur d'avance sur la maladie. Pour en savoir plus, consultez le site www.ca.gsk.com/fr-ca/.

_________________________

i Monographie d'Arexvy (octobre 2023), GSK. Disponible à l'adresse suivante : www.gsk.ca ii Centers for Disease Control and Prevention (CDC), RSV in Older Adults, 2024. Disponible à l'adresse suivante : https://www.cdc.gov/rsv/older-adults/index.html iii Centers for Disease Control and Prevention (CDC), RSV in Older Adults, 2024. Disponible à l'adresse suivante : https://www.cdc.gov/rsv/older-adults/index.html iv Statistique Canada. Tableau 17-10-0005-01. Estimations de la population au 1er juillet, par âge et genre. DOI: https://doi.org/10.25318/1710000501-fra. 2. ElSherif M, et al. Open Forum Infect Dis. 2023;10(7):ofad315. 3. Mitratza M, et al. Infect Dis Ther. 2024;13:1949-1962. 4. McLaughlin JM et al. Open Forum Infect Dis. 2022;9(7):ofac300.) v Hamilton MA, et al. Influenza Other Respir Viruses. 2022;16(6):1072-1081

SOURCE GlaxoSmithKline Inc.

Renseignements GSK : Canada : +1 855 593 6274