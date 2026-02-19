Depuis 1952, le Madison's Lumber Reporter s'est imposé comme la source la plus fiable d'informations sur les prix du bois d'œuvre en Amérique du Nord et sur l'actualité de l'industrie forestière. Nous comprenons que le marché réagit à divers facteurs. En offrant une véritable vision à 360° de tous les aspects de la fabrication des produits du bois, Madison's vous permet d'être mieux armé pour anticiper d'autres conditions de marché, comme le logement ou l'énergie.

Ce mois-ci ne fait pas exception, alors plongeons-nous dans les données :

L'indice des prix du bois d'œuvre de Madison's Lumber Prices pour la semaine se terminant le 13 février 2026 est de 497 $US le mfbm. Cela représente une hausse de +1 $ par rapport à la semaine précédente quand c'était 496 $. Il est en hausse de 2 %, soit +9 $, par rapport au mois dernier quand c'était 488 $.

pour la semaine se terminant le 13 février 2026 est de 497 $US le mfbm. Cela représente une hausse de +1 $ par rapport à la semaine précédente quand c'était 496 $. Il est en hausse de 2 %, soit +9 $, par rapport au mois dernier quand c'était 488 $. Au cours de la semaine se terminant le 13 février 2026, le prix de référence du bois d'œuvre résineux Western Spruce-Pine-Fir 2x4 #2&Btr KD (RL) était de 466 $ US mfbm, soit une hausse de 6 $, ou 1 %, par rapport à la semaine précédente où il était de 460 $, et de 17 $, ou 4 %, par rapport à il y a un mois où il était de 449 $.

Le nombre total de mises en chantier de logements aux États-Unis en décembre 2025 s'élevait à 1,404 million d'unités, en hausse de 6,2 % par rapport au chiffre révisé de 1,322 million d'unités publié en novembre, et en baisse de 7,3 % par rapport à décembre 2024, où il était de 1,514 million d'unités.

Les mises en chantier de maisons individuelles, qui représentent la majeure partie de la construction de logements, ont augmenté de 4,1 % en décembre par rapport aux 942 000 unités de novembre, pour atteindre un taux annuel corrigé des variations saisonnières de 981 000 unités.

Il est important de noter que le nombre total de mises en chantier (chiffres réels) depuis le début de l'année 2025 est quasiment stable par rapport à 2024, à 1 358 500 unités contre 1 367 100 en 2024. Pour les maisons individuelles (données non corrigées des variations saisonnières), on observe une baisse de 7 %, à 943 000 unités mises en chantier en 2025 contre 1 013 000 en 2024.

Le nombre total de permis de construire de logements aux États-Unis en décembre a augmenté de 4,3 % pour atteindre 1,448 million d'unités, tandis que les permis de construire de maisons individuelles ont diminué de 1,7 % pour s'établir à 881 000 unités.

Le nombre de maisons individuelles dont la construction a été approuvée mais dont les travaux n'ont pas encore débuté a diminué de 4,9 % pour s'établir à 135 000 unités. Le taux d'achèvement de ce segment de logement est resté stable à 1,023 million.

Résumé hebdomadaire du Madison's Lumber Reporter : 13 février 2026

Bois de charpente :

Le marché était divisé en deux : le secteur du transport routier était tendu à l'Ouest, tandis que l'activité restait complètement paralysée à l'Est.

PRINCIPAUX PRIX DU BOIS D'ORIGINE ET CONDITIONS DU MARCHÉ : FÉVRIER 2026

En raison de la nature décousue de ce paysage commercial, les vendeurs de Western-SPF aux États-Unis avaient des estimations très différentes.

Les acheteurs ont maintenu leurs stocks à un niveau minimal, car ils restaient incertains quant à l'orientation du marché à l'approche du printemps.

Les joueurs expérimentés se concentraient sur des facteurs concrets comme les stocks de bois, les conditions météorologiques et les principaux axes de transport.

Après un mois de janvier dynamique, les acheteurs de mousse à protection solaire de l'Ouest au Canada sont restés à l'écart pendant une période prolongée.

La disponibilité immédiate était limitée, car les fichiers de commandes des scieries s'étendaient principalement jusqu'à fin février ou début mars.

Les conditions météorologiques hivernales rigoureuses qui persistent dans la plupart des régions de l'Est ont affecté les entreprises à tous les niveaux.

Les détaillants hésitaient à mettre davantage de stocks en rayon tant que leurs cours restaient encombrées de neige et que la demande en aval était au point mort.

Certains fournisseurs secondaires ont vendu à des prix inférieurs aux coûts de remplacement afin de maintenir l'approvisionnement.

Chez le pin jaune du Sud, une pression à la baisse manifeste s'est exercée sur les principaux éléments dimensionnels.

« Malgré la baisse des taux hypothécaires, les acheteurs de maisons ont fait preuve de retenue au cours du quatrième trimestre », a déclaré Lisa Sturtevant, économiste en chef de Bright MLS, dans un communiqué. « L'accessibilité financière et l'incertitude économique demeurent des freins à l'entrée sur le marché immobilier. L'abondance de logements existants a également rendu les constructions neuves moins attractives sur certains marchés. »

Le nombre total de logements en construction s'élevait à 1,3 million en décembre, soit une baisse de 10,5 % par rapport à l'année précédente. Le nombre de maisons individuelles en construction a chuté à 587 000 unités, soit une diminution de 8,4 % sur un an et le niveau le plus bas depuis novembre 2020.

Le nombre de logements collectifs en construction a diminué pour atteindre 690 000, soit une baisse de 12,2 % par rapport à l'année précédente et bien en deçà du pic de plus d'un million d'unités atteint en décembre 2023.

Madison's Benchmark 2x4 Dimension Lumber Prices: Current Compared to Recent and

Historical Highs & Lows of:

2015 to 2026



madisonsreport.com

R/L in US$ per thousand board feet Current:

Recent High:

May 2021 %

Change

Previous High:

June 2018 % Change:

Current vs.

Previous High

Previous Low:

Sept 2015 %

Change

(net FOB sawmill) 2/13/2026

























SYP East Side KD #2&Btr $ 485

$ 1,364 -64 %

$ 460 5 %

$ 311 56 %

























WSPF KD #2&Btr $ 466

$ 1,617 -71 %

$ 443 5 %

$ 249 87 %

























ESPF KD #2&Btr $ 580

$ 1,687 -66 %

$ 529 10 %

$ 350 66 %

























Douglas fir Green $ 400

$ 1,344 -70 %

$ 500 -20 %

$ 302 32 %

























WSPF 2x4 STUDS (PET) $ 355

$ 1,489 -76 %

$ 445 -20 %

$ 230 54 %



En examinant de près l'historique des prix du bois d'œuvre, par rapport à la même semaine de l'année dernière, où il était de 475 $ US mfbm, le prix de l'épinette-pin-sapin de l'Ouest 2x4 n° 2 et plus KD (RL) pour la semaine se terminant le 13 février 2026 était en baisse de 9 $, soit 2 %. Comparé à il y a deux ans, où il était de 442 dollars, le prix de cette semaine a augmenté de 24 dollars, soit 5 %, selon les dernières données du Madison's Lumber Reporter.

