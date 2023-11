PACHEEDAHT/PORT RENFREW, BC, le 15 nov. 2023 /CNW/ - Depuis des temps immémoriaux, la Première Nation des Pacheedaht utilise et gère les terres et les eaux de son territoire, y compris ?A:?b?e:?s (Middle Beach), qui fait aujourd'hui partie de la réserve de parc national Pacific Rim.

Le gouvernement du Canada s'est engagé dans un processus pour créer des liens avec les peuples autochtones, fondés sur la reconnaissance des droits, du respect, de la coopération et du partenariat. Conformément à cet engagement, Parcs Canada et la Première Nation des Pacheedaht ont signé aujourd'hui une entente novatrice qui rend l'utilisation de ?A:?b?e:?s (phonétique : Ââ/bi/é/s) à cette Première Nation avant le règlement du traité. L'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones s'est joint aux dirigeants de Pacheedaht et aux membres de la communauté lors d'une cérémonie à ?A:?b?e:?s pour souligner cette avancée.

En 1988, le gouvernement du Canada a ajouté ?A:?b?e:?s, une importante zone littorale du territoire des Pacheedaht, au parc national Pacific Rim sans consultation formelle ni reconnaissance des Pacheedaht ou de leurs systèmes de gouvernance traditionnelle. Les règlements connexes ont empêché les Pacheedaht d'assurer la gestion de ces zones ainsi que l'exploitation de leurs ressources. Depuis un processus élaboré en collaboration par la Première Nation des Pacheedaht et Parcs Canada a permis la création d'une approche adaptative pour rendre l'utilisation et la gestion des terres au peuple Pacheedaht avant la mise en œuvre du traité.

Depuis 1996, Relations Couronne-Autochtones et Parcs Canada négocient activement un traité avec la Première Nation des Pacheedaht. Dans le cadre de l'entente de principe de 2019 de la Première Nation des Pacheedaht, le gouvernement du Canada reconnaît que ?A:?b?e:?s sont des terres visées par le règlement du traité de la Première Nation des Pacheedaht et accepte de les transférer de Parcs Canada à la Nation une fois que les négociations en cours sur le traité seront terminées.

Parcs Canada administre plus de 90 % des terres fédérales, dont la quasi-totalité est traditionnellement utilisée par des Autochtones. La gestion de nombreux lieux patrimoniaux administrés par Parcs Canada a évolué au fil du temps; il fut une époque où les peuples autochtones n'avaient pas accès à leurs terres et à leurs eaux ancestrales, tandis qu'aujourd'hui Parcs Canada s'efforce de travailler en collaboration avec eux.

Citations

« Aujourd'hui est un jour important, car les Pacheedaht seront de nouveau en mesure de prendre soin et d'utiliser les terres à Middle Beach. Pendant de nombreuses années, nous avons été séparés de ces terres; cette entente avec Parcs Canada représente donc un pas en avant important tandis que nous finalisons notre traité. Nous remercions Parcs Canada de collaborer avec nous pour trouver un moyen de reconnaître nos responsabilités à l'égard de ces terres importantes jusqu'à ce qu'elles nous soient retournées en vertu d'un traité. »

Jeff Jones

Chef, Première Nation des Pacheedaht

« Les cultures et les identités des peuples autochtones sont ancrées dans des liens avec la terre. Pendant plus de cent ans, le gouvernement a volé des terres et rompu ces liens. Aujourd'hui, avec la signature de cette entente, nous commençons à inverser cet acte de violence alors que l'intendance des terres de ?A:?b?e:?s est restituée à la Première Nation des Pacheedaht. C'est un honneur pour moi d'avoir participé à la cérémonie d'aujourd'hui et je me réjouis à la perspective du travail important qui nous attend. Il y a plus à faire. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Avec la signature de cette entente, Parcs Canada restitue la gestion de ?A:?b?e:?s (Middle Beach) à la Première Nation des Pacheedaht. Il s'agit d'un pas vers la guérison des préjudices causés par les politiques qui ont entraîné la dépossession de leurs terres ancestrales, de leur culture et de leur identité. La cérémonie d'aujourd'hui témoigne des efforts de collaboration déployés par la Première Nation des Pacheedaht et le gouvernement du Canada pour créer une vision commune et tracer une voie à suivre fondée sur des objectifs partagés. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

