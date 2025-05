Le rapport d'inspection révèle un solide système de maintien de l'ordre public en Ontario et formule des recommandations visant à répondre à la demande croissante et aux pressions émergentes.

TORONTO, le 26 mai 2025 /CNW/ - L'inspecteur général des services policiers de l'Ontario, Ryan Teschner, a constaté que le système de maintien de l'ordre public en Ontario est actuellement solide et souligne également la nécessité de prendre en compte la complexité accrue et la demande à la hausse de services de police lors de grands événements publics. Dans son tout premier rapport Pleins feux intitulé Maintien de l'ordre public lors des protestations et des d'événements majeurs en Ontario, publié aujourd'hui, il demande la mise en place de mesures urgentes pour assurer l'état de préparation et la résilience de la province.

« Dans les faits, la portée et l'ampleur des événements de maintien de l'ordre public prennent une nouvelle forme », a déclaré l'inspecteur général Teschner. Celle‑ci montre clairement que les services de maintien de l'ordre public constituent une priorité et une responsabilité à l'échelle de la province. Pour préserver le niveau le plus élevé de services de maintien de l'ordre public en Ontario, nous devons investir dans ces services de façon appropriée pour nous assurer qu'ils ne sont pas trop sollicités. »

L'inspecteur général Teschner note que le système de maintien de l'ordre public de l'Ontario demeure à l'écoute des besoins actuels, aucun cas où les unités de maintien de l'ordre public (UMOP) ne sont pas intervenues en temps opportun n'ayant été signalé récemment. Toutefois, le système est mis à rude épreuve. Une augmentation de 184 % des déploiements des UMOP entre 2018 et 2022 témoigne d'un nombre croissant d'événements à grande échelle nécessitant une présence policière, ce qui entraîne une hausse des coûts, la fatigue des policiers et une pression croissante sur les ressources disponibles. Pour assurer la viabilité et l'efficacité à long terme des services de maintien de l'ordre public, il faut une intervention coordonnée et axée sur l'information de la part des services de police, des commissions des services policiers et du gouvernement provincial.

« Je reconnais le risque et la complexité du maintien de l'ordre dans le cadre de manifestations et d'événements majeurs. Je reconnais également le dévouement des policiers de partout en Ontario qui s'occupent du maintien de l'ordre public », a déclaré l'inspecteur général Teschner. « Ces policiers sont souvent exploités à l'excès, ce qui peut entraîner de la fatigue et des défis lors du recrutement de policiers pour exercer cette fonction essentielle. »

Le rapport fait suite à une inspection des 43 services de police municipaux de l'Ontario et de la Police provinciale de l'Ontario menée par le Service d'inspection des services policiers à l'échelle provinciale. Il comprend 12 recommandations visant à renforcer le système de maintien de l'ordre public de la province, dont les suivantes :

Officialiser le Centre pour le maintien de l'ordre public en Ontario : Ce centre, formé de la Police provinciale et des services de police municipaux qui disposent d'UMOP, coordonne les déploiements et le partage de renseignements pour les événements majeurs. Le ministère du Solliciteur général devrait officialiser son existence et son caractère permanent par la voie de modifications législatives.





Ce centre, formé de la Police provinciale et des services de police municipaux qui disposent d'UMOP, coordonne les déploiements et le partage de renseignements pour les événements majeurs. Le ministère du Solliciteur général devrait officialiser son existence et son caractère permanent par la voie de modifications législatives. Créer une méthode uniforme d'évaluation des risques : Le Ministère et le centre devraient élaborer un outil normalisé pour guider les décisions de chaque service de police quant au moment et à la façon de déployer les UMOP compte tenu de facteurs de risque clés.





Le Ministère et le centre devraient élaborer un outil normalisé pour guider les décisions de chaque service de police quant au moment et à la façon de déployer les UMOP compte tenu de facteurs de risque clés. Fixer des délais d'intervention raisonnables : Les commissions des services policiers et les chefs de police doivent évaluer les besoins locaux, les caractéristiques de la population et l'infrastructure afin de fixer des délais appropriés pour le déploiement des UMOP en application de la Loi sur la sécurité communautaire et les services policiers .





Les commissions des services policiers et les chefs de police doivent évaluer les besoins locaux, les caractéristiques de la population et l'infrastructure afin de fixer des délais appropriés pour le déploiement des UMOP en application de la . Renforcer les partenariats d'urgence : Le Ministère, en collaboration avec le Centre pour le maintien de l'ordre public en Ontario , devrait officialiser la collaboration entre les UMOP et les services d'urgence au moyen d'une formation conjointe, d'ententes et de mises à jour législatives.





Le Ministère, en collaboration avec le Centre pour le maintien de l'ordre public en , devrait officialiser la collaboration entre les UMOP et les services d'urgence au moyen d'une formation conjointe, d'ententes et de mises à jour législatives. Améliorer la formation des policiers affectés aux fonctions d'une UMOP : Les services de police devraient élargir l'offre de formation aux membres des UMOP afin d'y inclure la sensibilisation culturelle, le contexte historique et la dynamique sociopolitique et ainsi d'appuyer des services de maintien de l'ordre public respectueux et efficaces.

« Les incidents mondiaux peuvent rapidement déclencher des troubles à l'échelle locale, et chaque service de police de l'Ontario doit être prêt. Le maintien de l'ordre public dans ces moments repose sur des renseignements crédibles, une planification claire et une retenue professionnelle, surtout sous les feux des caméras », a déclaré l'inspecteur général Teschner. « Non seulement l'état de préparation renforce‑t-il la confiance du public, mais il favorise également le bien‑être des policiers dans des situations où la pression est élevée. Mes recommandations portent sur les façons d'améliorer cet état de préparation afin de s'assurer que les services policiers sont efficaces et légitimes et qu'ils répondent aux besoins de la collectivité. »

Nommé en mars 2023, Ryan Teschner est le premier inspecteur général des services policiers de l'Ontario ayant des fonctions et des pouvoirs prévus par la Loi sur la sécurité communautaire et les services policiers. Il dirige le Service d'inspection des services policiers, un organisme de surveillance chargé d'assurer des services policiers et une gouvernance de grande qualité à l'échelle de la province.

Pour en savoir plus, visitez le site www.iopontario.ca

