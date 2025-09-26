Les panélistes exploreront les possibilités offertes par l'intelligence artificielle pour soutenir et transformer les cycles supérieurs.

QUÉBEC, le 26 sept. 2025 /CNW/ - L'Institut national de la recherche scientifique (INRS) se réjouit d'agir comme hôte organisateur du prochain Strategic Leaders Global Summit, le congrès annuel du Council of Graduate Schools, qui se tiendra du 28 au 30 septembre 2025 à Québec.

Pour sa 17e édition, le congrès portera sur un enjeu brûlant du domaine de l'éducation supérieure : la place de l'intelligence artificielle (IA) dans les universités. Cet événement très attendu est parrainé par le Council of Graduate Schools, le Fonds de recherche du Québec et l'Université du Québec, et soutenu par le Consulat général de France à Québec.

Des leaders venus du monde entier

Le sommet regroupera de nombreux leaders universitaires, des représentantes et représentants d'instances politiques, et des administratrices et administrateurs de haut niveau, venus des quatre coins du globe. La collaboration internationale constitue l'une des principales richesses de ce congrès.

« En réunissant des voix influentes en enseignement de cycles supérieurs provenant des quatre coins de la planète, nous participons activement à redéfinir l'avenir de nos universités. Ce sommet est une occasion exceptionnelle de dialogue et d'innovation collective, qui fera rayonner l'INRS, la ville de Québec et, plus largement, tout le Québec sur la scène internationale.», applaudit Luc-Alain Giraldeau, directeur général de l'INRS.

Au cours de ces deux journées de conférences et d'ateliers, l'INRS recevra plus de 50 personnes influentes au sein de son Centre Eau Terre Environnement, situé au cœur de Québec.

Mettre l'IA au service de l'enseignement supérieur

L'édition 2025 du Strategic Leaders Global Summit offrira l'opportunité de connaître les dernières innovations et les défis éthiques, pédagogiques, technologiques à l'intersection entre IA et éducation. S'il est souvent question des défis représentés par l'IA pour l'enseignement, le congrès proposera plutôt d'explorer les forces et les nouveautés permises par ces technologies émergentes.

« Avec l'organisation de cet événement à haute portée internationale, l'INRS se distingue comme un acteur clé de la réflexion sur l'intelligence artificielle et son impact sur le parcours étudiant », souligne Philippe-Edwin Bélanger, directeur du Service des études supérieures et de la réussite étudiante (SESRE) de l'INRS. « L'IA exerce déjà une grande influence sur le monde universitaire, et continuera à faire évoluer les habitudes de l'enseignement supérieur. Nos établissements doivent s'approprier ce changement de paradigme afin de rester agiles et novateurs. »

À l'issue du congrès, un document de principes et d'actions créé collectivement par les congressistes sera rendu public - un véritable legs qui servira de référence aux réflexions futures du milieu.

Informations pratiques

Date : Du 28 au 30 septembre 2025

Lieu : Centre Eau Terre Environnement de l'INRS

Thème : L'intelligence artificielle et les technologies émergentes au service de la réussite des étudiants. [ Artificial Intelligence and Emerging Technologies to Support Student Success .]

.] Pour voir la description du programme [en anglais] : 2025 Strategic Leaders Global Summit: Artificial Intelligence and Emerging Technologies to Support Student Success

À propos de l'INRS

L'INRS est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs dans des créneaux stratégiques au Québec. Depuis sa création en 1969, il poursuit sa mission de contribuer activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS se classe 1er au Québec en intensité de recherche. Il est composé de cinq centres de recherche et de formation interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval, à Varennes, et dans Charlevoix, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société, Armand-Frappier Santé Biotechnologie, et Ruralités durables (centre en développement). Sa communauté compte près de 1 500 membres étudiants, stagiaires au postdoctorat, membres du corps professoral et membres du personnel.

À propos du Council of Graduate Schools

Le Council of Graduate Schools (CGS) est une organisation regroupant environ 460 établissements d'enseignement supérieur aux États-Unis et au Canada qui se consacrent à l'enseignement supérieur, à la recherche, et à la préparation des candidats à des diplômes supérieurs. L'organisation a pour mission d'améliorer et de faire progresser l'enseignement supérieur, en se positionnant en faveur des intérêts de ses membres dans le domaine de la politique fédérale et de la recherche, et par le développement et la diffusion des meilleures pratiques du milieu.

SOURCE Institut National de la recherche scientifique (INRS)

Pour plus d'informations : Chantal Lemieux, Service des communications et des affaires publiques, Institut national de la recherche scientifique (INRS), [email protected], 514-267-0392