Faits en bref

La Première Nation des Pacheedaht est un gouvernement autochtone établi sur la côte sud-ouest de l'île de Vancouver , en Colombie-Britannique. Le territoire des Pacheedaht comprend les terres et les eaux le long de la côte sud-ouest de l'île de Vancouver , entre Bonilla Point et Sheringham Point. Le nom « Pacheedaht » se traduit en français par « gens de l'écume-de-mer ».

, en Colombie-Britannique. Le territoire des Pacheedaht comprend les terres et les eaux le long de la côte sud-ouest de l'île de , entre et Sheringham Point. Le nom « Pacheedaht » se traduit en français par « gens de l'écume-de-mer ». Le territoire des Pacheedaht comprend certains des plus beaux rivages marins de l'actuelle Colombie-Britannique.

La réserve de parc national Pacific Rim a opéré une transition vers une gestion coopérative depuis qu'elle est devenu une réserve. Ce changement, qui se poursuit, permettra aux Pacheedaht de mieux participer à la prise de décision commune en matière de gestion des ressources, de récolte dans les zones intertidales, de transmission des connaissances culturelles et d'exploitation des possibilités économiques.

a opéré une transition vers une gestion coopérative depuis qu'elle est devenu une réserve. Ce changement, qui se poursuit, permettra aux Pacheedaht de mieux participer à la prise de décision commune en matière de gestion des ressources, de récolte dans les zones intertidales, de transmission des connaissances culturelles et d'exploitation des possibilités économiques. La désignation fédérale de cette parcelle de 2,64 hectares de terres riveraines a divisé les principales réserves de la Première Nation des Pacheedaht, Pacheena 1 et Gordon River 2, car ces terres se trouvent au milieu et les relient. Comme la partie ?A:?b?e:?s est détachée des autres parties de la réserve du parc national Pacific Rim , le public n'est pas vraiment au courant qu'il s'agit d'une aire protégée.

2, car ces terres se trouvent au milieu et les relient. Comme la partie ?A:?b?e:?s est détachée des autres parties de la réserve du parc national , le public n'est pas vraiment au courant qu'il s'agit d'une aire protégée. Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) s'engage à promouvoir la réconciliation grâce à des traités modernes avec des partenaires comme la Première Nation des Pacheedaht.

(RCAANC) s'engage à promouvoir la réconciliation grâce à des traités modernes avec des partenaires comme la Première Nation des Pacheedaht. Les négociations de traités modernes avec la Première Nation des Pacheedaht sont menées par le secteur des traités et du gouvernement autochtone de RCAANC. RCAANC et Parcs Canada coordonnent toutes les négociations relatives à la réserve de parc national Pacific Rim .

. Les cultures et les identités des peuples autochtones sont enracinées dans la terre, et il est important d'honorer le sentiment d'appartenance aux lieux si l'on veut que les actions liées à la réconciliation portent leurs fruits. Parcs Canada s'engage à ce que les liens autochtones soient honorés et à respecter les droits autochtones.

Liens connexes

Première Nation des Pacheedaht (uniquement en anglais)

Agence Parcs Canada

Images des médias

SOURCE Parcs Canada

Renseignements: Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias, Agence Parcs Canada, 855-862-1812, [email protected]; Nancy Hildebrand, Agente, relations publiques et communications, unité de gestion de la Colombie-Britannique côtière, Parcs Canada, 604-961-6787, [email protected]; Joanna Sivasankaran, Directrice des communications, Bureau de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, 819-790-1907, Courriel : [email protected]; Relations avec les médias RCAAN : Courriel : [email protected], Téléphone : 819-934-2302, Chef Jeff Jones, Téléphone : 250-647-5521, Courriel : [email protected]