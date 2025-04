L'Institut de technologie agroalimentaire du Québec célèbre le mérite étudiant à l'occasion du Gala Méritaq

SAINT-HYACINTHE, QC, le 10 avril 2025 /CNW/ - Le 3 avril dernier, l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) a souligné le talent, l'engagement et la réussite des étudiants et des étudiantes du campus de Saint-Hyacinthe, à l'occasion de son 28e Gala Méritaq. En présence du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, l'événement a récompensé 34 étudiants et étudiantes de toutes les régions du Québec.

« Peu importe le programme d'études dans lequel vous êtes inscrits, vous avez tous un point en commun : vous avez choisi de vous investir dans un secteur névralgique pour l'avenir de notre société. À Saint-Hyacinthe, vous êtes au cœur d'un écosystème agroalimentaire riche et dynamique -- et vous y apportez déjà votre contribution. », a indiqué Mme Karine Mercier, directrice générale, de l'ITAQ.

Encore cette année, l'ITAQ a pu compter sur la générosité de 34 partenaires issus de tous les secteurs de l'industrie agroalimentaire. Une même quantité de prix et bourses ont été remis en leur nom, représentant une somme de près de 26 000 $.

Depuis plus de 60 ans, l'ITAQ est le seul établissement spécialisé en agroalimentaire de niveau collégial au Québec. Il se démarque par ses laboratoires-écoles, ses fermes-écoles, des grands animaux, ses usines-écoles (transformation laitière, boulangerie, carné et végétaux), en plus de ses programmes uniques et exclusifs en techniques équines, en technologie du génie agromécanique et technologie des productions animales. Positionné comme étant la référence en perfectionnement en agroalimentaire, l'Institut a développé une expertise qui répond aux besoins de la main-d'œuvre et des gestionnaires d'entreprises agroalimentaires du Québec. L'Institut poursuit une longue tradition et effectue un virage signifiant pour la transition agroécologique. Pour plus d'information sur l'Institut, rendez-vous au www.itaq.ca.

Région Municipalité

d'origine Nom et prénom Légende photo No photo Abitibi-Témiscamingue Amos William Pack Pour son enthousiasme et sa passion envers l'industrie, William Pack, étudiant de 3e année en Gestion et technologies d'entreprise agricole, a remporté un prix de 500 $ remis par Financement agricole Canada. 24 Abitibi-Témiscamingue Saint-Marc-de-Figuery Olivier Beauchemin Étudiant en Technologie de la production horticole agroenvironnementale, Olivier Beauchemin a obtenu le prix Volonté de réussir et persévérance. Il a reçu 750 $ remis par la Fédération de l'UPA de la Montérégie. *Olivier était absent lors de la soirée. Chloé Robert, représentante de l'Association étudiante, a accepté son prix en son nom. 33 Bas-Saint-Laurent La Pocatière Lucas Pelletier Lucas Pelletiern s'est démarqué pour la meilleure intégration dans le programme de Technologie du génie agromécanique parmi les étudiants de 1re année. Il a reçu un prix de 500 $ remis par l'Ordre des Agronomes du Québec, Section Montérégie. 16 Bas-Saint-Laurent Rimouski Gabriel Gagnon Gabriel Gagnon, étudiant de 2e année en Technologie du génie agromécanique, a reçu 500 $ du Groupe JLD Laguë - concessionnaire John Deere pour souligner son enthousiasme et sa passion envers l'industrie. 22 Centre-du-Québec Baie du Febvre Danielle Berger Pour souligner sa volonté de réussir et sa persévérance, Danielle Berger en Technologie des procédés et de la qualité des aliments a reçu un prix de 750 $ remis par Lactalis Canada. 36 Centre-du-Québec L'Avenir Alicia Binggeli Alicia Binggeli, étudiante en Gestion et technologies d'entreprise agricole, a remporté un prix de 1000 $ remis par Sollio Groupe Coopératif pour la meilleure performance scolaire en philosophie parmi tous les étudiants. 8 Centre-du-Québec Sainte-Monique Maude Rousseau Maude Rousseau, étudiante en 1re année en Technologie des procédés et de la qualité des aliments, a remporté un prix spécial de 1000 $ de PROREC qui récompense l'engagement social. Ce prix souligne l'implication d'un étudiant au sein de sa communauté, tout en maintenant un équilibre avec ses études. Elle a également remporté un prix de 500 $ de la Fondation d'aide à la formation agricole de Lotbinière pour la meilleure intégration dans son programme. 1 et 18 Chaudière-Appalaches St-Honoré de Shenley Léann Lapointe Pour son enthousiasme et sa passion envers l'industrie, Léann Lapointe, finissante du programme Technologie de la production horticole agroenvironnementale, a reçu un prix de 500 $ remis par Norseco SEC. 26 Estrie Roxton-Pond Marianne Bérard Marianne Bérard du programme Technologie des productions animales a reçu 750 $ de Trouw Nutrition pour sa volonté de réussir et sa persévérance. 32 Estrie Saint-Camille Roxanne Proulx Roxanne Proulx, étudiante de 1re année en Technologie des productions animales, a reçu 500 $ de La Financière agricole du Québec pour souligner la meilleure intégration dans le programme. 14 Estrie Stanbridge-East Simona Liechti Pour la meilleure intégration au programme de Gestion et technologies d'entreprise agricole, l'étudiante de 1re année Simona Liechti a reçu un prix de 500 $ remis par La Financière agricole du Québec. 13 Montérégie Ange-Gardien Maxime Lévesque Pour souligner la meilleure performance scolaire en français et littérature parmi tous les étudiants, Maxime Lévesque en Gestion et technologies d'entreprise agricole a remporté le prix de 750 $ remis par Estrie-Richelieu, compagnie d'assurance. Il a également remporté un prix de 500 $ remis par Les Industries Harnois pour son engagement dans son programme.

