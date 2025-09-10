Le KDF marque un jalon important dans la validation de la conception, de la technologie et des concepts opérationnels qui façonneront l'avenir de la navigation aérienne au pays. Conçu pour être temporaire, l'aménagement devrait être terminé d'ici l'été 2026 et, une fois validé, il desservira Kingston ainsi qu'un autre aéroport. Il pavera la voie au premier télécentre numérique permanent au Canada, qui sera également construit à Kingston, et qui, à terme, pourrait fournir des services à distance à quelque 20 aéroports.

Les aménagements numériques transforment la prestation de services de navigation aérienne, offrant à NAV CANADA la flexibilité nécessaire pour gérer plusieurs aéroports à partir d'un seul endroit. Cette approche renforce la résilience, la durabilité et l'adaptabilité dans un paysage aéronautique en évolution rapide, tout en maintenant les mêmes services de haute qualité sur lesquels les pilotes, les exploitants et les collectivités comptent chaque jour.

« L'aménagement numérique de Kingston n'est pas qu'une simple installation temporaire : c'est une étape clé vers un nouveau modèle de prestation des services de navigation aérienne, déclare David Sheppard, vice-président et chef de la direction des technologies et de l'information. L'objectif est de tirer parti de l'innovation et de consolider la résilience du système aérien canadien, tout en adoptant des technologies qui contribuent à la sécurité du ciel, en harmonie avec la communauté mondiale de l'aviation. »

« Le personnel de NAV CANADA est au cœur de ce changement technologique, explique Marie-Pier Berman, vice-présidente et chef de la direction de l'exploitation. Grâce à l'intégration de capteurs à haute résolution, de réseaux de données sécurisés et d'affichages numériques avancés, les équipes chevronnées des services de la circulation aérienne tireront parti des nouvelles capacités pour assurer la sécurité des opérations aériennes. »

« Kingston a de quoi être fière. L'accueil du premier aménagement numérique de la circulation aérienne au Canada fait de notre ville une figure de proue de l'innovation en aviation, et apporte à notre collectivité des emplois d'avenir hautement spécialisés. Kingston s'est toujours distinguée par son leadership en éducation, en recherche et en innovation, et cette étape importante nous positionne comme un partenaire clé pour façonner l'avenir de la gestion de la circulation aérienne au pays », se réjouit Bryan Paterson, maire de Kingston.

Le projet s'inscrit dans la vaste initiative des DAATS, participant à un virage mondial déjà amorcé dans 16 pays, dont la Norvège, la Suède et le Royaume-Uni. Avec plus de 65 aménagements de services numériques fonctionnels ou en développement dans le monde, ce jalon place Kingston et le Canada à l'avant-garde d'une tendance internationale émergente dans l'industrie de l'aviation.

Cet aménagement donne à Kingston l'occasion de jouer un rôle moteur dans la prochaine génération de l'aviation canadienne. NAV CANADA s'engage par ailleurs à maintenir les normes de sécurité les plus élevées et à offrir au milieu de l'aviation une transition fluide sans interruption de service.

En bref

Le programme des services de la circulation aérienne d'aérodrome numériques (DAATS) est un programme pluriannuel et évolutif qui prévoit le déploiement progressif de plusieurs télécentres au Canada.

Des aménagements similaires sont déjà en fonction dans plus de 16 pays, dont la Norvège, la Suède et le Royaume-Uni, et plus de 65 emplacements sont présentement en exploitation ou en développement.

Cette initiative n'aura aucune incidence sur les niveaux de service actuels à Kingston ou aux autres aéroports participants.

ou aux autres aéroports participants. Les autres aéroports qui seront connectés à l'aménagement temporaire de Kingston et au futur télécentre numérique seront annoncés en temps opportun.

