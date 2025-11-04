La nouvelle mise à jour permet aux pilotes de drones d'effectuer des opérations complexes supplémentaires, notamment des vols à faible risque au-delà de la visibilité directe (BVLOS) dans l'espace aérien non contrôlé, des opérations protégées à proximité de structures et des opérations en visibilité directe prolongée (EVLOS) avec l'aide d'observateurs visuels certifiés. L'application prend désormais en charge les opérations effectuées avec des drones de poids moyen (25 kg à 150 kg), ouvrant ainsi la voie à de nouvelles applications commerciales, comme l'agriculture de précision et l'inspection des infrastructures.

« Ces améliorations apportées à NAV Drone ne se limitent pas au suivi des changements réglementaires, elles visent également à libérer le potentiel économique de l'espace aérien canadien, a déclaré David Sheppard, vice-président et chef de la direction des technologies et de l'information chez NAV CANADA. En permettant des opérations de drones plus complexes et commercialement pertinentes, nous aidons les entreprises canadiennes à innover, à créer des emplois et à renforcer la position du Canada au sein de l'économie mondiale des drones. »

« NAV CANADA continue de travailler en étroite collaboration avec Transports Canada et ses partenaires de l'industrie afin d'assurer l'intégration sécuritaire et efficace des drones dans l'espace aérien du pays, a déclaré Alan Chapman, directeur, Gestion de la circulation des SATP chez NAV CANADA. Cette mise à jour est un élément central du programme de gestion de la circulation des systèmes d'aéronefs télépilotés (RTM) de l'entreprise qui soutiendra la transition du Canada vers un cadre de gestion de la circulation aérienne plus moderne et flexible. »

Lancée en 2021, NAV Drone est devenue la plateforme pour les exploitants de systèmes d'aéronefs télépilotés (SATP) qui souhaitent obtenir l'autorisation de faire voler un drone dans l'espace aérien contrôlé. Plus de 90 000 utilisateurs sont maintenant inscrits sur l'application, dont près d'un tiers depuis 2024 seulement.

Faits en bref

L'application NAV Drone est conçue pour aider les pilotes à utiliser leur SATP en toute sécurité et en toute légalité dans l'espace aérien contrôlé du Canada. Elle comprend des outils intégrés permettant de planifier les vols, de vérifier les conditions de l'espace aérien et de recevoir des autorisations en temps réel.

NAV Drone traite plus d'un millier de demandes d'autorisation de vol chaque semaine. Il s'agit d'une plateforme nationale unique pour l'accès des drones à l'espace aérien contrôlé.

L'application peut être téléchargée gratuitement sur l'App Store d'Apple et Google Play, et une version Web est également offerte sur le site Web de NAV CANADA.

La dernière mise à jour soutient la feuille de route réglementaire progressive de Transports Canada relative aux SATP pour 2025 et au-delà.

À propos de NAV CANADA

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif, créée en 1996, qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d'aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d'information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d'espace aérien intérieur et d'espace aérien international sous contrôle canadien.

Elle est reconnue à l'échelle internationale pour son bilan de sécurité et ses innovations technologiques.

