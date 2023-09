Grâce aux fonds recueillis dans le cadre de cette initiative, 75 974 patients ont été servis et 38 500 évaluations de la santé mentale ont été réalisées au cours des trois premières années.

TORONTO, le 12 sept. 2023 /CNW/ - Depuis quatre ans, Les Fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada (FHEC), en partenariat avec Empire Company Limited et la Fondation Sobey, génèrent des retombées importantes avec l'initiative La santé mentale chez les jeunes : Toute une famille pour les soutenir. Grâce à cette initiative, les enfants et les jeunes de partout au pays ont accès à des services d'intervention précoce.

L’initiative La santé mentale chez les jeunes : Toute une famille pour les soutenir permet aux hôpitaux pour enfants d’aider plus de jeunes à obtenir rapidement l’aide dont ils ont besoin (Groupe CNW/Canada''s Children''s Hospital Foundations)

Avec la collaboration des FHEC, le soutien de la Fondation Sobey et la générosité de la population canadienne, Empire continue de recueillir et de verser des millions de dollars pour financer des programmes locaux en santé mentale. Les partenaires sont fiers d'avoir dépassé leur objectif triennal de 3 millions de dollars en amassant et en donnant un total de 12 millions de dollars.

Créé en 2020 pour améliorer les capacités des programmes d'intervention précoce en santé mentale dans 13 hôpitaux pour enfants, ce partenariat audacieux est devenu un élément essentiel de la reconstruction des systèmes de soutien après les conséquences catastrophiques de la pandémie sur la santé mentale des enfants. Les fonds recueillis dans le cadre de l'initiative au cours des trois dernières années ont permis de réaliser plus de 38 500 évaluations, d'ouvrir 49 nouveaux espaces de traitement en santé mentale partout au pays et de servir 75 974 patients.

« Depuis trois ans, l'initiative a été un catalyseur de progrès. Elle a transformé notre façon d'aider les enfants et les jeunes aux prises avec des problèmes de santé mentale, et ses retombées positives se font aussi sentir sur leur famille et leur vie scolaire, souligne Adam Starkman, président et chef de la direction des FHEC. Nous avons fait des avancées formidables. Cela dit, les interventions précoces et les ressources communautaires sont plus importantes que jamais dans le contexte postpandémique puisque les hôpitaux pour enfants doivent traiter un nombre grandissant de patients et des problèmes de santé mentale de plus en plus complexes. »

Les experts s'accordent pour dire que les interventions précoces en santé mentale sont essentielles pour aider les enfants à réussir à long terme et à éviter que les jeunes et leur famille subissent les pires conséquences. Avec l'initiative La santé mentale chez les jeunes : Toute une famille pour les soutenir, les hôpitaux pour enfants de partout au Canada peuvent aider un plus grand nombre d'enfants à accéder rapidement à des ressources en santé mentale.

L'élargissement et l'amélioration des capacités d'évaluation permettent aux fournisseurs de soins hospitaliers de détecter et de traiter les problèmes de santé mentale en temps opportun. Pour les cerveaux en développement, tout est question de moment. De plus, l'ajout d'espaces de traitement permet de recevoir plus de patients plus rapidement et de renforcer les hôpitaux en mettant à leur disposition des salles conçues pour la formation. L'initiative a déjà dépassé les premiers objectifs quinquennaux pour les espaces d'évaluation et de traitement et est en voie d'aider encore plus d'enfants et de jeunes à accéder rapidement à un soutien crucial en santé mentale.

Les fonds recueillis grâce à l'initiative servent à mettre sur pied de nouveaux programmes efficaces et à financer des initiatives novatrices en recherche et en éducation, notamment :

L'essai clinique d'un programme de prévention du suicide à l'Hôpital pour enfants McMaster.

Un nouveau centre d'expertise pour les professionnels au IWK Health.

Un nouveau parc de cliniques mobiles de santé à l'Hôpital pour enfants Jim Pattison .

. Un nouveau programme de surveillance de la douleur et de la santé mentale à l'Hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique.

Les retombées positives s'étendent aux parents des jeunes et à leurs fournisseurs de soins, qui apprennent à élaborer des stratégies gagnantes pour soutenir la santé mentale de leurs enfants, améliorer leurs relations avec eux et acquérir des mécanismes d'adaptation familiale efficaces.

En partenariat avec Empire Company Limited et la Fondation Sobey, les FHEC sont fières d'annoncer le lancement de la quatrième campagne de financement annuelle dans le cadre de l'initiative La santé mentale chez les jeunes : Toute une famille pour les soutenir.

La campagne annuelle se déroulera du 14 septembre au 1er octobre dans les magasins Empire et commencera le 7 septembre au Québec. La totalité des fonds recueillis sera utilisée localement et servira à soutenir les programmes d'intervention précoce et de prévention en santé mentale des enfants et des jeunes dans les hôpitaux pour enfants de la région.

« L'engagement continu d'Empire à nourrir des corps et des esprits sains aide les familles de partout au Canada à obtenir le soutien mental et physique dont elles ont besoin, déclare Sandra Sanderson, chef du marketing, Empire Company Limited. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers notre généreuse clientèle et nos équipes en magasin qui continuent de défendre cette cause dans nos communautés locales. Ensemble, nous aidons un plus grand nombre d'enfants à obtenir rapidement du soutien en santé mentale, ce qui a une incidence positive sur l'avenir des ressources en santé mentale au Canada. »

La population canadienne est invitée à faire un don aux caisses des magasins Sobeys, Safeway, IGA, FreshCo, Chalo! FreshCo, Foodland, Thrifty Foods, Farm Boy, Foodland et les magasins Co-op participants, Lawtons, Needs, Pete's Frootique & Fine Foods, Rachelle Béry, Boni-Soir et Voisin. Les 23 et 24 septembre, Empire égalera les dons de la clientèle jusqu'à concurrence de 200 000 $.

Visitez le site famillepourlessoutenir.com pour obtenir de plus amples renseignements et lire des témoignages d'enfants qui ont vu leur vie être transformée après avoir obtenu rapidement de l'aide de leur hôpital local.

À propos des Fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada

Les Fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada (FHEC) sont un organisme sans but lucratif fondé en 2017 qui recueille des fonds pour un réseau national de fondations. C'est le plus important bailleur de fonds non gouvernemental pour la santé des enfants au Canada. Les FHEC reçoivent le généreux soutien du réseau Children's Miracle NetworkMD et les contributions d'autres organisations et donateurs. Les FHEC représentent 13 des fondations hospitalières pour enfants du Canada afin que tous les enfants aient accès aux meilleurs soins d'un océan à l'autre.

À propos de la Fondation Sobey

La Fondation Sobey a été créée en 1982 par Frank H. Sobey et ses trois fils, Bill, David et Donald. Les dons de la Fondation sont ancrés dans l'engagement continu de la famille Sobey à améliorer la vie des personnes en investissant dans la santé, l'éducation et la communauté. Même si elle travaille avec des organismes de partout au Canada, la Fondation Sobey soutient principalement ceux qui font une différence dans les provinces de l'Atlantique.

À propos d'Empire

Empire Company Limited (TSX : EMP.A) est une entreprise canadienne dont le siège social est situé à Stellarton, en Nouvelle-Écosse. Ses principales activités sont la vente au détail de produits alimentaires par sa filiale en propriété exclusive, Sobeys inc., et les activités immobilières connexes. Empire et ses filiales, marchands affiliés et franchisés, dont les ventes annuelles s'établissent à environ 30,5 G$ et qui détiennent pour 16,5 G$ d'actifs, emploient environ 131 000 personnes.

