Le financement de PacifiCan, qui s'élève à plus de 32 millions de dollars, aidera les entreprises à commercialiser de nouvelles technologies et à adopter l'IA

BURNABY, BC, le 28 oct. 2024 /CNW/ - L'intelligence artificielle (IA) constitue une occasion de transformation pour les personnes en Colombie-Britannique. Grâce à un solide écosystème de l'IA - qui comprend des chercheures et chercheurs qui conçoivent des technologies, des entreprises créant des solutions basées sur l'IA pour relever les défis mondiaux et des personnes utilisatrices mettant la puissance de l'IA au service de leurs activités - les entreprises de la Colombie-Britannique sont bien placées pour tirer parti de la puissance de l'IA afin de stimuler l'innovation dans toute la province, créant ainsi des emplois et favorisant du même coup la croissance économique.

Graphique bleu. Le texte se lit comme suit : Initiative régionale en matière d’intelligence artificielle (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour le Pacifique (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui que les entreprises et les organisations à but non lucratif pourront présenter une demande de financement dans le cadre de la nouvelle Initiative régionale en matière d'intelligence artificielle (IRIA) en Colombie-Britannique, et ce, à compter du 18 novembre. En Colombie-Britannique, PacifiCan versera 32,2 M$ à l'IRIA, en réalisant des investissements stratégiques qui aideront les entreprises à commercialiser et à adopter les technologies de l'IA.

Pour que le pays reste à la pointe de l'innovation, le gouvernement du Canada fait des investissements stratégiques qui contribueront à l'adoption de l'IA dans toutes les provinces et territoires. Cela comprend quelque 200 millions de dollars sur cinq ans pour les agences de développement régional (ADR) du Canada afin de mettre en œuvre l'Initiative régionale pour l'intelligence artificielle (IRIA) pour aider les entreprises à commercialiser de nouvelles technologies qui font appel à l'IA et accélérer son adoption dans tout le pays.

En Colombie-Britannique, PacifiCan donnera la priorité aux projets qui non seulement présentent des avantages économiques importants, mais qui ont également des retombées positives sur la santé humaine, la résilience environnementale, la résilience économique et la productivité dans un large éventail de secteurs. PacifiCan accueillera les idées de projets provenant d'entreprises ou d'organisations à but non lucratif.

PacifiCan investit dans les entreprises, les travailleuses et travailleurs et les organisations de la Colombie-Britannique pour s'assurer qu'ils ont accès aux outils dont ils ont besoin pour réussir dans leur pays et être compétitifs dans l'économie mondiale.

De plus amples informations sont disponibles sur la page web de PacifiCan : Initiative régionale en matière d'intelligence artificielle - Canada.ca

Citations

« Des choses incroyables se produisent avec l'IA, ici, en Colombie-Britannique! Dans toute la province, des entreprises de pointe développent et adoptent des technologies qui font appel à l'IA pour accroître la productivité, stimuler l'innovation et attirer les investissements. L'IA a le potentiel de transformer les industries dans toutes les régions et tous les secteurs du pays. Le gouvernement du Canada s'est engagé à jouer un rôle de chef de file dans le domaine de l'IA afin que les entreprises de la Colombie-Britannique disposent des ressources nécessaires pour intégrer cette technologie transformatrice et en exploiter les avantages, à la fois dès aujourd'hui et pour l'avenir. »

-L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'agence de développement économique du Pacifique Canada

« À Burnaby et partout en Colombie-Britannique, notre écosystème d'innovation est florissant. Avec le soutien de l'Initiative régionale sur l'IA de PacifiCan, nous dotons les entreprises locales des outils dont elles ont besoin pour exploiter la technologie transformatrice de l'IA, positionnant ainsi notre province et notre ville en tant que chef de file dans ce domaine et ouvrant la voie à une croissance économique durable et à la création d'emplois. »

-L'honorable Terry Beech, ministre des Services aux citoyens et député fédéral de Burnaby-Nord - Seymour

Faits saillants

L'IA représente un outil technologique de plateforme qui sert de base à la création de multiples produits ou services d'utilisation finale dans divers secteurs, comme un système robotique basé sur l'IA dans la construction automobile ou encore la transformation alimentaire.

Le budget de 2024 a annoncé une enveloppe de quelque 2,4 milliards de dollars pour garantir l'avantage du Canada en matière d'IA.

Au cours des cinq prochaines années, PacifiCan fournira 32,2 millions de dollars pour la mise en œuvre de l'Initiative régionale en matière d'intelligence artificielle (IRIA) en Colombie-Britannique.

Dans le cadre de la Stratégie pancanadienne en matière d'intelligence artificielle, le gouvernement du Canada investit pour favoriser l'adoption de l'IA dans l'ensemble du pays.

Liens associés :

Restez connectés :

Suivez PacifiCan sur X (ex-Twitter) et LinkedIn

Numéro sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunication pour personnes sourdes) : 1-877-303-3388

SOURCE Développement économique Canada pour le Pacifique

Personnes-ressources: Haley Hodgson, Conseillère principale en communication, Cabinet du ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, [email protected]; Lynsey Brothers, Gestionnaire des communications adjointe, PacifiCan, [email protected]