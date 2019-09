L'innovation redéfinit le secteur de l'énergie : Huawei lance des solutions au Congrès mondial de l'énergie 2019

ABOU DHABI, Émirats arabes unis, 11 septembre 2019 /CNW/ - Huawei lance une série de solutions novatrices en matière d'énergie fondées sur la technologie 5G et l'intelligence artificielle au Congrès mondial de l'énergie 2019, sous le thème « l'innovation redéfinit le secteur de l'énergie ». Huawei a collaboré avec plus de 70 ministres de l'Énergie, 500 PDG de sociétés énergétiques et de nombreux partenaires provenant de plus de 150 pays dans le but d'élargir la vision qui motive le développement d'énergies durables fondé sur les technologies de l'information et des communications (TIC) novatrices. Huawei a partagé des réflexions pertinentes sur la technologie 5G, l'intelligence artificielle, le nuage informatique et d'autres technologies novatrices, sur les changements profonds que la société entraîne sur le secteur de l'énergie et sur la façon dont la société a mis en place les bases d'un monde numérique afin d'accélérer la transformation du secteur de l'énergie de la numérisation à l'intelligence.

Ji Xiang, directeur général du département des activités du secteur de l'énergie de Huawei Enterprise BG, affirme : « L'évolution de l'humanité est étroitement liée à l'évolution de l'énergie. Il y a un siècle, l'usage répandu de l'électricité a marqué le début de la deuxième révolution industrielle. Les technologies de communications comme la 2G, la 3G et la 4G ont ouvert la voie à la troisième révolution industrielle et ont facilité les communications entre les personnes. Aujourd'hui, la 5G, l'intelligence artificielle, le nuage informatique et de nombreuses autres technologies de l'information et des communications (TIC) nous amènent au seuil de la quatrième révolution industrielle. Les caractéristiques de la 5G comme la grande vitesse, la faible latence et la grande capacité permettent une connectivité omniprésente. L'intelligence artificielle présente des caractéristiques comme une puissance de traitement importante, une faible consommation d'énergie et une applicabilité universelle, ce qui rend possible l'intelligence ambiante. Le nuage informatique soutient la virtualisation, l'échelle ultra-grande et le haut degré d'extensibilité, ce qui permet un partage à grande échelle. Ensemble, ces technologies alimentent la transformation numérique de tous les secteurs et jettent les bases du monde numérique de demain. Huawei s'engage à collaborer avec ses partenaires et ses clients pour faire de l'énergie intelligente une réalité. »

Solution de partage des stations de base 5G

Les stations de base 5G utilisent des bandes hautes fréquences et ont une portée limitée, ce qui entraîne une forte densité des stations de base. Par conséquent, l'espace limité pour de nombreux sites est une contrainte qui entrave le déploiement rapide des réseaux 5G. Huawei propose une nouvelle solution qui consiste à établir des stations de base 5G sur des sous-stations, ce qui règle ce problème. Cette solution permet aux fournisseurs d'énergie, aux fournisseurs de tours et aux transporteurs de bénéficier d'un partage des infrastructures. Les fournisseurs d'énergie fournissent les bases matérielles des sous-stations, que les transporteurs peuvent utiliser pour déployer des stations de base 5G. Les transporteurs louent des armoires dans les sous-stations et obtiennent de l'électricité auprès des fournisseurs d'énergie pour assurer l'alimentation électrique sans interruption des stations de base 5G. En utilisant la technologie d'antenne 5G unique de Huawei, les fournisseurs de tours peuvent utiliser et intégrer pleinement leurs tours en installant de multiples types d'antennes sur une tour monopôle.

Solution 5G dans le secteur minier

Huawei et Yuexin Intelligent Machinery ont collaboré pour concevoir des applications fondées sur la technologie 5G. En utilisant la fonction de communications ultra-fiables et à faible latence (URLLC) des réseaux 5G, Huawei a réussi à intégrer des réseaux 5G à la plus grande mine chinoise de molybdène et a rendu possibles la conduite autonome de camions miniers et la commande à distance d'excavatrices. Les excavatrices sur place dans une autre mine de Luoyang, en Chine, peuvent être commandées à distance au moyen du réseau 5G à partir de la salle d'exposition de Huawei à Shenzhen, à plus de 2 000 kilomètres de la mine. En utilisant la fonction de large bande mobile améliorée (eMBB) des réseaux 5G, les sociétés minières peuvent exploiter l'intelligence artificielle pour mener des analyses de nombreuses vidéos tournées sur place par des caméras fixes et mobiles, ce qui améliore la précision et l'efficacité des activités minières. La technologie 5G contribuera à réduire de nombreuses opérations manuelles dans le secteur minier et à rendre possible l'exploitation minière intelligente sans personnel sur place.

Solution d'inspection intelligente des lignes électriques à l'aide de l'intelligence artificielle

Huawei et Zhiyang Innovation ont conçu conjointement une solution intelligente de transport d'électricité. La solution intègre le raisonnement préliminaire, la formation sur le nuage et la synergie périphérique des nuages. Cette solution utilise des processeurs Ascend AI de Huawei pour concevoir un système intelligent de surveillance des lignes de transport d'électricité. Des modules d'accélération Huawei Atlas 200 AI comprenant des processeurs Ascend AI sont intégrés à des unités de surveillance de pôles et de tours. Une fois installées, les unités peuvent effectuer des analyses intelligentes des pôles et des tours. Les modules interagissent avec le nuage pour mettre à jour les algorithmes de détection en temps réel et détectent et communiquent automatiquement les dangers possibles comme les intrusions mécaniques, la présence d'objets étrangers et la présence de nids d'oiseaux. Ces renseignements sont communiqués au centre de surveillance sans intervention manuelle. Cette façon de procéder permet de plus que quintupler l'efficacité de l'inspection des lignes de transport d'électricité par rapport à la méthode traditionnelle et d'assurer le fonctionnement stable des lignes de transport d'électricité.

Transformateur de distribution intelligent + calcul informatisé en périphérie de réseau

Huawei, le China Electric Power Research Institute, la State Grid Shandong Electric Power, la State Grid Jiangsu Electric Power, le NARI Group et le XJ Group ont lancé conjointement un nouveau type de transformateur de distribution intelligent qui adopte le concept de « terminal défini par logiciel » et utilise une architecture informatique ouverte. Les mises à jour et les ajouts peuvent être appliqués de façon souple au moyen d'applications, ce qui permet d'améliorer la configuration des ressources et permet au réseau de distribution d'électricité de mieux réagir aux changements d'exigences. Ce produit met en œuvre une fonction novatrice prête à l'emploi et une interconnexion entre les appareils. Il effectue une analyse locale détaillée et prend des décisions intelligentes en fonction de différents types de données recueillies et répond efficacement aux exigences de service comme l'analyse des pannes de courant, la gestion des appareils de distribution d'électricité, la commande de la recharge des véhicules électriques et un service à la clientèle de grande qualité.

