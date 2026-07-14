L'inspecteur général des services policiers de l'Ontario publie son tout premier avis visant à renforcer l'intervention de la police face à la hausse du nombre d'incidents antisémites et motivés par la haine

Le nouveau mécanisme de surveillance prévoit sept mesures pour les services de police et les commissions de services de police dans les domaines de l'application de la loi, de la prévention du crime, du maintien de l'ordre public, de l'aide aux victimes et de la gouvernance policière.

TORONTO, le 14 juill. 2026 /CNW/ -- L'inspecteur général des services policiers de l'Ontario, Ryan Teschner, a publié, à l'intention des services de police et des commissions de services de police, un avis de problème faisant état de sept mesures à mettre en œuvre pour renforcer l'intervention face à la hausse du nombre d'incidents antisémites et d'incidents motivés par la haine dans l'ensemble de la province. L'avis fait suite à une réunion convoquée par l'inspecteur général, qui a rassemblé des chefs de police, des dirigeants de commissions de services de police ainsi que des représentants d'organismes juifs et communautaires afin d'examiner la manière dont les services de police peuvent continuer d'intervenir face aux répercussions de plus en plus importantes des incidents antisémites motivés par la haine sur la sécurité communautaire et la confiance du public.

Inspecteur général des services policiers Ryan Teschner s'adressant à des dirigeants policiers, à des représentants de conseils de services policiers ainsi qu'à des membres d'organisations juives et communautaires réunis dans une salle de conférence.

L'avis de problème est un nouveau mécanisme de surveillance mis en place par l'inspecteur général pour cerner et surveiller les questions relatives à la mise en œuvre des services policiers et de la gouvernance policière qui, si elles n'étaient pas réglées, pourraient nuire à la sécurité communautaire et miner la confiance du public, et encourager l'amélioration à cet égard. Conçu pour aider les services de police et les commissions de services de police à s'acquitter de leurs obligations en vertu de la Loi sur la sécurité communautaire et les services policiers de l'Ontario, l'avis représente une étape importante au sein d'un processus continu dans le cadre duquel les services et les commissions ont pour mandat d'examiner comment les mesures particulières peuvent être appliquées dans leur contexte local et renforcer les approches existantes.

« Personne ne devrait se sentir en danger, que ce soit dans son quartier, son lieu de culte, son établissement scolaire ou son entreprise, à cause de qui il est ou de ce en quoi il croit. L'augmentation constante du nombre d'incidents antisémites partout en Ontario exige une application coordonnée et uniforme des services policiers, a déclaré l'inspecteur général Teschner. Les services de police et les commissions de services de police ont pris des mesures importantes pour aider les communautés touchées. L'avis de problème nous permet de poursuivre ces efforts en déterminant des mesures précises qui peuvent renforcer les interventions policières, améliorer l'uniformité dans l'ensemble de la province et renforcer la confiance du public quant au fait que les incidents motivés par la haine seront pris au sérieux et traités efficacement. »

L'avis de problème est fondé sur les données recueillies et analysées par le Service d'inspection des services policiers (SISP), ainsi que sur les données fournies par Statistique Canada, les services de police et les commissions de services de police. Ces données montrent une augmentation constante du nombre d'incidents motivés par la haine en Ontario entre 2020 et 2024, incluant une augmentation importante du nombre d'incidents motivés par l'antisémitisme. Depuis 2023, les communautés juives sont le groupe le plus ciblé par les crimes haineux au Canada, alors qu'elles représentent moins de 1 % de la population canadienne. Ces tendances soulignent l'importance d'une vigilance continue, de solides partenariats et d'interventions policières efficaces.

En réponse à ce contexte, l'inspecteur général a convoqué une réunion le 15 juin 2026 dans le but d'examiner la façon dont l'intervention policière dans les cas d'incidents antisémites et motivés par la haine peut continuer d'évoluer afin de tenir compte des réalités des communautés juives. La réunion a regroupé des chefs de police et des dirigeants de commissions de services de police provenant de 14 services de police municipaux et commissions de services de police municipaux, de la Police provinciale de l'Ontario, de l'Association des chefs de police de l'Ontario et de Police Governance Ontario, pour une discussion constructive sur les interventions policières et les importants efforts déjà mis en œuvre par les services de police et les commissions de services de police. Les personnes ayant participé à la réunion ont également entendu les points de vue d'organismes juifs et communautaires sur les tendances en matière d'antisémitisme en Ontario, les facteurs qui contribuent à l'efficacité des services policiers, et la façon dont les incidents se manifestent dans différents contextes communautaires.

L'avis de problème de l'inspecteur général recense sept mesures à prendre pour renforcer la façon dont les incidents antisémites et ceux motivés par la haine sont traités partout en Ontario, notamment :

améliorer l'identification et le suivi des actes haineux antisémites grâce à des pratiques de classification uniformes afin de renforcer les services policiers fondés sur des données et des éléments probants;

centralisation des fonctions policières qui renforcent les enquêtes et l'intervention auprès des victimes grâce à une approche multidisciplinaire;

promouvoir l'application uniforme des conditions de mise en liberté pour les personnes accusées d'infractions motivées par la haine;

améliorer la surveillance des enquêtes sur les actes motivés par la haine;

élargir le soutien aux victimes et aux collectivités, et utiliser des déclarations au nom des collectivités;

offrir une formation uniforme sur l'antisémitisme contemporain et les outils juridiques et autres permettant d'y répondre;

renforcer la surveillance, l'établissement des priorités et les rapports publics sur les questions liées à la haine des commissions de services de police.

