PARIS, 22 novembre 2024 /CNW/ - Huawei et les principaux partenaires de TECH4ALL ont présenté le rôle croissant de l'initiative TECH4ALL de Huawei dans la transformation numérique et écologique de l'Europe au salon Huawei Connect Paris 2024.

Le premier jour du forum TECH4ALL organisé dans le cadre du salon Huawei Connect a exploré plusieurs projets TECH4ALL nouveaux et existants et la valeur qu'ils créent pour stimuler le développement durable au profit des personnes et de la planète.

« Nous croyons que la technologie et les partenariats sont au cœur de la transformation numérique et écologique et sont essentiels à la création d'un monde numérique inclusif et durable, a déclaré Jeffrey Zhou, président du marketing des technologies de l'information et de la communication chez Huawei. C'est la pensée qui sous-tend notre initiative TECH4ALL lancée en 2019, il y a cinq ans, et qui est aujourd'hui plus forte que jamais. »

Lors de l'événement, l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a présenté le partenariat mondial Tech4Nature, que Huawei et l'UICN ont lancé conjointement en 2020 pour intensifier la réussite en matière de conservation de la nature grâce à l'innovation technologique. Conformément à l'initiative TECH4ALL de Huawei et à la Liste verte de l'UICN, Tech4Nature a soutenu 11 projets phares dans huit pays avec des solutions sur mesure aux enjeux de conservation.

« Tech4Nature est un partenariat mondial entre le secteur de la conservation de la nature dirigé par l'UICN et le secteur de la technologie dirigé par Huawei. Il s'agit d'un partenariat d'une importance cruciale, car la technologie doit faire partie de la solution aux crises de la biodiversité et du climat auxquelles la planète est confrontée. Tech4Nature consiste à exploiter l'innovation et l'énergie du secteur technologique pour aider à résoudre ces problèmes », a déclaré James Hardcastle, Directeur, Aires mondiales protégées et conservées, UICN.

La phase II de l'initiative Tech4Nature a débuté en 2024 avec de nouveaux projets lancés ou programmés dans cinq pays, y compris un projet de surveillance et de protection de la biodiversité dans la Sierra Nevada, en Espagne, lancé la semaine dernière.

La jeune entreprise grecque PROBOTEK a présenté le nouveau système de prévention et d'intervention en cas d'incendie de forêt élaboré dans le cadre de l'initiative TECH4ALL. En collaboration avec le gouvernement grec, les partenaires du projet PROBOTEK, l'université nationale et capodistrienne d'Athènes, et Huawei ont choisi Skiathos en octobre 2024 comme site pilote pour la phase II de la solution. Incluant l'utilisation de capteurs, de la 5G, de l'IA et de drones, la solution devrait atténuer la dévastation potentielle causée par les feux de forêt en permettant une intervention d'urgence dans les 15 premières minutes cruciales suivant la détection d'un incendie de forêt, laquelle comprend l'envoi de voies d'évacuation aux téléphones des résidents et la planification des itinéraires pour les camions de pompiers et les ambulances.

Dans le domaine de l'éducation, l'UNESCO s'est associée à l'initiative TECH4ALL de Huawei dans le cadre de l'initiative Open School et du campus de l'UNESCO. Lors du Forum TECH4ALL, l'UNESCO a présenté ses stratégies pour stimuler l'équité et la qualité dans l'éducation à l'échelle mondiale y compris sa coopération avec Huawei pour revitaliser l'éducation en STIM et doter les prochaines générations de compétences en STIM en Europe

« La stratégie de l'UNESCO en matière de STIM vise à amplifier les efforts des États membres de l'UNESCO pour promouvoir l'éducation en STIM en construisant un écosystème robuste qui soutient le développement de la pensée critique, des compétences en résolution de problèmes et de l'innovation. Il met l'accent sur un certain nombre d'actions, notamment l'augmentation de l'engagement des jeunes dans les domaines des STIM, l'amélioration des capacités des enseignants et la promotion de l'égalité entre les sexes et de l'inclusion, a déclaré Magdalena Landry, directrice du Bureau régional de l'UNESCO pour la science et la culture en Europe.

Les partenaires de TECH4ALL Close the Gap et Konexio ont exploré la manière dont les projets DigiTruck favorisent l'inclusion numérique grâce à la formation en compétences numériques pour les communautés prioritaires en France, y compris les personnes âgées et les jeunes sans emploi. À ce jour, le projet a atteint 6 000 personnes dans 31 villes. Lors de l'événement DigiTALL qui s'est tenu en soirée, les deux partenaires ont reçu un prix pour leur contribution à l'inclusion numérique et aux objectifs de développement durable des Nations Unies.

Dans le cadre de son initiative TECH4ALL, Huawei a travaillé avec un éventail de partenaires, dont des gouvernements, des ONG, des OIG, des transporteurs, des organisations environnementales, des universités et des entreprises technologiques. Compte tenu du rôle central que joue la technologie dans l'inclusion et la durabilité, Huawei prévoit de développer davantage de projets et de partenariats en Europe à l'avenir.

