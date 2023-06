Cette recommandation positive vient à la suite de l'autorisation accordée par Santé Canada en septembre 2022.

TORONTO, le 22 juin 2023 /CNW/ - Takeda Canada Inc. (« Takeda ») est heureuse d'annoncer que l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) a émis une recommandation positive concernant le remboursement de LIVTENCITYMC par le régime public au Québec. LIVTENCITY est indiqué pour le traitement des adultes greffés qui présentent une infection/une maladie à cytomégalovirus (CMV) réfractaire à un ou plusieurs des traitements antiviraux administrés antérieurement et qui affichaient ou non une résistance génotypique1. La recommandation positive émise par l'INESSS est la première étape du processus visant à obtenir le remboursement de LIVTENCITY par le régime public au Québec.

« Avec la recommandation positive de l'INESSS concernant LIVTENCITY, nous réalisons des progrès considérables pour les patients atteints d'une infection à CMV, » déclare la docteure Me-Linh Luong, professeure agrégée de clinique en microbiologie clinique et infectiologie au CHUM. « L'ajout d'un nouveau médicament oral contre l'infection à CMV réfractaire serait une bonne nouvelle pour les patients. »

L'INESSS a reconnu que l'infection ou la maladie à CMV réfractaire, bien que rare, peut être une complication difficile de la greffe et est associée à une mortalité et à une morbidité importantes. Cette recommandation s'appuie sur les résultats de l'étude de phase III SOLSTICE.

« Takeda s'engage à mettre au point des options thérapeutiques efficaces et novatrices qui répondent aux besoins de la population canadienne, » a déclaré Rute Fernandes, directrice générale de Takeda au Canada. « Nous sommes ravis que LIVTENCITY ait obtenu cette recommandation positive de l'INESSS, qui souligne la nécessité d'un agent anti-CMV homologué pour la prise en charge des patients greffés, et nous sommes impatients d'entamer les prochaines étapes de collaboration avec les autres provinces afin d'accroître l'accessibilité à ce traitement. »

À propos de LIVTENCITY

LIVTENCITY est un riboside benzimidazolé à la fois doté d'un mode d'action novateur et d'une biodisponibilité orale, qui exerce une activité antivirale sélective sur le CMV humain (CMVH)1. LIVTENCITY se fixe à la kinase encodée par le gène UL97 sur le site de liaison de l'adénosine triphosphate (ATP), interférant ainsi avec la phosphotransférase, processus dont dépendent notamment la réplication de l'ADN, l'encapsidation et la sortie nucléaire des virions du CMV1.

Pour connaître les contre-indications, les mises en garde, les précautions, les effets indésirables, les interactions médicament-médicament, la posologie et les conditions d'utilisation clinique, consultez la monographie de LIVTENCITY à www.takeda.com/fr-ca.

À propos du CMV

Le CMV, un virus herpétique de type bêta, infecte couramment des humains dans le monde entier; de 40 % à 100 % des adultes de diverses populations dans le monde portent des preuves sérologiques d'une infection antérieure.2 Le virus demeure généralement latent et asymptomatique dans l'organisme, mais il peut se réactiver pendant les périodes d'immunosuppression. Les patients dont le système immunitaire est affaibli, comme ceux qui reçoivent des immunosuppresseurs associés à divers types de greffe, y compris la greffe de cellules souches hématopoïétiques (GCSH) ou la greffe d'organe plein (GOP), sont susceptibles de contracter des complications graves d'une infection à CMV3,4

Chez les quelque 200 000 adultes qui reçoivent une greffe chaque année à travers le monde, l'infection à CMV est l'une des infections virales les plus courantes, avec un taux d'incidence estimé allant de 16 % à 56 % chez les receveurs d'une GOP et de 30 % à 70 % chez les receveurs d'une GCSH3,5,6,7.Chez les patients greffés, la réactivation du CMV peut entraîner de graves conséquences, notamment la perte de l'organe greffé, voire le décès dans certains cas extrêmes2,8.

À propos de Takeda Canada Inc.

Takeda Canada Inc. est la filiale canadienne de Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE : 4502/NYSE : TAK), chef de file mondial du secteur biopharmaceutique, fondé sur des valeurs et spécialisé en recherche et développement, dont le siège social est au Japon. Nous sommes déterminés à découvrir et à offrir des traitements susceptibles de transformer la vie des patients. Nous sommes guidés par notre engagement envers les patients, nos employés et la planète. Takeda concentre ses efforts de recherche et développement dans quatre domaines thérapeutiques : l'oncologie, les maladies génétiques et hématologiques rares, les neurosciences et la gastroentérologie. Nous effectuons aussi des investissements ciblés pour la recherche et le développement de traitements dans les thérapies à base de plasma et les vaccins. Nous nous concentrons sur le développement de médicaments des plus novateurs qui contribuent à faire la différence dans la vie des patients, en repoussant les limites des nouvelles options thérapeutiques et en tirant profit de notre moteur de R et D collaboratif et de nos capacités pour créer une solide gamme de produits combinant plusieurs modalités de traitement. Nos employés sont déterminés à améliorer la qualité de vie des patients et à travailler avec nos partenaires dans le secteur de la santé dans environ 80 pays et régions. Pour de plus amples renseignements, visitez : https://www.takeda.com/fr-ca/

LIVTENCITYMC et le logo LIVTENCITYMC sont des marques de commerce de Takeda Pharmaceuticals International AG.

TAKEDAMD et le logo TAKEDAMD sont des marques de commerce déposées de Takeda Pharmaceutical Company Limited, utilisées sous licence.

_______________________________________ 1 Monographie de LIVTENCITYMC. 23 septembre 2022. J Clin Virol. 2002;25:S1-S12. 2 de la Hoz R. Diagnosis and treatment approaches to CMV infections in adult patients. J Clin Virol. 2002;25:S1-S12. 3 Azevedo L., Pierrotti L., Abdala E. et al. Cytomegalovirus infection in transplant recipients. Clinics. 2015;70(7):515-523. 4 Razonable R.R., Eid A.J. A Viral infections in transplant recipients. Minerva Med. 2009;100(6):23. 5 Shannon-Lowe et Emery. The effects of maribavir on the autophosphorylation of ganciclovir resistant mutants of the cytomegalovirus UL97 protein. Herpesviridae 2010, 1:4. 6 Styczynski J. Who Is the Patient at Risk of CMV Recurrence: A Review of the Current Scientific Evidence with a Focus on Hematopoietic Cell Transplantation. Infect Ther. 2018;7:1-16. 7 Organisation mondiale de la Santé. Haematopoietic Stem Cell Transplantation HSCtx. Consulté le 2 décembre 2020. https://www.who.int/transplantation/hsctx/en/. 8 Kenyon M., Babic A., éd. The European Blood and Marrow Transplantation Textbook for Nurses. Springer International Publishing; 2018.

SOURCE Takeda Canada Inc.

Renseignements: Relations avec les médias : Amanda Jacobs, [email protected], +1 647 798-2231