Recomposition familiale, adoption, conciliation famille-travail, violence conjugale, immigration, diversité sexuelle et de genre, période périnatale, sont autant de réalités qui ont été mises en lumière par l'ORFQ depuis sa création.

Un modèle unique de diffusion au Québec

Par le biais de divers formats, dans un style dynamique et accessible, l'organisation documente les transformations des réalités familiales et outille les milieux qui interviennent auprès des familles et qui élaborent les programmes et politiques à leur attention.

« L'ORFQ n'est pas une entité de recherche traditionnelle : il s'agit plutôt d'un espace de diffusion. Cela signifie que nous pouvons puiser dans les publications de tous les groupes de recherche, universités et sources disponibles. Il n'y a pas de limite. Cette indépendance est une grande force », observe Maude Pugliese, professeure à l'INRS et directrice de l'ORFQ.

C'est pourquoi l'ORFQ fait figure d'avant-garde dans le domaine de la vulgarisation scientifique, et sert régulièrement de modèle dans l'enseignement universitaire.

Un précurseur pour les réalités peu étudiées

Depuis 2015, par le transfert de connaissances scientifiques accessibles, l'ORFQ a également contribué à une meilleure compréhension de réalités familiales et conjugales peu abordées et peu connues au Québec.

Il a notamment proposé des dossiers thématiques sur les réalités des enfants et jeunes trans et non binaires et leur famille, sur la conciliation famille-travail des parents aux horaires atypiques et sur la pluriparentalité dans le contexte de la récente réforme du droit de la famille.

« Il est primordial de mettre en relief toutes ces réalités familiales contemporaines sans exception, afin d'offrir un portrait juste et éclairé de notre société - et, ainsi, de soutenir directement l'amélioration des services offerts aux familles et, ultimement, des conditions de vie au Québec », souligne la professeure Pugliese.

Les savoirs diffusés soutiennent ainsi les actions de nombreux acteurs et actrices spécialisés dans les questions familiales et conjugales. Intervenantes et intervenants, membres d'association, personnel d'organismes communautaires, d'institutions publiques parapubliques ou encore de ministères œuvrant à la protection de la famille, comptent parmi les entités concernées par la mission universitaire de l'ORFQ.

« D'ici les prochaines années, l'ORFQ nourrit l'objectif d'accentuer la documentation et la diffusion de nouvelles connaissances sur les particularités des réalités régionales des familles, dans toute leur diversité. Et, pour ce faire, nous souhaitons notamment nous rapprocher d'organisations situées partout au Québec afin de bien cerner les besoins en matière de connaissances et de données », conclut Maude Pugliese.

Faits saillants

Plus de 450 textes, infographies et autres publications visant à rendre les savoirs scientifiques accessibles;

Près de 310 000 vues cumulées des articles en ligne entre 2022 et 2025;

Hausse de 236 % du nombre de personnes utilisant le site Web de l'ORFQ entre 2022 et 2025;

Comité consultatif composé de 9 organisations majeures des milieux entourant les familles au Québec.

À propos de l'ORFQ

L'Observatoire des réalités familiales du Québec (ORFQ) est un espace de diffusion des connaissances scientifiques actuelles sur les familles du Québec. Il rassemble les résultats des plus récentes recherches afin de documenter les transformations des réalités contemporaines de la famille québécoise, sous la forme de courts textes de vulgarisation scientifique et d'infographies, et de les rendre accessibles à toutes et tous. Plus de 450 articles abordant des thématiques variées sont disponibles sur son site web.

À propos de l'INRS

L'INRS est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs dans des créneaux stratégiques au Québec. Depuis sa création en 1969, il poursuit sa mission de contribuer activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS se classe 1er au Québec en intensité de recherche. Il est composé de cinq centres de recherche et de formation interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval, à Varennes, et dans Charlevoix, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société, Armand-Frappier Santé Biotechnologie, et Ruralités durables (centre en développement). Sa communauté compte près de 1 500 membres étudiants, stagiaires au postdoctorat, membres du corps professoral et membres du personnel.

SOURCE Institut National de la recherche scientifique (INRS)

Pour plus d'informations : Service des communications et des affaires publiques, Institut national de la recherche scientifique (INRS), [email protected]