L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec reconnu pour son positionnement vert

« À titre de plus important établissement d'enseignement en tourisme, hôtellerie et restauration au Canada, l'ITHQ est conscient de sa responsabilité sociale et de son rôle quant à la sensibilisation de la relève sur les questions environnementales. Nous nous faisons un devoir de mettre tout en œuvre pour réduire notre empreinte écologique au quotidien. » - Liza Frulla, directrice générale de l'ITHQ.

4 clés vertes pour l'ITHQ

Conçu par l'Association des hôtels du Canada (AHC), Clé verte accorde entre 1 et 5 clés en fonction du bilan environnemental des établissements d'hébergement.

Parmi les bonnes pratiques de l'Hôtel de ITHQ qui lui ont permis d'obtenir 4 clés vertes, notons la mise en place d'une procédure pour l'élimination des produits dangereux; l'offre de produits d'hygiène exclusivement locaux et écologiques; l'adhésion à Clean the World, un organisme qui envoie annuellement des centaines de kilogrammes de savon, shampoing, conditionneur et crème pour le corps à des personnes vivant dans un pays aux conditions d'hygiène précaires; l'utilisation de piles rechargeables, évitant ainsi 45 kg de déchets électroniques par année, et beaucoup plus.

2e niveau de certification LEAF

Unique certification environnementale nationale consacrée exclusivement aux services alimentaires, LEAF est basée sur une échelle d'évaluation permettant d'atteindre jusqu'à 3 niveaux. Seuls 400 hôtels et restaurants sont certifiés LEAF au Canada.

Parmi les pratiques qui ont valu à l'ITHQ sa certification LEAF : l'utilisation des produits de la mer issus de la pêche durable; les milliers de kilos de denrées alimentaires récupérées et envoyées chaque année à la Maison du Père; l'utilisation d'un toit vert à des fins pédagogiques et commerciales (32 bacs potagers, 2 ruches et 60 pieds de vigne); la participation à une étude du GastronomiQc Lab (unité mixte de recherche de l'ITHQ et de l'Université Laval) sur le gaspillage alimentaire en contexte de restauration indépendante, et plus encore.

