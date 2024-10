TORONTO, le 10 oct. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'inspecteur général des services policiers de l'Ontario, Ryan Teschner, a fait la déclaration suivante concernant le Service de police de Thunder Bay et la Commission de service de police de Thunder Bay :

« Je m'engage à faire en sorte que les résidents de Thunder Bay et les communautés autochtones de la ville et des environs reçoivent les services policiers efficaces, adaptés et responsables qu'ils méritent.

À la lumière de plusieurs plaintes du public reçues par le Service d'inspection des services policiers concernant le Service de police de Thunder Bay, j'ai décidé d'effectuer une inspection du Service conformément au mandat que me confère la Loi sur la sécurité communautaire et les services policiers (LSCSP) de l'Ontario, qui est entrée en vigueur le 1er avril 2024.

L'inspection permettra d'évaluer dans quelle mesure le Service de police de Thunder Bay gère bien les enquêtes sur les décès et les personnes disparues, en mettant l'accent sur la conformité à la LSCSP et aux pratiques exemplaires. L'équipe du Service d'inspection évaluera aussi comment le Service de police de Thunder Bay, et la Commission de service de police de Thunder Bay qui le régit donnent suite aux recommandations antérieures formulées par d'autres organismes de surveillance qui ont examiné les services de police et la gouvernance de la police à Thunder Bay.

Outre cette inspection, le Service d'inspection surveillera de près le Service et la Commission pour s'assurer qu'ils se conforment à la LSCSP et à ses règlements de façon plus générale, et que l'on accorde la priorité à la résolution de problèmes bien documentés et nécessitant une attention particulière.

Les conclusions de l'inspection et les instructions qui pourraient en découler seront publiées sur le site Web du Service d'inspection des services policiers. »

Le rôle de l'inspecteur général des services policiers de l'Ontario

L'inspecteur général des services policiers a pour mandat d'améliorer le rendement et la responsabilisation en matière de services de police et de gouvernance policière en veillant à ce que des services de police adéquats et efficaces soient offerts partout en Ontario, conformément aux lois et aux normes de la province en matière de services de police.

L'inspecteur général dirige le Service d'inspection des services policiers, une division indépendante du ministère du Solliciteur général méritoire. Le Service d'inspection fournit un soutien opérationnel pour mener des inspections, des enquêtes et de la surveillance des services de police et des commissions de l'Ontario et pour leur prodiguer des conseils. En tirant parti de la recherche indépendante et des renseignements sur les données, le Service d'inspection fait la promotion des pratiques exemplaires et cerne les points à améliorer, en veillant à ce que des services de police et une gouvernance policière de grande qualité soient offerts pour que toute la population ontarienne soit davantage en sécurité.

Ryan Teschner a été nommé en mars 2023 premier inspecteur général des services policiers de l'Ontario ayant des fonctions et des pouvoirs en vertu de la Loi sur la sécurité communautaire et les services policiers.

Pour en savoir plus sur l'inspecteur général des services policiers et le Service d'inspection des services policiers, veuillez consulter le site www.iopontario.ca et suivez-nous sur LinkedIn et X.

SOURCE Inspectorate of Policing

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS : Nadine Ricketts, Service d'inspection des services policiers, [email protected]