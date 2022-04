« Nous sommes très heureux d'être l'établissement hôte de la compétition cette année. C'est l'occasion de réunir des étudiantes et des étudiants de nombreuses universités, même virtuellement. C'est aussi une excellente façon de diffuser les savoirs universitaires et de valoriser les personnes qui y contribuent. » Philippe-Edwin Bélanger , président de la NAGS et directeur du Service des études et de la vie étudiante

Quand : 28 avril 2022 à 14 h

Pour assister à l'événement

Animé par Geneviève Chacon, directrice du Service des communications et des affaires publiques, l'événement sera l'occasion, pour les personnes participantes, de vulgariser les résultats de mois de recherches devant public. Les juges, soit un représentant par établissement universitaire participant, auront la tâche de décerner les prix. Le public pourra, lui aussi, voter pour sa présentation favorite.

Vincenzo Corelli : protéger les eaux marines

C'est Vincenzo Corelli, étudiant à la maîtrise en sciences de l'eau, qui y représentera l'INRS. Lors de la finale institutionnelle 2022, il a remporté la première place pour la portion 3MT de la compétition. Il y a présenté ses recherches sur la protection des aires marines et le changement climatique sous le titre « Marine Protected Areas and Climate Change: a guide to seas the future ».

Étudiant au Centre Eau Terre Environnement sous la direction de la professeure Isabelle Lavoie, Vincenzo est diplômé au baccalauréat de l'Université Concordia et membre du Centre de la science de la biodiversité du Québec. Ces travaux portent sur les aires marines protégées et spécifiquement sur Ascension Island (une île paradisiaque à mi-chemin entre l'Amérique du Sud et l'Afrique, au milieu de l'Atlantique). Il a pour objectif de développer un plan de gestion pour les 100 prochaines années avec le but d'adapter et d'atténuer les effets du changement climatique.

Une compétition de haute voltige en vulgarisation scientifique

Ce pendant anglophone de Ma thèse en 180 secondes est un exercice particulièrement exigeant pour les chercheuses et les chercheurs de la relève qui y participent.

En effet, les divers sujets scientifiques sont présentés par des étudiantes et des étudiants qui sont non seulement des experts dans leur domaine, mais qui possèdent également des compétences élevées en communication.

Trois personnes se verront décerner des prix remis par Proquest lors de l'événement, soit 500 $ pour la première place, 200 $ pour la deuxième et 300 $ pour le prix du public.

La rencontre annuelle de la NAGS se tiendra quant à elle les 27 et 28 avril.

À propos de la NAGS

La Northeastern Association of Graduate Schools (NAGS) est l'un des quatre affiliés régionaux du Council of Graduate Schools (CGS). Fondée en 1975, la NAGS compte des membres institutionnels dans les États du Connecticut, du Delaware, du Maine, du Maryland, du Massachusetts, du New Hampshire, du New Jersey, de New York, de la Pennsylvanie, du Rhode Island et du Vermont, à Washington, ainsi que dans les provinces canadiennes du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse, de l'Ontario, de l'Île-du-Prince-Édouard et du Québec.

À propos de l'INRS

L'INRS est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs. Depuis sa création en 1969, il contribue activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS est 1er au Québec en intensité de recherche. Il est composé de quatre centres de recherche et de formation interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval et à Varennes, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société et Armand-Frappier Santé Biotechnologie. Sa communauté compte plus de 1 500 membres étudiants, stagiaires postdoctoraux, membres du corps professoral et membres du personnel.

