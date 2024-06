TORONTO, le 20 juin 2024 /CNW/ - L'Institut ontarien du cerveau (IOC) est fier de fournir un financement de 536 000 $ pour quatre organismes communautaires dans le cadre du programme GEEK (Expertise croissante en évaluation et en application des connaissances).

Tom Mikkelsen, président et directeur scientifique de l'IOC, a déclaré que « l'objectif du programme GEEK est de permettre aux organismes communautaires actifs dans le domaine de la santé cérébrale de recueillir des données essentielles qui démontrent la réussite de leurs programmes, de valider les effets de leur travail et, en fin de compte, de renforcer leur offre de services. Les bénéficiaires de cette année illustrent à quel point la prestation de soins communautaires est essentielle ».

Le programme GEEK, qui existe maintenant depuis six ans, fournit du financement et de l'expertise, deux éléments essentiels qui permettent aux programmes cherchant à améliorer la santé cérébrale et la vie des personnes souffrant de troubles cérébraux de renforcer leurs capacités d'évaluation et de générer des données concrètes. En favorisant les liens communautaires et en renforçant les initiatives locales, le programme GEEK continue de rehausser le rôle des soins communautaires.

Voici les « GEEK » de l'IOC pour 2024 :

Le Royal - Clinique régionale de psychose de la famille Ozerdinc Grimes ( Ottawa ) : le programme intégré de traitement et rétablissement de la schizophrénie, la Clinique régionale de psychose de la famille Ozerdinc Grimes offre des soins de niveau secondaire axés sur les besoins, dont des interventions fondées sur des données probantes, de la psychoéducation, du soutien par les pairs et des services essentiels dans le cadre d'une structure de prise de décision partagée.





- Clinique régionale de psychose de la famille Ozerdinc Grimes ( ) : le programme intégré de traitement et rétablissement de la schizophrénie, la Clinique régionale de psychose de la famille Ozerdinc Grimes offre des soins de niveau secondaire axés sur les besoins, dont des interventions fondées sur des données probantes, de la psychoéducation, du soutien par les pairs et des services essentiels dans le cadre d'une structure de prise de décision partagée. Progress Place - Programme Senior's Corner ( Toronto ) : le programme Senior's Corner aide les personnes âgées à vieillir sur place avec dignité. Il leur offre un soutien en matière de santé mentale, favorise les liens sociaux, la participation à la vie communautaire, des possibilités d'emploi et un sentiment d'appartenance afin d'améliorer leur bien-être mental.





) : le programme Senior's Corner aide les personnes âgées à vieillir sur place avec dignité. Il leur offre un soutien en matière de santé mentale, favorise les liens sociaux, la participation à la vie communautaire, des possibilités d'emploi et un sentiment d'appartenance afin d'améliorer leur bien-être mental. Ville d' Ottawa , unité des loisirs inclusifs - Programme de jour des lésions cérébrales acquises ( Ottawa ) : le programme de lésions cérébrales acquises améliore les compétences, l'indépendance et le bien-être des personnes souffrant de lésions cérébrales acquises et qui sortent d'une réadaptation en milieu hospitalier. Ce programme est axé sur une approche multidisciplinaire visant à soutenir la transition des personnes vers des activités de loisirs autonomes et dans la communauté.





, unité des loisirs inclusifs - Programme de jour des lésions cérébrales acquises ( ) : le programme de lésions cérébrales acquises améliore les compétences, l'indépendance et le bien-être des personnes souffrant de lésions cérébrales acquises et qui sortent d'une réadaptation en milieu hospitalier. Ce programme est axé sur une approche multidisciplinaire visant à soutenir la transition des personnes vers des activités de loisirs autonomes et dans la communauté. Lésion cérébrale Canada - Programme d'éducation pour le système correctionnel (échelle nationale) : Ce programme, qui se veut un cours d'apprentissage en ligne complet pour les personnes qui travaillent dans le système judiciaire, améliore la connaissance quant aux lésions cérébrales et à leurs répercussions. Les plans de croissance comprennent l'utilisation de données probantes fondées sur des évaluations et tiennent compte des leçons apprises pour élargir la portée du cours et l'adapter à d'autres contextes liés au système judiciaire.

Jill Dunlop, ministre des Collèges et Universités de l'Ontario, a déclaré que « les programmes communautaires constituent l'épine dorsale du système de santé de notre province. Ils fournissent des services essentiels qui améliorent considérablement la qualité de vie des personnes atteintes de troubles cérébraux. En soutenant le programme GEEK de l'IOC, notre gouvernement prend des mesures pour doter les organismes locaux des outils et de l'expertise nécessaires à l'évaluation et à l'amélioration de leurs programmes qui, par ricochet, profiteront à nos communautés et à nos proches. ».

Le programme GEEK a été créé en 2018 en réponse aux commentaires des organismes communautaires qui souhaitaient augmenter leur capacité d'évaluation, mais qui devaient composer avec un financement insuffisant de leurs programmes. L'IOC a dégagé environ 2,5 millions de dollars pour soutenir 20 programmes dirigés par des communautés afin de les aider à évaluer leur programmation et ainsi produire les données attestant leur raison d'être. Collectivement, les équipes du programme GEEK ont formé et soutenu plus de 3 000 personnes, ont partagé ou présenté dans divers formats plus de 90 fois les connaissances acquises dans le cadre de ces programmes, et ont obtenu près de 600 000 dollars de financement supplémentaire.

À PROPOS :

L'Institut ontarien du cerveau est un organisme sans but lucratif financé par la province qui accélère la découverte et l'innovation au bénéfice des patients et de l'économie. Notre approche scientifique collaborative favorise la recherche sur le cerveau, la commercialisation de solutions et les soins en reliant les chercheurs, les cliniciens, l'industrie, les patients et leurs défenseurs afin d'améliorer la vie de ceux et celles qui vivent avec des troubles cérébraux. Pour en savoir plus, visitez le braininstitute.ca.

SOURCE Ontario Brain Institute

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec : Narem Karakoyun, spécialiste en communications (Institut ontarien du cerveau) : [email protected], 416 262-1568; Allison Garber, consultante (Institut ontarien du cerveau) : [email protected], 902 221-525