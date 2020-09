L'initiative Productivité innovation propulse la compétitivité des entreprises québécoises

MONTRÉAL, le 25 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Investissement Québec lance l'initiative Productivité innovation, qui vise à propulser la compétitivité et à accélérer la croissance des entreprises d'ici par la productivité et l'innovation. L'initiative a été dévoilée aujourd'hui par le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, le président-directeur général d'Investissement Québec, Guy LeBlanc, et la première vice-présidente, Stratégies et solutions d'affaires d'Investissement Québec, Sylvie Pinsonnault.

L'initiative Productivité innovation succède à l'initiative Manufacturiers innovants lancée en 2016 pour inciter les entreprises manufacturières à augmenter leur productivité. Cette initiative a connu un franc succès. La nouvelle mouture encourage les entrepreneurs et entrepreneures, les dirigeants et dirigeantes d'entreprise de toutes les régions du Québec à passer dès maintenant à l'action en misant sur l'innovation sous toutes ses formes et sur l'adoption de technologies et de procédés comme la numérisation, l'automatisation, la robotisation et le recours à l'intelligence artificielle.

Une ouverture à de nouveaux secteurs

Alors que l'initiative Manufacturiers innovants ne ciblait que les entreprises manufacturières, l'initiative Productivité innovation cible un plus grand éventail de secteurs d'activité. Comme les manufacturiers sont interreliés avec une foule d'autres entreprises, l'initiative interpellera aussi les entreprises des secteurs qui gravitent autour du manufacturier et qui vivent des enjeux similaires, soit les secteurs minier, de la construction, du commerce de gros, du commerce de détail, du transport et de l'entreposage, des services professionnels, scientifiques et techniques ainsi que des services de gestion des déchets et d'assainissement.

Une solution de financement adaptée aux projets d'innovation

Investissement Québec a aussi lancé aujourd'hui sa nouvelle solution financière Productivité innovation, qui propose des prêts à terme pour financer les projets innovants permettant à une entreprise d'augmenter sa productivité. D'un montant minimal de 50 000$, la solution s'adapte aux besoins des entreprises et propose des modalités avantageuses, dont un moratoire de remboursement du capital pouvant aller jusqu'à 48 mois. Les dépenses en fonds de roulement et en immobilisations liés à des projets innovants peuvent porter sur un produit, un procédé, une stratégie de commercialisation ou sur les pratiques organisationnelles.

Cette solution a pour objectif d'offrir aux entreprises une option adaptée aux particularités des projets d'innovation et d'adoption de technologies dont le retour sur investissement se matérialise progressivement.

Investissement Québec et le gouvernement du Québec se donnent une cible de financement de 2,4 milliards $, sur quatre ans (2020-2024) à même les fonds propres d'Investissement Québec et les fonds du gouvernement du Québec, en complémentarité avec les propositions des institutions financières et des partenaires privés.

Des outils pour aller plus loin

L'initiative Productivité innovation met à la disposition des entreprises d'autres outils novateurs :

Les labs Productivité innovation, qui sont à la fois des vitrines et des forums d'échanges virtuels regroupant des entrepreneurs et des dirigeants d'entreprise prêts à passer à l'action. Investissement Québec accompagnera ainsi quelque 1200 entrepreneurs et dirigeants par l'organisation d'une vingtaine de labs par année dans tout le Québec.

Des événements stratégiques, comme le forum Productivité innovation, qui aura lieu à l'automne 2020. Sa programmation offrira des conférences, des témoignages et des panels. Ce sera l'occasion d'en apprendre plus sur les bonnes pratiques par l'entremise de cas concrets illustrant l'augmentation de productivité par la transformation numérique.

Un accompagnement technologique personnalisé par Investissement Québec - CRIQ pour augmenter l'autonomie des entreprises à réaliser des projets.

Des contenus, conseils et témoignages rendus disponibles aux entreprises tout au long de l'initiative Productivité innovation, notamment via le microsite productiviteinnovation.com.

Pourquoi faut-il s'attarder à la productivité et à l'innovation?

Le défi de la productivité est un enjeu stratégique pour le Québec : la maîtrise des meilleures technologies constitue le premier critère de différenciation des entreprises à succès à travers le monde, et ce, dans tous les secteurs d'activités.

La 11e édition du baromètre industriel de STIQ confirme d'ailleurs que les entreprises très innovantes sont plus performantes et plus compétitives, quelle que soit leur taille. Pas moins de 77 % des entreprises manufacturières sondées ont connu une augmentation de productivité après avoir innové et 62 % ont vu leurs coûts diminuer.

Une fiche d'information complémentaire est accessible ici :

www.investquebec.com/Images/qc/salle-de-presse/FicheInfoComplementaire/FicheMediaIPI.pdf

Pour en savoir plus sur l'initiative Productivité innovation, consultez le site productiviteinnovation.com

« Il est important de donner à nos entreprises le soutien nécessaire pour qu'elles puissent se doter de machines, de robots, d'équipements et de logiciels de pointe dans le domaine du numérique ou de l'intelligence artificielle. Nos entreprises doivent innover, être productives et plus compétitives pour faire face à la concurrence et pour rattraper notre retard de productivité. L'initiative Productivité innovation arrive au bon moment pour les accompagner afin qu'elles participent pleinement à la relance économique de tout le Québec. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« Les entreprises innovantes sont plus performantes et plus compétitives. Avec l'initiative Productivité innovation, nous souhaitons mettre en place les conditions permettant aux entreprises québécoises de s'engager dans une démarche d'innovation qui augmentera leur productivité et leur compétitivité. Avec nos équipes présentes dans toutes les régions du Québec, nos solutions financières et l'offre d'accompagnement technologique d'Investissement Québec - CRIQ, nous passerons à l'action tous ensemble. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

À PROPOS D'INVESTISSEMENT QUÉBEC

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment un soutien technologique offert par Investissement Québec - CRIQ. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

Suivez-nous sur :

LinkedIn : linkedin.com/company/investissement-quebec/

Facebook : facebook.com/InvestissementQuebec

Twitter : twitter.com/InvestQuebec

SOURCE Investissement Québec

Renseignements: Gladys Caron, Vice-présidente, Médias, communications et affaires publiques, Investissement Québec, Tél. : 514 873-1518; Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5650

Liens connexes

http://www.investquebec.com