L'indice des prix du bois de Madison's présenté sur la page de la NAHB consacrée au bois d'ossature -- largement suivie par les professionnels --, souligne le rôle essentiel de données précises et actualisées pour comprendre les coûts de construction et les tendances du marché du logement:



https://www.nahb.org/news-and-economics/housing-economics/national-statistics/framing-lumber-prices

Madison's vous facilite la tâche : abonnez-vous et constatez-en la valeur au quotidien.

En cette période de changements rapides dans la fabrication de produits du bois et l'activité de la construction, ne passez pas à côté des avantages que vous offrent les puissants outils de Madison's véritable fenêtre en temps réel sur l'industrie nord-américaine du bois d'œuvre.

Pour un investissement d'à peine 1 289 $ US par an et par utilisateur, vous disposerez de toutes les informations dont vous avez besoin, 24 heures sur 24, à portée de main et d'une simple pression sur un bouton :

Gagnez du temps et de l'argent en recevant directement dans votre boîte de réception les dernières informations sur l'évolution des prix des sciages provenant des scieries américaines et canadiennes.

Derrière notre solide réputation se trouve le puissant « Madison's Lumber Price Dashboard » : un outil complet et interactif qui fournit des mises à jour hebdomadaires sur les prix de centaines de produits de sciage résineux et de panneaux, ainsi que des données historiques approfondies et des analyses de marché d'experts.

Utilisées par les professionnels du secteur, les investisseurs et les analystes, les données de Madison sont depuis longtemps considérées comme un indicateur de premier plan de l'activité immobilière résidentielle à travers l'Amérique du Nord :

https://madisonsreport.com/products/lumber-price-dashboard/

Retrouvez tout en une seule image simple :

497 prix individuels pour les sciages de résineux et les panneaux, mis à jour chaque semaine

Écrans d'analyse des prix dédiés à chaque produit

Les sept prix de référence majeurs pour les sciages et les panneaux, réunis dans un graphique clair et facile à lire

Le commentaire hebdomadaire de Madison : toujours précis et publié en temps opportun

Une grille tarifaire filtrable, interrogeable et triable selon vos besoins

Comparaison du prix de chaque produit avec jusqu'à 19 indicateurs macroéconomiques clés

Outil graphique de comparaison PERSONNALISABLE

Jusqu'à dix ans d'historique de données

Plus de visibilité. Plus d'insights. Plus d'impact.

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Les données hebdomadaires de Madison sur les prix du bois sont essentielles aux professionnels de l'industrie de la construction, aux propriétaires de scieries, aux gestionnaires et aux investisseurs pour prendre des décisions stratégiques à long terme.

Les investisseurs avisés savent que les prix des bois résineux de charpente constituent un indicateur avancé de l'activité immobilière aux États-Unis, y compris la construction de logements et les ventes de maisons.

Pour plus de détails, visitez notre site web: https://madisonsreport.com/products/lumber-price-dashboard/

Pour vous abonner au tableau de bord des prix du bois de Madison's, remplissez simplement le bon de commande ici : https://madisonsreport.com/subscribe/

Keta Kosman

Éditrice

Madison's Lumber Reporter, est. 1952

Vancouver, BC, Canada

www.madisonsreport.com

604 319-2266

Fondé en 1952, Madison's Lumber Prices est votre première source de nouvelles, de prix, de renseignements sur l'industrie et de contacts avec le secteur du bois d'œuvre en Amérique du Nord. L'hebdomadaire Madison's Lumber Reporter publie 50 semaines par an les informations actuelles sur les prix des grossistes de bois d'œuvre et de panneaux de dimensions de charpentes de construction au Canada et aux États-Unis, ainsi que l'accès aux prix historiques.

Madison's propose une variété de produits pour répondre à vos besoins d'information concernant l'industrie nord-américaine des produits forestiers, notamment:

Madison's Lumber Prices Dashboard: https://madisonsreport.com/products/lumber-price-dashboard/

Madison's Heating Wood Pellet Prices: https://madisonsreport.com/products/pellets/

Madison's British Columbia Coast Log Prices: https://madisonsreport.com/products/bc-coastal-logs/

Madison's Sawmill Curtailment Lookout: https://madisonsreport.com/products/sawmill-lookout/

SOURCE Madison's Lumber Reporter