OTTAWA, ON, le 23 oct. 2025 /CNW/ - NAV CANADA a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour l'exercice terminé le 31 août 2025.

Au cours de l'exercice 2024‑2025, NAV CANADA a connu un bon rendement financier tout en continuant d'investir dans l'avenir du système de navigation aérienne du Canada. Devant l'incertitude qui règne dans le secteur de l'aviation, la société continue de se concentrer sur ce qu'elle peut contrôler : assurer la sécurité de l'espace aérien du Canada, moderniser ses systèmes critiques et investir dans son personnel.

Cette orientation a engendré de réelles avancées. La priorité accordée aux investissements dans la dotation et la formation ont soutenu une réduction des risques liés à la prestation des services et la progression des plans de transformation à long terme. Ceci comprend la confirmation de la mise en œuvre prévue du système iTEC SkyNex, une première au Canada, qui renforcera les bases de la gestion de la circulation aérienne, et le début des travaux à Kingston pour le premier aménagement de services de la circulation aérienne d'aérodrome numériques au pays.

« Ces résultats témoignent de la force de notre personnel et de la résilience de notre organisation, affirme Mark Cooper, président et chef de la direction. Nous gérons les risques en faisant preuve de discipline tout en investissant dans les talents et les technologies qui appuieront la prestation des services et façonneront l'avenir du système de navigation aérienne du Canada. Que nous figurions sur la liste de Forbes des meilleurs employeurs au Canada ou que nous déployions des systèmes de calibre mondial, nous créons de la valeur à long terme pour la population canadienne qui, chaque jour, compte sur la sécurité et l'efficacité de l'espace aérien. »

Au cours de l'exercice 2024-2025, la société a constaté une hausse des niveaux de trafic aérien, mesurés en unités de redevance pondérées(1), de 3,3 % sur 12 mois, vu la demande qui demeure soutenue pour le transport aérien. Les produits de la société pour l'exercice 2024-2025 ont totalisé 1 856 millions de dollars, soit 56 millions de plus que pour l'exercice précédent, en raison de la hausse des tarifs des redevances en vigueur depuis le 1er janvier 2025 et d'une augmentation du volume des unités de redevance pondérées.

La société a terminé l'exercice avec de solides réserves de liquidités, y compris un solde de trésorerie de 742 millions de dollars. Un flux de trésorerie disponible(2) positif de 105 millions de dollars a été généré en 2024-2025, comparativement à 162 millions de dollars en 2023-2024, ce qui reflète l'investissement accru de la société dans la dotation, sa capacité de formation et son infrastructure.

Le solde du manque à gagner du compte de stabilisation des tarifs a diminué de 115 millions de dollars au cours de l'exercice 2024-2025. Au 31 août 2025, le solde du manque à gagner du compte de stabilisation des tarifs avait baissé à 60 millions de dollars et on prévoit le recouvrer auprès de la clientèle au moyen de redevances futures.

À propos de NAV CANADA

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif, créée en 1996, qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d'aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d'information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d'espace aérien intérieur et d'espace aérien international sous contrôle canadien.

Elle est reconnue à l'échelle internationale pour son bilan de sécurité et ses innovations technologiques.

(1) Les unités de redevance pondérées renvoient à une mesure du trafic tenant compte du nombre de vols facturables, de la taille des aéronefs et de la distance parcourue dans l'espace aérien canadien, et sont à la base du calcul des redevances en fonction du mouvement, qui composent la majeure partie des produits de la société.

(2) Le flux de trésorerie disponible est une mesure financière qui n'est pas conforme aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) et qu'utilise la société pour améliorer la compréhension globale de son rendement financier et d'exploitation. Les mesures financières non conformes aux PCGR n'ont aucune signification normalisée prescrite par les IFRS et peuvent donc ne pas être comparables aux mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. La société définit le flux de trésorerie disponible comme étant le solde de trésorerie généré par les recettes tirées des activités d'exploitation, moins les dépenses d'immobilisations (net des subventions publiques reçues), les investissements dans Aireon LLC et le paiement du principal sur les passifs liés aux contrats de location. La direction accorde de l'importance à cet indicateur, car il aide la société à mesurer l'incidence de son programme d'investissement sur ses ressources financières et donne aux utilisatrices et utilisateurs une indication plus stable de la capacité de la société d'honorer ses titres d'emprunt et de continuer à investir dans le système de navigation aérienne.

Le présent communiqué contient certains énoncés prospectifs, lesquels comportent des risques et des incertitudes importants. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats indiqués dans ces énoncés prospectifs pour diverses raisons. NAV CANADA décline toute intention de mettre à jour tout énoncé prospectif.

