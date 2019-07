L'industrie du cinéma et de la télévision lancent « je m'implique », en vue de l'élection fédérale

Plus de 50 000 membres sont invités à assister aux réunions de tous les candidats et aux assemblées publiques

TORONTO, le 25 juill. 2019 /CNW/ - Lors de la campagne électorale cet automne, des membres des industries créatives demanderont aux candidats de faire connaître clairement leur point de vue sur l'avenir de la production sur écran canadienne qui se chiffre à neuf milliards de dollars.

Unis, les comédiens, équipes de production et les créateurs participent à la campagne « Je m'implique » appelant les membres à s'engager à assister à un événement électoral cet automne et à poser au moins une question sur les principaux enjeux auxquels l'industrie est confrontée.

La campagne regroupe l'Alliance des artistes canadiens du cinéma, de la télévision et de la radio (ACTRA), la Guilde canadienne des réalisateurs (GCR) et l'Alliance internationale des employés de scène et de théâtre (IATSE).

Les microsites Web « justask2019.ca » et « jemimplique2019.ca » ont été mis en ligne à 9 h 00, heure de l'Est, permettant aux membres de 338 circonscriptions de s'inscrire à la campagne.

Le site mettra à disposition des fiches d'information sur les élections et des exemples de questions sur les principales difficultés auxquelles l'industrie fait face. Cet automne, les participants feront connaître les réponses des candidats par voie du mot-clic #jemimplique2019 (# justask2019 en anglais).

La requête principale sur le site encourage les membres à demander aux candidats s'ils « soutiendront la législation et la réglementation obligeant tous les joueurs bénéficiant des systèmes de radiodiffusion et de télécommunication canadiens à investir dans la création d'émissions canadiennes originales?

Parmi les autres sujets abordés figurent le financement et les crédits d'impôt pour les arts et la culture, la protection des travailleurs précaires, la protection du droit d'auteur, le radiodiffuseur public et la promotion de la diversité, de l'inclusion et du respect sur le lieu de travail dans le secteur culturel.

John Lewis, directeur des affaires canadiennes de l'IATSE : une solide industrie créative est essentielle pour le Canada, tant sur le plan financier que culturel. Nous devons veiller à ce que, quel que soit le résultat des prochaines élections, le gouvernement fédéral comprenne et soutienne le succès de notre industrie ».

Tim Southam, président de la Guilde : les membres de l'industrie font entendre leur voix d'une manière sans précédent et unifiée. Compte tenu d'un marché mondial en rapide évolution et en pleine mutation technologique, le temps est venu de moderniser les règles régissant notre système de radiodiffusion afin de mieux servir le public et de s'assurer de faire entendre les voix des créateurs canadiens pour les décennies à venir ».

David Sparrow, président de l'ACTRA : les travailleurs de l'industrie créative demanderont aux candidats de tous les partis politiques de clarifier leur position quant à leur soutien d'une industrie canadienne du film et de la télévision forte. Avec des émissions canadiennes originales telles que Letterkenny, Anne with an E et Schitt's Creek, qui s'adressent à des auditoires du monde entier, nous demanderons aux candidats aux élections fédérales quel est leur plan pour assurer la croissance de l'industrie canadienne du divertissement ».

L'IATSE :

Fondée en 1893, l'IATSE représente 140 000 membres œuvrant dans toutes les formes de production théâtrale, de productions télévisées et cinématographiques, de salons professionnels et d'expositions, de télédiffusion et de concerts, ainsi que dans les ateliers d'équipement pour la construction qui soutiennent tous ces domaines de l'industrie du divertissement. L'IATSE représente pratiquement tous les travailleurs artisans en coulisses allant d'animateur de cinéma à ouvreur de théâtre.

l'ACTRA :

L'ACTRA (Alliance des artistes canadiens du cinéma, de la télévision et de la radio), est l'organisme national d'artistes professionnels œuvrant dans les médias enregistrés de langue anglaise au Canada. L'ACTRA défend les intérêts de plus de 25 000 membres partout au Canada et est le fondement de la communauté des artistes professionnels canadiens hautement acclamés.

DGC :

La Guilde canadienne des réalisateurs (DGC) est une organisation syndicale nationale représentant plus de 4 800 professionnels des secteurs artistiques et logistiques de l'industrie des médias télévisuels et cinématographiques au niveau de la réalisation, de la conception, de la production et du montage. La DGC négocie et gère des conventions collectives, exerce des pressions au nom de ses membres dans certains dossiers, tels que les conditions relatives au contenu canadien et la réglementation du CRTC, et veille au maintien du financement alloué à l'industrie canadienne des médias télévisuels et cinématographiques.

SOURCE Guilde Canadienne Des Réalisateurs, Bureau National

Renseignements: Ian Gillespie, directeur des communications, DGC, 416-459-5932, igillespie@dgc.ca; Jennifer McGibbon, agent des relations publiques, ACTRA National, 416-489-1311, jmcgibbon@actra.ca; John M. Lewis, Vice-président international et directeur des affaires canadiennes, IATSE, 416-362-3569, jlewis@iatse.net