*Maxime était absent lors de la soirée. Chloé Robert, représentante de l'Association étudiante, a accepté son prix en son nom. 9 et 19 Montérégie Beloeil Rosalie Roy Rosalie Roy, étudiante de 2e année en Paysage et commercialisation en horticulture ornementale, a reçu 500 $ des Artisans du paysage pour souligner son enthousiasme et sa passion envers l'industrie. 23 Montérégie Boucherville Elizaveta Sidorova Étudiante en Technologies des procédés et de la qualité des aliments, Elizaveta Sidorova a reçu 1000 $ du Groupe Nutri pour souligner la meilleure performance scolaire parmi les étudiants de 3e année de son programme. 7 Montérégie Laprairie Olivia Désilets Étudiante en Technologie du génie agromécanique, Olivia Désilets a obtenu le prix Volonté de réussir et persévérance. Elle a reçu 750 $ du syndicat SPITAQ-CSN. 37 Montérégie Longueuil Rachel St-Jean Étudiante en Paysage et commercialisation en horticulture ornementale, Rachel St-Jean a reçu 1000 $ remis par la Fondation de l'ITAQ pour souligner la meilleure performance scolaire parmi les étudiants de 3e année de son programme. Elle a également reçu 500 $ des Matériaux Paysagers Savaria Ltée pour souligner son enthousiasme et sa passion envers l'industrie. 6 et 28 Montérégie Mont-Saint-Grégoire Thomas Goyette Étudiant de 2e année en Technologie de la production horticole agroenvironnementale, Thomas Goyette a obtenu un prix pour son engagement dans son programme. Le prix de 500 $ a été remis par la Fondation d'aide à la formation agricole de Lotbinière. 21 Montérégie Roxton Falls Alexanne Châtelain Alexanne Châtelain, étudiante de 3e année en Technologie des productions animales, a reçu 500 $ remis par Robitaille pour souligner son enthousiasme et sa passion envers l'industrie. N/A Montérégie Roxton Falls Francis Beauregard Francis Beauregard s'est démarqué pour son enthousiasme et sa passion envers l'industrie dans le programme de Technologie du génie agromécanique parmi les étudiants de 3e année. Il a reçu un prix de 500 $ remis par le Centre Agricole Nicolet-Yamaska inc. 27 Montérégie Roxton Pond Rosemarie Gagné Étudiante en 1re année dans le programme de Paysage et commercialisation en horticulture ornementale, Rosemarie Gagné a remporté un prix de 500 $ des Artisans du paysage afin de souligner la meilleure intégration dans son programme. 17 Montérégie Saint-Constant Amélie Michaud Pour souligner sa volonté de réussir et sa persévérance, Amélie Michaud en Paysage et commercialisation en horticulture ornementale a reçu un prix de 750 $ remis par les Paysagistes Chantal Lambert & Associés. 35 Montérégie Sainte-Sabine Océanne Bédard Dubé Océanne Bédard Dubé, étudiante en Technologie des productions animales, a remporté un prix de 1000 $ remis par Lactanet pour la meilleure performance scolaire en éducation physique et à la santé parmi tous les étudiants. 11 Montérégie Sainte-Sophie Aïssata Baba Toure Aïssata Baba Toure, étudiante de 1re année en Technologie de la production horticole agroenvironnementale, a reçu 500 $ de la Fondation AGRIA pour souligner la meilleure intégration dans son programme. 15 Montérégie Saint-Hyacinthe Alicia Breton Alicia Breton du programme Technologie des productions animales a remporté un prix de 1000 $ remis par Financement agricole Canada pour la meilleure performance scolaire parmi les étudiants de 3e année de son programme. 3 Montérégie Saint-Hyacinthe Ange Ikpo Pour son enthousiasme et sa passion envers l'industrie, Ange Ikpo, finissante du programme Technologie des procédés et de la qualité des aliments, a reçu un prix de 500 $ remis par Exceldor coopérative. 29 Montérégie Saint-Hyacinthe Mermoz Donfack Mermoz Donfack, étudiant en 3e année en Technologie des procédés et de la qualité des aliments, a remporté le prix spécial Léandre-Dion remis par Saint-Hyacinthe Technopole. Ce prix de 1000 $ récompense les efforts d'une finissante ou d'un finissant qui fait preuve de dynamisme, d'ouverture et d'engagement. Il souligne la contribution, tout au long de ses études, d'une ou un étudiant qui incarne le dynamisme, l'engagement et le leadership à l'ITAQ. 12 Montérégie Saint-Hyacinthe et Yamaska Jennifer Raîche Étudiante de 2e année en Technologie des productions animales, Jennifer Raîche a obtenu un prix pour son engagement dans son programme. Le prix de 500 $ a été remis par Les Producteurs de bovins du Québec. 20 Montérégie Saint-Ignace-de-Stanbridge Magalie Schaller Étudiante en Gestion et technologies d'entreprise agricole, Magalie Schaller a reçu 1000 $ de Financement agricole Canada pour souligner la meilleure performance scolaire parmi les étudiants de 3e année de son programme. 2 Montérégie Saint-Jude (Saint-Hyacinthe) Marion Paradis Marion Paradis, étudiante en 1re année en Paysage et commercialisation en horticulture ornementale, a remporté le prix spécial Engagement parascolaire qui souligne l'engagement d'un étudiant dans un comité étudiant et l'implication de celui-ci dans les activités parascolaires. La Fondation Jefo lui a remis une bourse de 1000 $. 30 Montérégie Saint-Pie Jonathan Roux Jonathan Roux du programme Technologie du génie agromécanique a remporté un prix de 1000 $ remis par Valmetal inc. pour la meilleure performance scolaire parmi les étudiants de 3e année de son programme.

