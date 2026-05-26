MONTRÉAL, le 26 mai 2026 /CNW/ - Bell a lancé aujourd'hui une gamme innovante de solutions Internet Toujours connecté. Ces solutions, qui s'appuient sur le réseau tout optique de bout en bout de Bell, sont conçues pour permettre aux clients de rester connectés lorsque le service Internet est interrompu ou qu'une panne d'électricité survient. Il s'agit d'une nouvelle façon pour Bell d'offrir un service axé sur le client. Ces solutions offrent une tranquillité d'esprit et une connectivité fiable, afin que la population canadienne puisse continuer de travailler, de regarder du contenu en continu et de rester connectée en cas d'imprévu.

Les solutions Internet Toujours connecte (Groupe CNW/Bell Canada (MTL))

Les solutions Internet Toujours connecté de Bell comprennent deux fonctions conçues pour protéger les clients contre les interruptions de service et les pannes d'électricité :

L'Internet sans fils de secours est une fonction qui permet de maintenir la connectivité Wi-Fi lors d'une interruption du service Internet résidentiel. Cette solution transfère le trafic Internet vers le réseau sans fil primé de Bell sans frais ni équipement supplémentaires1. Offert exclusivement aux clients de Bell abonnés à des services Internet et de mobilité1, l'Internet sans fils de secours utilise un appareil Bell Mobilité compatible comme point d'accès sans fil pour garder le modem connecté, afin que les appareils Wi-Fi puissent demeurer en ligne. Cette fonction est maintenant offerte à tous les nouveaux clients du service Internet pure fibre. Les clients actuels de l'Ontario et du Québec qui possèdent une Borne giga 2.0 et qui regroupent leurs services Internet et Bell Mobilité sur une même facture peuvent également en profiter. Une compatibilité avec d'autres modems sera bientôt offerte.

Contrairement aux réseaux câblés, le réseau Internet pure fibre de Bell demeure connecté lors des pannes régionales. Cependant, votre modem a besoin d'électricité pour fonctionner. L'alimentation de secours vient compléter le réseau tout optique de Bell en maintenant le modem sous tension, afin que tous les appareils connectés demeurent en ligne lors des pannes de courant régionales. C'est pourquoi Bell offre maintenant deux options d'alimentation sans coupure qui permettent de maintenir la connectivité pour une durée maximale de 9 heures. Les clients munis de sources d'alimentation externes compatibles peuvent également continuer de travailler, de regarder du contenu en continu ou de naviguer lors de pannes d'électricité. L'alimentation de secours est offerte en Ontario, au Québec, au Manitoba et dans la région Atlantique.

_________________________________ 1 Offert aux clients admissibles de Bell Mobilité qui adhèrent à la solution de secours Internet sans fils de Bell dans le cadre de leurs services Bell Internet Fibre admissibles (là où l'accès/la technologie le permet). Le service Internet de secours sans fil n'est pas compatible avec la téléphonie résidentielle ni avec le service Télé Fibe traditionnel. Vous devez : (1) Avoir des services Bell Mobilité et Bell Internet Fibre regroupés à une seule adresse et sur une seule facture ; (2) Le client doit activer le service de secours Internet sans fils en étant connecté à l'application MonBell de Bell pour chaque appareil mobile compatible admissible doté d'un forfait Bell Mobilité actif qui comprend des données ; et (3) le(s) téléphone(s) doit/doivent être connecté(s) au Wi-Fi sur le réseau résidentiel contrôlé par un modem Bell admissible. En cas d'interruptions de service Internet (tel que défini par Bell), jusqu'à 50 Go seront appliqués par numéro de téléphone Bell Mobilité pour une durée maximale de 3 jours. Une fois les 50 Go par numéro de téléphone utilisés ou expirés, votre utilisation de données mobiles reviendra à votre/vos forfait(s) de données mensuel(s) régulier(s) et vous sera/seront facturé(s). La force du signal, les vitesses et l'utilisation de la LTE/5G/5G+ par un appareil dépendent de divers facteurs, notamment : le forfait tarifaire, la compatibilité et la configuration de l'appareil, l'emplacement, la topographie, les conditions environnementales et le réseau, le trafic Internet, et si et comment un appareil utilise les données. L'accès est assujetti à la gestion des ressources réseau de Bell, y compris les pratiques de gestion du trafic Internet. Voir bell.ca/ITMP.

Lorsque les clients admissibles combinent l'Internet sans fils de secours et l'alimentation de secours, les solutions Internet Toujours connecté de Bell fonctionnent ensemble pour assurer une protection contre les pannes et les problèmes de connexion réseau. Ces solutions offrent une expérience plus fiable et une connectivité ininterrompue.

Citation

« Bell établit une norme en matière de fiabilité dans un monde toujours actif. La population canadienne a besoin d'Internet tous les jours et veut une connexion stable en cas d'imprévu. Grâce aux solutions Internet Toujours connecté de Bell, nous avons ce qu'il faut : une connexion Internet de secours intégrée qui permet aux clients de rester en ligne sans interruption. Il s'agit d'une connectivité fiable sur laquelle la population canadienne peut compter. Chez Bell, tout part d'une connexion. »

- Blaik Kirby, président de groupe, marché consommateur et petites entreprises, Bell

Pour en savoir plus sur les solutions Internet Toujours connecté de Bell, visitez Bell.ca.

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications au pays 2 et un chef de file des réseaux évolués de fibre optique et sans fil, des services aux entreprises et des médias numériques. En offrant des technologies de nouvelle génération qui tirent parti de solutions infonuagiques et propulsées par l'IA, nous permettons à nos clients de rester connectés, informés et divertis, tout en aidant les entreprises à demeurer compétitives à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca ou BCE.ca.

2 En fonction du total des revenus et du total combiné de connexions clients

Questions des médias :

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Questions des investisseurs :

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SOURCE Bell Canada (MTL)