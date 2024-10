L'innovation et la coopération au service des aînés du Québec

QUÉBEC, le 13 oct. 2024 /CNW/ - Dans le cadre de la semaine de la coopération et de sa thématique « entreprendre autrement », le Réseau de coopération des entreprises d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) fait un retour sur quelques jalons de son histoire qui témoignent de sa vision d'innovation et d'entrepreneuriat.

« Depuis leur reconnaissance en 1997, les EÉSAD ont démontré une capacité d'innovation et de coopération exceptionnelles en transformant le paysage des services d'aide à domicile et en contribuant de manière significative à l'économie du Québec. Leur modèle de coopération et leur capacité à s'adapter aux nouveaux défis en font un exemple inspirant pour toutes les entreprises collectives existantes ou à devenir », a tenu à souligner, J. Benoit Caron, directeur général du Réseau de coopération des EÉSAD, en ce début de la Semaine de la coopération.

Un modèle innovant né de la coopération

Les EÉSAD trouvent leur origine notamment dans un contexte socioéconomique difficile marqué par un taux de chômage élevé et où le travail dissimulé est particulièrement présent dans l'industrie des services d'aide à domicile pour les personnes aînées et en perte d'autonomie. À la suite du Sommet sur l'économie et l'emploi de 1996, les communautés et les citoyens de plusieurs régions aux Québec se sont mobilisés dans un élan de coopération afin de doter la province d'un réseau d'entreprises d'économie sociale qui répondrait au besoin présent et future. Grâce à la mise en place du Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD) l'année suivante, en 1997, les EÉSAD se sont multipliées et ont été propulsées dans leur mission de rendre accessibles les services d'aide à domicile à des dizaines de milliers de Québécois et de Québécoises.

Après la création de plusieurs EÉSAD au fil des années, et d'un esprit d'intercoopération au travers de différentes formes de regroupement, c'est officiellement en 2017 que fut créé le Réseau de coopération des EÉSAD qui regroupe aujourd'hui près d'une centaine de membres au travers de la province.

Une formation reconnue pour des services de qualité

Le désir de répondre aux besoins changeants et croissants de la population ainsi que d'assurer la qualité des services offerts ont été des préoccupations constantes dans l'histoire des EÉSAD. C'est dans cet esprit que le Réseau de coopération des EÉSAD a développé Le Programme de formation adéquation des préposés aux aides à la vie quotidienne (AVQ) du Québec (FAPAQE) en 2018 pour offrir des services d'assistance personnelle aux usagers à domicile. À ce jour, plus de 3500 aides à domicile ont obtenu cette formation.

La mise sur pied de cette formation spécialisée fut le prélude de grands changements dans la capacité et le rôle que les EÉSAD prendront ensuite pour répondre aux besoins liés au vieillissement de la population, notamment dans le cadre du virage SAD porté par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Un bel exemple d'entreprendre autrement avec une vision sociale et humaine portée par la coopération.

Leader innovant en économie sociale

La reconnaissance du travail des aides à domicile des EÉSAD est au cœur de notre mission. Nous pouvons en témoigner, entre autres, avec l'initiative de la Journée nationale des aides à domicile qui est soulignée en mai chaque année et qui a pour objectif de valoriser ce métier indispensable à la qualité de vie des personnes aînées et en perte d'autonomie qui ont décidé de vieillir chez soi.

Les EÉSAD sont un modèle de réussite en économie sociale, démontrant qu'il est possible d'innover tout en restant fidèle aux principes de coopération et de solidarité qu'elles chérissent. Aujourd'hui, elles jouent un rôle clé dans la transformation des services d'aide à domicile au Québec et leur impact sur les personnes aînées et en perte d'autonomie ne cesse de croître.

À propos du Réseau de coopération des EÉSAD

Les EÉSAD sont présentes dans toutes les régions administratives du Québec. Ces entreprises, administrées principalement par et pour leurs usagers et exploitées à des fins non lucratives, sont des organisations de proximité ancrées et voulues par leurs communautés. Elles offrent plus de 7 millions d'heures de services à près de 100 000 usagers, dont près de 1,7 million d'heures de services d'assistance personnelle et 6 millions d'heures de services en aide à la vie domestique. Les EÉSAD emploient plus de 9 400 personnes, dont 8 700 aides à domicile possédant les compétences et l'expertise requises afin d'assurer un soutien et des services à domicile de qualité aux citoyens selon leurs besoins.

Pour en savoir plus sur les EÉSAD, visitez https://chezmoipourlavie.com.

Pour en savoir plus sur les services, visitez le www.aidechezsoi.com.

Pour devenir aide à domicile : https://jaideadomicile.com

SOURCE Réseau de coopération des entreprises d'économie sociale en aide à domicile

Source : Luka Aubin-Jobin, Directeur des affaires publiques du Réseau de coopération des EÉSAD, 581-309-3188; Information : J. Benoit Caron, Directeur général du Réseau de coopération des EÉSAD, 418-717-8882