*Jonathan était absent lors de la soirée. Chloé Robert, représentante de l'Association étudiante, a accepté son prix en son nom. 5 Montérégie Saint-Pie Noémie Brasseur Noémie Brasseur, étudiante en Gestion et technologies d'entreprise agricole, a remporté un prix de 1000 $ remis par Estrie-Richelieu, compagnie d'assurance pour la meilleure performance scolaire en anglais parmi tous les étudiants. 10 Montérégie St-Pie Valérie Lambert Valérie Lambert, étudiante en Gestion et technologies d'entreprise agricole, a reçu de l'Union des producteurs agricoles un prix de 750 $ pour souligner sa volonté de réussir et sa persévérance. 31 Montérégie N/A Tony Mbuku Étudiant en Technologie du génie agromécanique, Tony Mbuku a obtenu le prix Volonté de réussir et persévérance. Il a reçu 750 $ remis par la Fondation AGRIA. 34 Montréal Montréal Laurence Plourde-Dinelle Étudiante au programme Technologie de la production horticole agroenvironnementale, Laurence Plourde-Dinelle a remporté un prix de 1000 $ reçu de la Fondation AGRIA afin de souligner la meilleure performance scolaire parmi les étudiants de 3e année de son programme.

*Laurence était absente lors de la soirée. Chloé Robert, représentante de l'Association étudiante, a accepté son prix en son nom. 4

