Près de 400 experts réunis au Sommet Chaîne mondiale d'approvisionnement d'Aéro Montréal pour aborder les défis du secteur dans un contexte de crise tarifaire

MONTRÉAL, le 25 mars 2025 /CNW/ - Aéro Montréal, la grappe aérospatiale du Québec, organise aujourd'hui au Palais des congrès de Montréal le Sommet Chaîne mondiale d'approvisionnement, un événement incontournable réunissant près de 400 leaders de l'industrie, décideurs gouvernementaux et experts en chaine d'approvisionnement. Dans un contexte marqué par une crise tarifaire et des perturbations majeures des chaînes de valeur, cette rencontre vise à favoriser les échanges et proposer des solutions concrètes pour assurer la résilience et la compétitivité du secteur.

« L'aérospatiale québécoise est au cœur d'un écosystème mondial en transformation. Les tensions tarifaires actuelles ajoutent une pression supplémentaire sur nos entreprises, qui doivent s'adapter rapidement pour préserver leur compétitivité. Ce sommet est l'occasion pour notre industrie de travailler ensemble et d'identifier des pistes d'action communes », souligne Mélanie Lussier, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal.

À l'ouverture de ce Sommet et dans le contexte actuel d'élections fédérales, Aéro Montréal appelle les gouvernements à prioriser les leviers suivants :

Maintenir un environnement d'affaires propice à l'innovation en préservant les incitatifs fiscaux et en protégeant les programmes de recherche et développement;

Identifier, développer et ren forcer les capacités fondamentales en défense et sécurité sur le territoire canadien ;

Définir une stratégie nationale aérospatiale qui inclurait la défense et la sécurité ;

Repenser les politiques d'approvisionnement et encourager l'exemplarité de l'État dans ses achats publics, en soutien à l'expertise canadienne ;

Protéger l'attractivité et la rétention des talents dans le secteur aérospatial québécois en considérant notamment un moratoire sur les restrictions imposées au Programme des Travailleurs Étrangers Temporaires (PTET)

Au programme de cette nouvelle édition du Sommet Chaîne mondiale d'approvisionnement, des conférences et panels de haut niveau exploreront l'environnement économique, les impacts sur la chaine d'approvisionnement et les stratégies d'adaptation aux fluctuations tarifaires. Des représentants de grandes entreprises, des PME, ainsi que des institutions gouvernementales et de recherche, locales et internationales, participeront aux discussions afin de renforcer la coopération et soutenir la croissance du secteur aérospatial.

Le Sommet Chaîne mondiale d'approvisionnement s'inscrit dans la mission d'Aéro Montréal de fédérer l'ensemble des acteurs du secteur autour d'enjeux stratégiques et d'initiatives structurantes. Il reflète l'engagement de la grappe à défendre les intérêts de l'industrie et à positionner le Québec comme un leader de l'aérospatiale à l'international.

À propos d'Aéro Montréal

Créé en 2006, Aéro Montréal est un forum stratégique de concertation qui réunit l'ensemble des premiers dirigeants du secteur aérospatial québécois issus de l'industrie, des institutions d'enseignement, des centres de recherche et incluant les associations et les syndicats. Les activités d'Aéro Montréal sont rendues possibles grâce à la participation des gouvernements du Canada, du Québec et de la Communauté métropolitaine de Montréal, ainsi que des entreprises membres de la grappe.

SOURCE Aéro Montréal

Pour de plus amples informations : Léa Guicheteau, Aéro Montréal, 514 550-7494, [email protected]