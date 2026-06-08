Compte à rebours de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™: L'inspecteur général des services policiers de l'Ontario surveille l'état de préparation du Service de police et de la Commission des services policiers de Toronto afin d'assurer la sécurité des communautés

L'inspecteur général a reçu une séance d'information et a visité le centre de commandement pour appuyer la surveillance continue de l'état de préparation des services policiers en prévision d'un événement international majeur.

TORONTO, le 8 juin 2026 /CNW/ - L'inspecteur général des services policiers de l'Ontario, Ryan Teschner, a reçu une séance d'information de la présidente de la Commission des services policiers de Toronto (la Commission), Shelley Carroll, et du chef du Service de police de Toronto (le SPT), Myron Demkiw, sur l'état de préparation du SPT pour assurer les services policiers pendant la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, tout en mettant l'accent sur la sécurité des résidents et des visiteurs.

L’inspecteur général des services policiers de l’Ontario, Ryan Teschner (à gauche), chef du Service de police de Toronto, Myron Demkiw (au centre), la présidente de la Commission des services policiers de Toronto Shelley Carroll (à droite) Le personnel Service d’inspection des services policiers au centre de commandement de secteur de l’Unité intégrée de sûreté et de sécurité de Toronto

La séance d'information, qui a eu lieu le 5 juin, comprenait une visite du centre de commandement de secteur de l'Unité intégrée de sûreté et de sécurité de Toronto, et s'inscrit dans la surveillance continue de l'état de préparation des services policiers en vue de cet événement international d'envergure. Dans le cadre de cette surveillance, l'Inspectorat de la police collabore avec le Service de police de Toronto et la Commission depuis le début de 2026 afin d'appuyer et d'évaluer leur état de préparation.

La Coupe du Monde de la FIFA 2026™ devrait attirer un nombre important de visiteurs à Toronto et comprendra de grands rassemblements publics, des mouvements de foule accrus, des événements simultanés et une attention internationale accrue. Ces conditions imposent des exigences additionnelles aux services policiers et nécessitent une planification, une coordination, une gouvernance et des opérations solides, ainsi qu'une préparation soutenue des services policiers et d'autres partenaires pour assurer la sécurité communautaire.

« La sécurité de la communauté lors d'un événement international majeur dépend plus que de la préparation opérationnelle », a déclaré l'inspecteur général Teschner. « Cela exige également une compréhension claire des rôles et des responsabilités, une planification rigoureuse et un échange d'information rapide à l'appui de la prise des décisions et la reddition de comptes. Notre engagement continu auprès du Service de police et de la Commission des services policiers de Toronto met l'accent sur la façon dont ces éléments se conjuguent pour appuyer la prestation de services policiers adéquats et efficaces pour les résidents et les visiteurs. »

La séance d'information et la visite ont fourni plus de détails sur l'état de préparation du SPT et de la Commission, y compris leur planification opérationnelle, la gestion des urgences, la coordination interorganismes et la connaissance de la situation. Les discussions ont également porté sur la façon dont le Service se prépare à fournir des services policiers quotidiens parallèlement aux demandes liées au tournoi, ainsi que sur la façon dont d'autres services policiers appuieront le SPT en sa qualité de service de police principal pour l'événement, y compris les ententes interorganismes dont l'inspecteur général a été avisé.

Les discussions ont par ailleurs également abordé les responsabilités de gouvernance de la Commission, y compris la façon dont elle maintient la visibilité de la planification, évalue les risques émergents et appuie la reddition de comptes grâce à une gouvernance continue du SPT.

L'engagement continu de l'inspecteur général s'inscrit dans son mandat en vertu de la Loi sur la sécurité communautaire et les services policiers de l'Ontario de surveiller et d'appuyer l'efficacité des services policiers et de leur gouvernance en Ontario.

Le Service d'inspection des services policiers (SISP) mène ses activités de surveillance et de consultation en temps réel à mesure que les préparatifs progressent, et ce, de manière proactive et fondée sur le risque, afin d'aider les services policiers et les commissions à s'acquitter de leurs obligations juridiques en vertu du cadre des services policiers de l'Ontario, y compris l'obligation de fournir des services policiers adéquats et efficaces. Cela témoigne de l'approche moderne du SISP en matière de surveillance policière, de soutien de l'état de préparation et de l'amélioration continue.

« Si je me base sur notre surveillance continue, y compris les séances d'information, l'échange d'information et la mobilisation au cours des derniers mois, je suis confiant que les éléments essentiels sont en place et que les efforts déployés à ce jour sont bien avancés pour appuyer la préparation des services policiers pour le tournoi », a déclaré l'inspecteur général Teschner.

L'inspecteur général continuera de surveiller l'état de préparation des services policiers à mesure que les préparatifs avancent en vue de la prestation des services nécessaires tout au long du tournoi.

À propos de l'inspecteur général des services policiers et du Service d'inspection des services policiers

L'inspecteur général des services policiers dirige le Service d'inspection des services policiers (SISP). Le SISP s'acquitte du mandat de l'inspecteur général de mener des inspections et des enquêtes et d'offrir une surveillance et des conseils aux services policiers, aux commissions et aux employeurs de constables spéciaux de l'Ontario et ce, de façon indépendante. En tirant parti de la recherche et des renseignements sur les données, le SISP assure la promotion des pratiques exemplaires et cerne les points à améliorer ou exige la mise en œuvre d'améliorations, en veillant à ce que des services policiers et une gouvernance policière de grande qualité soient offerts pour accroître la sécurité de l'ensemble de la population ontarienne.

En mars 2023, Ryan Teschner est devenu le premier inspecteur général des services policiers de l'Ontario, avec des fonctions et des pouvoirs prévus par la Loi sur la sécurité communautaire et les services policiers. M. Teschner est un expert reconnu en administration publique, en maintien de l'ordre et en gouvernance policière.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'inspecteur général des services policiers ou le SISP, veuillez consulter le site www.iopontario.ca/fr.

POUR EN SAVOIR PLUS

SOURCE Inspectorate of Policing

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS : Rima Amri, Service d'inspection des services policiers, [email protected]