L'Association des chefs de police de l'Ontario et Police Governance Ontario ont accepté d'appuyer les services de police et les commissions de services de police de la province dans la mise en œuvre continue et l'application uniforme des mesures énoncées dans l'avis. Le SISP continuera de surveiller les tendances, de collaborer avec le secteur et d'évaluer l'évolution des interventions à l'égard de ces problèmes au fil du temps. Au moyen d'analyses et de rapports publics futurs, le SISP examinera l'incidence de ces mesures, cernera les pratiques exemplaires et contribuera à l'amélioration continue des interventions policières et de gouvernance.

« Bien que le présent avis mette l'accent sur l'antisémitisme, le modèle mis de l'avant, guidé par l'expérience vécue et fondé sur une approche collaborative à l'échelle du système, peut être appliqué de façon plus générale dès lors que les communautés sont victimes d'actes haineux, a déclaré l'inspecteur général Teschner. C'est lorsque les chefs de police, les commissions de services de police et les communautés travaillent main dans la main pour relever les défis en matière de sécurité publique que le secteur policier de l'Ontario est le plus efficace. L'approche mise de l'avant dans cet avis démontre comment la surveillance indépendante, les données probantes et les points de vue communautaires peuvent favoriser la mise en place de mesures pertinentes et renforcer la sécurité publique pour tous. »

CITATIONS

« Les crimes haineux et les incidents motivés par la haine constituent des attaques contre nos valeurs communes en tant qu'Ontariennes et Ontariens. Nous déplorons cette augmentation du nombre de fusillades et d'autres actes violents ciblant les communautés juives, dont ces attaques éhontées menées contre des synagogues, des résidences, des entreprises, des établissements scolaires, ainsi que le consulat des États-Unis à Toronto. Nous saluons les efforts déployés par l'inspecteur général de l'Ontario pour rapprocher la police et les communautés afin de relever ces défis, et nous nous engageons à mettre en œuvre des mesures de prévention, à mener des enquêtes rapides et à faire respecter la loi afin que les Ontariennes et les Ontariens se sentent en sécurité et aidés. Notre association s'engage à aider les services de police dans la mise en œuvre des mesures mentionnées dans l'avis de problème. »

- Le chef Peter Moreira

Président, Association des chefs de police de l'Ontario

« Ces discussions ont renforcé l'importance d'être à l'écoute directe des communautés touchées par l'antisémitisme et la haine. Les commissions responsables de la gouvernance policière ont l'importante mission de comprendre les nouvelles préoccupations des communautés, de veiller au maintien de la confiance du public et de faire en sorte que la responsabilité et la sécurité communautaire demeurent au premier plan des discussions sur les services policiers. Nous apprécions le leadership dont le Service d'inspection des services policiers a fait preuve en réunissant des organismes communautaires, des chefs de police et des représentants de la gouvernance pour échanger des points de vue et cerner les possibilités de renforcer notre intervention collective. »

- Al Boughton

Président, Police Governance Ontario

« La réunion du 15 juin a rassemblé des dirigeants communautaires, des services de police, des représentants de la gouvernance et des partenaires du système afin d'échanger des points de vue et de renforcer la confiance, la sécurité et la responsabilité. Bien que cet avis réponde à une augmentation précise et importante du nombre d'incidents antisémites, son message plus large est tout aussi important : lutter contre la haine sous toutes ses formes nécessite un dialogue continu, des partenariats solides et un engagement à écouter les communautés touchées et à apprendre de celles-ci. Nous sommes heureux de contribuer à ces conversations et sommes impatients d'aider les commissions responsables de la gouvernance policière à mettre en œuvre l'avis de problème de l'inspecteur général dans le cadre de leurs responsabilités en matière de gouvernance locale. »

- Lisa Darling

Directrice exécutive, Police Governance Ontario

Consultez le DOCUMENT D'INFORMATION qui comprend la liste complète des participants et les citations de plusieurs organisations.

FAITS SAILLANTS

L'inspecteur général a convoqué des chefs de police, des représentants de la gouvernance policière et des organismes juifs et communautaires pour examiner la hausse du nombre d'incidents antisémites en Ontario.

L'avis de problème recense sept mesures visant à renforcer les interventions policières dans l'ensemble de la province.

Les communautés juives comptaient pour 56 à 71 % des victimes de crimes haineux fondés sur la religion au Canada entre 2020 et 2024.

L'avis de problème s'inscrit dans le mandat de l'inspecteur général, qui consiste à cerner les risques, à promouvoir les pratiques exemplaires et à renforcer les services de police et la gouvernance policière en Ontario.

POUR EN SAVOIR PLUS

À propos de l'inspecteur général des services policiers et du Service d'inspection des services policiers

L'inspecteur général des services policiers dirige le Service d'inspection des services policiers (SISP). Le SISP s'acquitte du mandat de l'inspecteur général de mener des inspections et des enquêtes et d'offrir une surveillance et des conseils aux services de police, aux commissions de services de police et aux employeurs de constables spéciaux de l'Ontario, et ce, de façon indépendante. En tirant parti de la recherche et des renseignements sur les données, le SISP assure la promotion des pratiques exemplaires et cerne les points à améliorer ou exige la mise en œuvre d'améliorations, en veillant à ce que des services policiers et une gouvernance policière de grande qualité soient offerts pour accroître la sécurité de l'ensemble de la population ontarienne.

En mars 2023, Ryan Teschner est devenu le premier inspecteur général des services policiers de l'Ontario, avec des fonctions et des pouvoirs prévus par la Loi sur la sécurité communautaire et les services policiers. M. Teschner est un expert reconnu en administration publique, en services policiers et en gouvernance policière.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'inspecteur général des services policiers ou le SISP, veuillez consulter le site www.iopontario.ca/fr.

SOURCE Inspectorate of Policing

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS : Service d'inspection des services policiers, [email protected]