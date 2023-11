MONTRÉAL, le 26 nov. 2023 /CNW/ - L'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) tient ce dimanche son tout premier congrès national, un rassemblement historique sous le thème « Prêt·es pour l'avenir ». Plus de 800 membres de tout le pays y sont réunis et sont invités à façonner l'avenir du syndicat.

« Dans cinq ans, l'Institut sera un symbole du progrès parmi les syndicats canadiens », livre Jennifer Carr, la présidente de l'IPFPC, dans son discours d'ouverture. Elle souligne l'approche innovante du syndicat pour faire face à l'impact de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique sur la main-d'œuvre.

L'un des principaux objectifs du congrès vise à renforcer les capacités de l'Institut en matière de négociation, de représentation et de défense des intérêts, notamment en prévision des changements qui interviendront dans la composition du prochain Parlement. L'événement promet d'être un carrefour de discussions stratégiques et d'idées avant-gardistes, qui traceront la voie à suivre pour l'orientation à venir du syndicat.

Le congrès accueillera des orateurs et oratrices de premier plan, dont Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada (CTC), Dominic Lemieux, directeur québécois des Métallos, Alexandre Boulerice, porte-parole du Nouveau parti démocratique (NPD) du Canada en matière de travail, Jody Wilson-Raybould, ancienne ministre de la Justice, et les célèbres militants James Makokis et Anthony Johnson. Leurs points de vue apporteront des perspectives précieuses sur divers aspects du travail et de la représentation au Canada.

« Le congrès de l'Institut est plus qu'une réunion; c'est une étape importante sur la voie d'un syndicat plus progressiste, plus réactif et plus efficace », clame Mme Carr. « C'est une occasion unique pour nos membres de se réunir, d'échanger des idées et de s'engager pour un avenir prêt à relever les défis et à saisir les opportunités qui se présentent. »

L'IPFPC représente plus de 72 000 professionnels travaillant dans le secteur public à travers le pays, dont la vaste majorité est à l'emploi du gouvernement fédéral. Suivez-nous sur Facebook , Twitter et Instagram .

