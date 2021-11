« Dans le contexte d'urgence climatique, chaque action compte », lance Louise Hénault-Ethier, professeure associée et directrice du Centre Eau Terre Environnement de l'INRS à l'origine de cette nouvelle étude. « Avec ce projet, l'Institut pose une action concrète en vue de mieux comprendre les effets des changements de mobilité au sein de sa communauté et d'accélérer la transition climatique. »

Comprendre les effets de la mobilité et du télétravail sur le bilan carbone

L'INRS, qui a adopté une politique de télétravail en juin 2021, a saisi l'occasion de bien cerner l'incidence environnementale de la mise en place de cette politique, qui fut d'abord motivée par des enjeux sociaux. L'Institut avait déjà réalisé un bilan des émissions directes de CO 2 liées aux déplacements professionnels de sa communauté à partir de son lieu de travail pour la période 2020-2021.

Pour cette étude, l'équipe de recherche quantifiera par modélisation les émissions de gaz à effet de serre (GES) des membres de la communauté de l'INRS - qu'ils soient issus du corps professoral, du personnel administratif ou étudiants - entre leur domicile et leur lieu de travail. Tant les émissions de CO 2 qui sont évitées par le fait de travailler à domicile que celles, accrues, liées à l'utilisation de serveurs informatiques lors des multiples réunions virtuelles seront considérées.

« En nous basant sur les données recueillies, nous allons intégrer un outil qui nous permettra de calculer et de compenser les émissions associées aux déplacements professionnels. À ma connaissance, c'est une première », explique le professeur Louis-César Pasquier, spécialiste de la séquestration du carbone à l'INRS. « Avec cette nouvelle étude, nous allons encore plus loin pour comprendre l'incidence des choix de mobilité individuels sur le bilan carbone. »

Pour ce faire, l'INRS collaborera avec l'équipe de Catherine Morency, professeure à Polytechnique Montréal, titulaire de la Chaire Mobilité et de la Chaire de recherche du Canada sur la mobilité des personnes. Grâce à l'expertise de Polytechnique, l'équipe pourra sonder et modéliser les comportements de mobilité des participantes et participants à l'étude, soit leurs habitudes quotidiennes et leurs répercussions, les déménagements qui ont pu allonger les déplacements raréfiés, les changements de moyens de transport ou encore l'accroissement d'autres déplacements pour le loisir.

« Les nouvelles habitudes que la population conservera après la pandémie auront indéniablement une incidence sur le bilan carbone », lance la professeure Morency.

« D'ailleurs, plusieurs organisations se préoccupent de l'effet rebond du télétravail. Pour le comprendre et le quantifier, il faut mesurer un ensemble de comportements, que ce soit les changements dans les modes de transport utilisés pour aller au travail, ou encore, la tendance à l'étalement urbain qui pourrait allonger les distances à parcourir et réduire la disponibilité d'options de transport plus durable », précise la chercheuse.

Un projet mobilisateur pour toute une communauté

La méthodologie développée pour cette étude pourra être utilisée par les collaboratrices et collaborateurs de PCM qui souhaitent prendre des engagements de mobilité dans le cadre de la campagne Les grands gestes, réalisée grâce à la Fondation du Grand Montréal, la Fondation familiale Trottier, la Ville de Montréal, Cogeco et près d'une centaine de partenaires. Le PCM a pour mission de mobiliser les forces économiques, philanthropiques, institutionnelles et communautaires pour accélérer la décarbonisation de Montréal.

« Cette étude sera complémentaire aux autres initiatives de PCM visant la mobilité des employées et employés, car elle nous permettra de valider scientifiquement la pertinence de promouvoir certaines pratiques à moyen terme », affirme Mélanie Le Berre, directrice générale du Partenariat Climat Montréal.

Avec ces résultats, PCM espère émettre des recommandations aux organisations montréalaises pour qu'elles parviennent à alléger leur bilan carbone tout en bénéficiant des avantages économiques liés au télétravail et autres nouvelles pratiques de transport.

L'équipe de recherche est composée de Louise Hénault-Ethier, de Louis-César Pasquier et de Philippe Apparicio de l'INRS ainsi que de Catherine Morency, d'Owen Waygood et d'Hubert Verreault de Polytechnique Montréal.

À propos de l'INRS

L'INRS est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs. Depuis sa création en 1969, il contribue activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS est 1er au Québec et au Canada en intensité de recherche. Il est composé de quatre centres de recherche et de formation interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval et à Varennes, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société et Armand-Frappier Santé Biotechnologie. Sa communauté compte plus de 1 500 membres étudiants, stagiaires postdoctoraux, membres du corps professoral et membres du personnel.

À propos du Partenariat Climat Montréal

Le Partenariat est une initiative indépendante qui rassemble près d'une centaine d'organisations économiques, communautaires, institutionnelles et philanthropiques et qui a pour mission de mobiliser les acteurs-clés de la collectivité montréalaise pour contribuer à réduire les émissions de GES de 55 % d'ici 2030 et mettre la métropole sur la voie de la carboneutralité d'ici 2050.

Le Partenariat Climat Montréal fait suite au succès de la collaboration établie en 2018-19 par un groupe de fondations philanthropiques avec la Ville de Montréal et l'organisation C40 Cities pour l'élaboration du Plan climat de la Ville et s'inspire des meilleurs modèles de mobilisation à l'échelle internationale, tels que le Green Ribbon Commission à Boston et London Business Climate Leaders. Le Partenariat place la ville dans le peloton de tête des grandes métropoles mondiales regroupées au sein du C40 en faisant de la transition écologique un pilier de sa prospérité et de son attractivité. L'initiative est financée par la Fondation du Grand Montréal, la Fondation familiale Trottier et la Ville de Montréal.

Pour en savoir plus : www.climatmontreal.com

À propos de Polytechnique Montréal

Fondée en 1873, Polytechnique Montréal, université d'ingénierie, est l'une des plus importantes universités d'enseignement et de recherche en génie au Canada. Polytechnique Montréal est située sur le campus de l'Université de Montréal, le plus grand complexe universitaire francophone en Amérique. Avec près de 55 000 diplômés, Polytechnique a formé au-delà de 22 % des ingénieurs en exercice membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ). Elle propose plus de 120 programmes de formation. Polytechnique compte quelque 294 professeures et professeurs, et accueille 9 930 étudiantes et étudiants. Son budget annuel global s'élève à 275 millions de dollars, incluant un budget de recherche de 105 millions de dollars.

SOURCE Institut National de la recherche scientifique (INRS)

