L'INITIATIVE GRAND V : POUR ACCÉLÉRER LE GRAND VIRAGE VERS L'INNOVATION ET LA PRODUCTIVITÉ DURABLE

MONTRÉAL, le 29 oct. 2024 /CNW/ - Investissement Québec lance l'initiative grand V, qui vise à stimuler les investissements des entreprises et à accélérer leur virage vers l'innovation et la productivité durable afin de propulser leur croissance. L'initiative a été dévoilée aujourd'hui par la présidente-directrice générale d'Investissement Québec, Bicha Ngo, en compagnie de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional, Christine Fréchette.

Dans un contexte économique fluctuant, mais qui demeure compétitif et de plus en plus axé sur le développement durable, il est urgent que les entreprises québécoises investissent pour innover et pour gagner en productivité durable : un constat que continue de dresser la société d'État, qui définit la productivité durable comme l'utilisation optimale par une entreprise des ressources, équipements, technologies et de son capital humain afin d'accroître sa valeur ajoutée tout en minimisant les pertes, le gaspillage et les impacts de ses activités sur l'environnement et la société.

Suite naturelle des deux initiatives stratégiques précédentes de la société d'État, soit Productivité innovation lancée en 2020 et Compétivert lancée en 2021, l'initiative grand V vise à permettre aux entreprises de répondre aux exigences croissantes de leurs clients et des donneurs d'ordres, d'améliorer leur efficacité opérationnelle et de prendre le virage vers une économie sobre en carbone.

Une combinaison de financement et d'accompagnement

Cette nouvelle initiative comprend une combinaison de financement flexible et d'accompagnement technologique ainsi qu'une boutique virtuelle de contenus, sous forme de témoignages, de webinaires et d'outils pour inspirer et guider les entreprises.

La solution de financement du duo grand V propose des prêts à terme d'un minimum de 250 000 $, avec un moratoire sur le remboursement du capital pouvant aller jusqu'à 48 mois. En plus du financement, le duo grand V propose des services d'accompagnement sur mesure dispensés par les experts en innovation d'Investissement Québec pour répondre aux besoins technologiques des entreprises, tant au niveau de l'optimisation des opérations que pour l'amélioration des produits. Et en se prévalant du duo grand V (financement + accompagnement), les entrepreneurs pourraient avoir accès à une banque pouvant aller jusqu'à 100 heures d'accompagnement technologique pour mettre en œuvre leur projet.

L'initiative grand V s'adresse à toutes les entreprises, de la start-up à la grande entreprise, en passant par la PME. Le duo grand V soutient l'implantation de projets d'innovation et de productivité durable, comme l'acquisition, l'implantation ou le développement de technologies innovantes, la réalisation d'activités de R et D visant le développement ou l'amélioration significative d'un produit, d'une technologie ou d'un équipement innovant.

Investissement Québec et le gouvernement du Québec se donnent une cible de financement de 4,5 milliards $, sur trois ans (2024-2027).

Maintenir le momentum

L'initiative grand V souhaite encourager les entreprises à continuer d'investir en innovation et dans l'augmentation dans leur productivité et à en saisir tous les avantages.

En effet, les entreprises québécoises ont réalisé récemment des avancées significatives à cet égard :

Après avoir atteint un creux de 8,2 % en 2016, l'investissement privé non résidentiel en fonction du PIB au Québec a augmenté à 9,4 % en 2022, soit une augmentation de 15 %.

La proportion d'entreprises ayant entrepris au moins un projet d'innovation a bondi de 18 points de pourcentage entre 2022 et 2024, passant de 51 % à 69 %, selon le Conseil de l'Innovation du Québec a dévoilé en mai dernier.

Résultat : depuis 2017, la croissance de la productivité du Québec est supérieure à celle du Canada et de l'Ontario. L'écart de productivité entre le Québec et l'Ontario se rétrécie.

Les bénéfices d'investir dans des projets d'innovation et de productivité durable sont bien réels : 43 % des entreprises dont la maturité technologique est élevée ont une marge bénéficiaire nettement plus élevée que la moyenne de leur industrie, selon une étude de Deloitte réalisée en 2020.

Voilà autant de raisons de maintenir le momentum. Car, si le Québec a surperformé l'Ontario en termes d'investissement global dans les dernières années, les entreprises québécoises doivent maintenir, voire intensifier leurs investissements pour moderniser leurs équipements et éviter de freiner la productivité à long terme, sans quoi, le rattrapage des dernières années risque de s'éroder à nouveau.

Une fiche d'information complémentaire est accessible ici : https://grandv.investquebec.com/medias/iw/FichetechniquegrandV.pdf

Pour en savoir plus sur l'initiative grand V et le duo grand V, consultez le site grandv.ca

Citations

« La croissance économique du Québec est étroitement liée au succès de ses entreprises. En appuyant des initiatives comme grand V d'Investissement Québec, notre gouvernement s'outille davantage pour pousser l'innovation au sein des entreprises. C'est ainsi qu'on créera encore plus de richesse pour financer nos services publics, notamment en santé et en éducation. On travaille tous les jours à créer un Québec plus vert, plus fier et plus prospère. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

« L'initiative grand V s'inscrit parfaitement dans notre volonté de propulser la croissance des entreprises du Québec et les soutenir pour qu'elles atteignent tout leur potentiel. En investissant en innovation et en visant la productivité durable les entreprises pourront se positionner avantageusement dans leurs marchés. Par sa mission et ses leviers d'intervention, Investissement Québec dispose de tous les outils nécessaires pour faire bouger ces deux composantes conjointement, pour créer une croissance économique durable. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

