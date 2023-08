PORT-CARTIER, QC, le 1er août 2023 /CNW/ - ArcelorMittal Exploitation minière Canada est fière d'annoncer que sa société mère, ArcelorMittal, a remporté le prix annuel du onzième gala des Altair Enlighten Awards dans la catégorie Procédé durable, et que l'utilisation d'huile pyrolytique en remplacement du mazout lourd à Port-Cartier était l'un des deux projets en vedette. La construction d'une usine de démonstration à l'échelle industrielle au site de l'aciérie d'ArcelorMittal à Gand, en Belgique, a également été soulignée par le prix. Cette installation convertira des résidus de bois en bioénergie.

Présentés en association avec le Center for Automotive Research (CAR), les Altair Enlighten Awards récompensent les avancées technologiques de pointe qui minimisent la consommation d'énergie et les émissions de carbone.

« La substitution du mazout lourd par de l'huile pyrolytique produite localement représente un progrès considérable vers la production de boulettes de fer neutres en carbone, qui seront essentielles pour que les sidérurgistes puissent réduire leurs émissions. Nous sommes ravis de constater que nos efforts pour décarboner la matière première que nous fournissons aux sidérurgistes soient reconnus par l'industrie automobile nord-américaine », a déclaré Mapi Mobwano, président et chef de la direction d'ArcelorMittal Exploitation minière Canada.

L'usine d'ArcelorMittal à Port-Cartier est la première usine de bouletage au monde à utiliser de l'huile pyrolytique de façon continue. Le remplacement d'une partie du mazout lourd consommé dans l'usine par de l'huile pyrolytique est la première étape de la transition énergétique entreprise par ArcelorMittal Exploitation minière Canada. Cette transition prévoit des réductions additionnelles de GES avec la substitution du mazout lourd par la bioénergie et d'autres technologies vertes. Les réductions potentielles devraient représenter environ 200 kt d'émissions de GES lorsque tout le mazout lourd aura été retiré du processus.

À l'échelle mondiale, ArcelorMittal vise à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 25 % d'ici 2030 et à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.

