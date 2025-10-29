Le rapport économique d'automne de l'Association canadienne de la construction montre que l'industrie de la construction résiste au ralentissement économique et que la croissance se poursuit malgré la hausse des coûts et l'incertitude commerciale.

OTTAWA, ON, le 29 oct. 2025 /CNW/ - L'Association canadienne de la construction (ACC) a publié son rapport trimestriel Perspectives économiques trimestrielles de la construction d'automne 2025, qui révèle que, bien que l'économie canadienne se soit contractée au deuxième trimestre de l'année, l'industrie de la construction a continué d'enregistrer des gains, avec une croissance de 0,24 %, supérieure à celle de l'économie dans son ensemble.

« L'industrie canadienne de la construction continue de faire preuve d'une résilience remarquable, mais cela n'est pas sans ses défis, a déclaré Rodrigue Gilbert, président de l'ACC. Nous assistons à une croissance de l'activité de construction, alimentée par l'objectif de construction nationale du gouvernement fédéral, mais la hausse des coûts, les pénuries de main-d'œuvre et l'incertitude commerciale font qu'il est plus difficile pour les entreprises de planifier, de soumissionner et de livrer des projets dont les Canadiens dépendent. »

Le rapport économique de l'ACC prévient que les nouvelles règles d'approvisionnement visant à « acheter canadien » pour les projets fédéraux, qui devraient entrer en vigueur en novembre, pourraient avoir des effets mitigés sur les calendriers et les coûts des projets. L'ACC souligne que consulter les industries impliquées, y compris celle de la construction, est essentiel pour s'assurer que les politiques d'approvisionnement national renforcent, et non limitent, la capacité du Canada à construire.

« Construire des communautés fortes, des corridors commerciaux et des infrastructures essentielles reste une priorité pour le pays et pour notre industrie, mais le protectionnisme ajoute des frictions à cette mission, affirme M. Gilbert. Nous avons besoin de politiques coordonnées en matière de commerce, de marchés publics et d'investissement qui facilitent la construction ― et non qui la compliquent. »

Pour l'avenir, l'ACC prévoit que les réductions de taux de la Banque du Canada et le lancement de Maisons Canada pourraient donner un coup de pouce léger à la construction résidentielle et à l'infrastructure du logement à la fin de 2025. Toutefois, la faiblesse des préventes et les disparités régionales (en particulier en Ontario et en Colombie-Britannique) indiquent que la voie vers une reprise soutenue reste inégale.

L'ACC continuera à surveiller les effets des régimes tarifaires, des prix des intrants et des réformes des marchés publics sur les entreprises membres et plaidera en faveur de solutions politiques fondées sur des preuves qui soutiennent la croissance économique par la construction.

« Nous construisons le Canada ensemble », ajoute M. Gilbert.

