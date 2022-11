L'innovation de Hisense fondée sur la valeur devient le moteur clé de la croissance de la marque

En période d'incertitude, il est tentant pour les entreprises d'adopter un plan de développement relativement conservateur. Pour Hisense, cependant, c'est précisément sa stratégie d'innovation dynamique qui permet la croissance continue de la marque.

À l'heure actuelle, Hisense a ouvert 23 centres de recherche et développement et 31 bases de production dans le monde, transformant constamment l'expérience client en lançant sur le marché les solutions les plus modernes. Ces décisions visionnaires de Hisense lui permettent d'étendre sa portée mondiale dans une période difficile. De janvier à octobre, les expéditions mondiales de téléviseurs Hisense ont atteint 19,6 millions, pour un taux de croissance annuel de 18 %, ce qui place Hisense au 2e rang sur le marché mondial, selon AVC Revo.

« L'innovation indépendante, le leadership et la transformation itérative comptent parmi les facteurs de réussite les plus importants d'Hisense, a déclaré Catherine Fang, vice-présidente à la direction de Hisense International. Pour Hisense, l'innovation est à la fois une proposition et une réponse. »

Outre le succès de la mondialisation, l'article du Financial Times salue également les efforts déployés par Hisense pour intégrer l'innovation dans ses engagements ESG. Par exemple, Hisense a adopté la production d'énergie photovoltaïque, ce qui lui permettra d'atteindre ses objectifs de réduction des émissions. En outre, Hisense a réussi à réduire l'épaisseur du panneau arrière de ses téléviseurs, ce qui permet d'économiser 4 626 tonnes de plastique chaque année, soit l'équivalent de 514 millions de sacs en plastique. En termes d'économie d'énergie et de réduction des émissions de carbone, le Hisense Group a réduit sa consommation d'énergie de 10,7 % en 2021 seulement.

« Au cours de la dernière décennie, l'accent mis sur les facteurs ESG a incité les entreprises à cesser de se concentrer uniquement sur la rentabilité et à tenir compte des conséquences environnementales et sociales de leurs pratiques commerciales, a déclaré M. Fang. Les efforts vigoureux de Hisense dans ses pratiques ESG à la fois facilitent l'élaboration d'une stratégie d'innovation organique et font progresser le programme de développement durable de Hisense.

De plus, un autre pilier de l'innovation fondée sur la valeur de Hisense est dévoilé dans l'article, soit sa vision d'assumer des responsabilités sociales et de répondre aux besoins de divers groupes de consommateurs. Hisense Afirque du Sud, par exemple, a réussi à stimuler la croissance locale de l'emploi et à améliorer les taux d'emploi. Hisense a également renforcé la communication avec les clients mondiaux en commanditant des événements sportifs de premier plan. En novembre 2022, Hisense est devenu le commanditaire officiel de la Coupe du monde de la FIFA, Qatar 2022™.

Pour ce qui est de ses perspectives, Hisense est en voie de devenir une multinationale de calibre mondial. Grâce à l'innovation fondée sur la valeur, Hisense respectera ses objectifs stratégiques et ses programmes à long terme, en continuant de prospérer dans les domaines de la technologie, de la recherche et du développement, de la chaîne d'approvisionnement, de la valeur de la marque et des talents.

