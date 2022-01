L'INRS en tête des universités, au Québec, en intensité de recherche

QUÉBEC, le 25 janv. 2022 /CNW Telbec/ - L'Institut national de la recherche scientifique (INRS) se classe, de nouveau, premier au Québec en ce qui a trait à l'intensité de recherche. En effet, l'établissement détient le plus haut financement reçu par membre du corps professoral et par membre étudiant. Pour la treizième année consécutive, l'INRS se distingue au sein du réseau de l'Université du Québec et parmi les universités les plus prestigieuses de la province, telles que l'Université McGill ou l'Université de Montréal.

L'établissement conserve sa première place au rang canadien pour le financement reçu par membre étudiant. L'INRS consolide ainsi sa volonté de miser sur la formation d'une relève scientifique de qualité afin de contribuer au développement de la société par la recherche.

« Je tiens à souligner l'excellence des personnes, des équipes, des centres et des services qui permettent à l'INRS d'être un milieu de vie dynamique et innovant. Malgré les conséquences de la pandémie, notre communauté a su s'adapter et poursuivre ses travaux de recherche et d'enseignement, tout en gardant sa compétitivité », affirme Luc-Alain Giraldeau, directeur général de l'INRS.

De manière générale quant à la totalité des fonds de recherche pour l'ensemble de l'établissement (66 280 000 $), l'INRS se positionne au 25e rang du classement des 50 meilleures universités de recherche du Canada en 2021 et se classe sixième au Québec, ce qui fait de lui un pôle de recherche important au pays.

Membre du corps professoral : 419 500 $/professeur(e), 1 er rang au Québec, 2 e au Canada .

: 419 500 $/professeur(e), 1 rang au Québec, 2 au . Membre étudiant : 98 600 $/étudiant(e) aux cycles supérieurs, 1er rang au Québec et au Canada .

L'INRS est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs. Depuis sa création en 1969, il contribue activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS est 1er au Québec et au Canada en intensité de recherche. Il est composé de quatre centres de recherche et de formation interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval et à Varennes, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société et Armand-Frappier Santé Biotechnologie. Sa communauté compte plus de 1 500 membres étudiants, stagiaires postdoctoraux, membres du corps professoral et membres du personnel.

