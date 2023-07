OTTAWA, ON , le 12 juill. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui au Stampede de Calgary, Francis Drouin, le secrétaire parlementaire de l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé, au nom de celle-ci, l'octroi de plus de 12 millions de dollars à l'Association canadienne des bovins dans le cadre du volet Grappes du programme Agri-science. Le Conseil de recherche sur les bovins de boucherie (CRBB), une division de l'Association, administrera la Grappe sur le bœuf et les cultures fourragères.

Cet investissement vise à appuyer la croissance de l'industrie canadienne du bœuf par la recherche, l'innovation et le transfert de technologies, tout en améliorant son empreinte environnementale.

23 projets seront financés, axés sur trois des priorités du programme Agri-science: les changements climatiques et l'environnement, la croissance et le développement économiques, ainsi que la résilience du secteur et les défis sociétaux. Les activités de recherche comprennent la réduction des émissions de méthane grâce à des stratégies d'alimentation, la sélection de cultures fourragères plus productives et rentables, et le développement de technologies qui permettront de réagir plus rapidement aux maladies émergentes.

Les objectifs des activités financées contribuent aux priorités du gouvernement du Canada en matière d'atténuation des changements climatiques et d'accroissement de la résilience du secteur, tout en soutenant les cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

« Partout au pays, les producteurs et les éleveurs intègrent de nouvelles pratiques à leurs activités afin de répondre à la demande mondiale de bœuf canadien. Les fonds annoncés aujourd'hui aideront le secteur à continuer de livrer des résultats et de maintenir sa solide réputation, tout en contribuant à l'atteinte de nos objectifs environnementaux. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance du bœuf canadien. L'annonce d'aujourd'hui contribuera au succès continu de l'industrie, de même qu'à sa robustesse et à sa résilience. Les résultats de ces activités axées sur l'innovation, la recherche et la technologie se traduiront par des résultats concrets dans les exploitations agricoles. »

- Francis Drouin, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Les producteurs de bovins de l'ensemble du Canada s'efforcent toujours de tenir à jour et d'améliorer leurs pratiques en lien avec la santé et le bien-être des animaux, les normes en matière de salubrité des aliments ainsi que l'intendance environnementale. Nous avons hâte de profiter des résultats obtenus par la grappe canadienne sur le bœuf et les cultures fourragères d'Agri-science afin de continuer à offrir des produits supérieurs de manière responsable et de préserver les terres et les moyens de subsistance que nous transmettrons à la prochaine génération. »

- Craig Lehr, président du Conseil de recherche sur les bovins de boucherie et producteur de bovins de l'Alberta

Faits en bref

Le secteur du bœuf et de l'élevage bovin est l'un des plus importants du secteur agricole canadien : on y comptait 11 millions de bovins et de veaux répartis dans 72 275 élevages et ranchs le 1 er janvier 2022.

janvier 2022. Le Canada est un des plus grands exportateurs de bétail et de viande rouge au monde, exportant environ 50 % de sa production de bœuf et de bovins chaque année.

est un des plus grands exportateurs de bétail et de viande rouge au monde, exportant environ 50 % de sa production de bœuf et de bovins chaque année. En 2022, les exportations de bovins et de veaux ont été évaluées à 1,4 milliard de dollars, et les exportations de viande bovine à 4,68 milliards de dollars.

Le secteur contribue annuellement au PIB du Canada à la hauteur de 21,8 milliards de dollars et soutient 347 000 emplois directs et indirects.

Selon le Conseil de recherche sur les bovins de boucherie (CRBB), les émissions de GES attribuables à la production de bœuf canadien totalisent 11,04 kg d'équivalent CO 2 , soit 2,4 % des émissions globales du Canada, soit moins de la moitié de la moyenne mondiale.

recherche sur les bovins de boucherie (CRBB), les émissions de GES attribuables à la production de bœuf canadien totalisent 11,04 kg d'équivalent CO , soit 2,4 % des émissions globales du Canada, soit moins de la moitié de la moyenne mondiale. Toujours selon le CRBB, les terres utilisées pour la production de bœuf et gérées par les producteurs et les éleveurs canadiens contribuent à séquestrer plus de 1,5 milliard de tonnes de carbone au Canada.

Le programme Agri-science du Partenariat canadien pour une agriculture durable (PCA durable) vise à accélérer l'innovation en finançant et en soutenant les activités scientifiques précédant la commercialisation ainsi quede la recherche qui soit bénéfique ausecteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire et la population canadienne.

Le volet Grappes du programme Agri-science soutient des projets qui visent à mobiliser l'industrie, le gouvernement et le milieu universitaire à travers différents partenariats, et qui abordent des thèmes nationaux prioritaires et des questions d'intérêt général.

Les projets et le financement définitif sont assujettis à la négociation d'une entente de collaboration en recherche et développement.

L'Association canadienne des bovins, une fédération nationale financée par des éleveurs de bovins et dirigée par un conseil d'administration élu composé d'éleveurs, travaille à améliorer l'accès aux marchés et à s'addresser aux questions qui préoccupent les producteurs de bœuf canadiens.

Le Conseil de recherche sur les bovins de boucherie, une division opérationnelle de l'Association canadienne des bovins, détermine les priorités en matière de recherche et de développement pour l'industrie de l'élevage bovin et administre les fonds alloués au prélèvement national sur les bovins de boucherie payés par les producteurs qui servent à financer les activités de recherche et de transfert de technologies liées au bœuf, aux bovins et aux cultures fourragères.

Document d'information

Programme Agri-science : Grappe du bœuf et des cultures fourragères

L'Association canadienne des bovins a reçu plus de 12 millions de dollars dans le cadre du programme Agri-science (volet Grappes) du Partenariat canadien pour une agriculture durable (PCA durable). Le Conseil de recherche sur les bovins de boucherie (CRBB), une division de l'Association, administrera la Grappe du bœuf et des cultures fourragères.

Le Partenariat canadien pour une agriculture durable, doté de 3,5 milliards de dollars sur cinq ans, comprend six programmes nationaux financés par le gouvernement fédéral pour favoriser la croissance et la durabilité du secteur canadien de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Le PCA durable comprend le programme Agri-science, doté de 324,77 millions de dollars sur cinq ans.

La science continue de générer des innovations qui aident les producteurs de denrées alimentaires et agricoles canadiens à mieux gérer les risques (y compris ceux liés au changement climatique), à accroître leur compétitivité, à protéger l'environnement et à développer de nouveaux produits et de nouveaux marchés. Le programme Agri-science vise à accélérer l'innovation au moyen du financement et du soutien d'activités scientifiques préalables à la commercialisation et de la recherche au profit du secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire et de la population canadienne. Il compte deux volets : Grappes et Projets.

Les fonds annoncés aujourd'hui viennent du volet Grappes, qui soutient des projets visant à mobiliser l'industrie, le gouvernement et le milieu universitaire par l'intermédiaire de partenariats, et à aborder des thèmes nationaux prioritaires et des questions d'intérêt général.

Au cours des cinq prochaines années, l'industrie et le gouvernement investiront près de 22 millions de dollars dans l'Association canadienne des bovins, dont une contribution fédérale de plus de 12 millions de dollars pour soutenir trois domaines prioritaires clés : changements climatiques et environnement, croissance et développement économiques, et résilience du secteur et défis sociétaux.

