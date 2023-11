MONTRÉAL, le 9 nov. 2023 /CNW/ - Selon la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), le projet de loi visant à interdire les travailleurs de remplacement dans les secteurs sous réglementation fédérale aura de lourdes conséquences pour les petites et moyennes entreprises (PME).

« Ottawa ne semble pas avoir tiré de leçon des récentes grèves, comme celle dans les ports de la Colombie-Britannique. S'il est adopté, ce projet de loi pourrait prolonger la durée et augmenter la fréquence des grèves. De longues grèves dans les ports ou les compagnies de chemin de fer nuisent aux activités quotidiennes, ont un impact sur les finances des PME et peuvent faire perdre des ventes et de l'inventaire. Le Québec et la Colombie-Britannique disposent déjà de lois interdisant le recours aux travailleurs de remplacement. Ces deux provinces comptent plus de grèves que les autres provinces et territoires. Ces lois donnent trop de pouvoir aux grands syndicats et nuisent à l'ensemble de l'économie. On dirait que ce projet de loi est présenté à des fins politiques, et non parce qu'il est nécessaire », fait remarquer Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales à la FCEI.

Parmi les propriétaires de PME qui se sont prononcés sur la question, 73 % ont indiqué qu'ils n'appuyaient pas cette interdiction, et 92 % ont estimé que les employés travaillant dans des milieux de travail sous réglementation fédérale et qui sont indispensables au fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement devraient être considérés comme des travailleurs essentiels.

Afin de ne pas nuire aux PME et à l'économie, la FCEI recommande au gouvernement de :

rejeter le projet de loi interdisant le recours aux travailleurs de remplacement;

considérer les ports et autres milieux de travail sous réglementation fédérale, y compris les compagnies de chemin de fer, les transporteurs aériens, les entreprises de transport routier et les services de télécommunications, comme des services essentiels dont les litiges sont soumis à l'arbitrage exécutoire.

« Les PME n'ont aucun contrôle sur les grèves, mais elles en paient le prix. S'il est adopté, le projet de loi fédéral pourrait accentuer l'impact négatif des grèves sur l'économie canadienne », affirme Christina Santini, directrice des Affaires nationales à la FCEI.

Méthodologie :

Les données s'appuient sur les résultats finaux du sondage Votre voix -Novembre, mené en ligne du 10 au 28 novembre 2022 auprès de 3 264 membres FCEI. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste de cette taille, la marge d'erreur serait de +/- 1,7 %, 19 fois sur 20.

